Это может быть недостаток мотивации или включенный режим экономии энергии, или вовсе проявление индивидуальной психологической особенности. Все это примеры «здоровой» лени, однако, бывает, что желание лежать на диване и ничего не делать – симптом болезни. Лень может указывать на снижение иммунитета и анемию, заболевания сердечно-сосудистой системы, гормональный сбой (диабет 2 типа, нарушение функции щитовидной железы), онкологию на ранней стадии, психические расстройства и различные повреждения мозга. Определить, «здоровая» ли лень у человека или же опасный симптом - непросто. Например, медики до сих пор в шутку спорят, чем страдал Обломов –гипотиреозом, депрессивным расстройством или просто темперамент у него был такой.
Почему мы ленимся
Причин лениться, на самом деле, предостаточно
Опубликовано: 26 марта 2018 г.
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