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Здоровье

Почему мы ленимся

Причин лениться, на самом деле, предостаточно
Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Это может быть недостаток мотивации или включенный режим экономии энергии, или вовсе проявление индивидуальной психологической особенности. Все это примеры «здоровой» лени, однако, бывает, что желание лежать на диване и ничего не делать – симптом болезни. Лень может указывать на снижение иммунитета и анемию, заболевания сердечно-сосудистой системы, гормональный сбой (диабет 2 типа, нарушение функции щитовидной железы), онкологию на ранней стадии, психические расстройства и различные повреждения мозга. Определить, «здоровая» ли лень у человека или же опасный симптом - непросто. Например, медики до сих пор в шутку спорят, чем страдал Обломов –гипотиреозом, депрессивным расстройством или просто темперамент у него был такой.

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

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