Почему мы чувствуем боль по-разному?

Так больно? А сейчас?
Принцессы на горошине
Выученная боль
Группа немецких учёных провела любопытный эксперимент. Испытуемых усаживали за руль автомобиля, а затем, используя разные интерактивные техники, создавали иллюзию столкновения с другой машиной. Ощущения были настолько реалистичными, что спустя месяц после этого случая 10% участников жаловались на дискомфорт в области шеи, который связывали с аварией.
Боль «в возрасте»
Память боли
Гвоздь между пальцами
«Управление болью». Как это происходит
Алан Гордон (далее А. Г.): У вас постоянно болит шея?
Пациентка (П.): Нет, на самом деле нет.
А. Г.: Это очень важный момент. Если бы было что-то не в порядке
с вашей шеей, она бы болела постоянно. Как болит сломанная нога, например.
П.: Ясно.
А. Г.: Понимая это, ответьте, пожалуйста, как вы думаете, у вас что-то не так с шеей или с «нейронной сетью», которая создаёт ощущение боли.
П.: Наверное, с сетью. Но мне от этого не легче.
А. Г.: Я понимаю. А теперь я хочу, чтобы вы поменяли своё отношение к боли. Когда вы в следующий раз повернёте голову и почувствуете боль, скажите себе: это неопасно, моя шея здорова.
П.: Хорошо.
А. Г.: А теперь, пожалуйста, поверните аккуратно голову из стороны в сторону. Вам больно?
П.: Да.
А. Г.: Вы должны понять, что это не боль, это просто физическое ощущение. Вы чувствуете, как работают мышцы вашей шеи,
и мозг ошибочно воспринимает это нейтральное ощущение, как
источник боли и опасности. Эта «боль» совершенно безопасная.
Как вы чувствуете себя теперь?
П.: Намного лучше. Шея перестала болеть…
Терапия ума и тела
Проблема «боли без боли» очень распространена в медицинской практике. Только в Америке около 100 миллионов взрослых страдают от хронической боли. Борьба с ней подобна хождению по замкнутому кругу: постоянные неприятные ощущения у человека приводят к гиперчувствительности мозга к боли, а это в свою очередь ещё сильнее понижает болевой порог.
И чем продолжительнее болит, тем тяжелее вырваться из этого круга, так как физическое недомогание усугубляется душевными страданиями – бессонницей, стрессом, депрессией. Эта «троица» сама по себе способна привести к снижению болевой толерантности даже у относительно здоровых людей.
Беда в том, что самое распространённое оружие против боли (анальгезирующие средства) может вызывать зависимость и привыкание.
В связи с этим учёные активно ищут нефармацевтические методы лечения хронической боли.
Одной из последних находок является так называемая «терапия ума и тела» (mindbody treatment), пытающаяся разорвать нейронную сеть, лежащую в основе болевых ощущений. По словам авторов методики американских учёных Говарда Шубинера и Алана Гордона, благодаря этой технике люди с 20-летней историей хронической боли вылечиваются за несколько сеансов.
Мне не больно
У гипералгезии есть свой антипод – аналгезия, очень высокая толерантность к боли.
Встречаются, хоть и редко, случаи врождённой аналгезии, и это только на первый взгляд кажется благом. Ведь боль – в первую очередь сигнал о болезни, и неспособность воспринять этот сигнал может навредить организму. Патологически «толстокожие» люди страдают от множественных внутренних кровотечений, ожогов и переломов и не замечают заболеваний, которые сопровождаются очень слабыми болевыми ощущениями – например, «тихий» инфаркт.
Учёные установили, что врождённая нечувствительность к боли связана с мутацией в гене SCN11A. Этот ген кодирует ионные каналы в рецепторах, передающих болевые ощущения из периферической нервной системы в центральную.
Известен ещё один пример генетически обусловленной аналгезии (GCH1), когда дискомфорт в теле все-таки ощущается, но в значительно меньшей степени, чем «обычными» людьми.
Он был открыт учёными из Гарварда во время обследования послеоперационных пациентов: 15% из них отличались повышенной толерантностью к боли. В контрольной группе здоровых испытуемых также были обнаружены счастливые носители этого гена.
Сейчас уже открыты десятки других кандидатов, претендующих на гордое звание «ген боли». Возможно, одним из них обладаете и вы… Но даже если вам не так повезло с генетикой, можно попытаться уменьшить свою болевую чувствительность. Для этого существует несколько реальных способов.
Боль – это коктейль из физиологических реакций, приправленный эмоциями, личным опытом и настоянный на культурных традициях общества. Одни его выпивают с лёгкостью, другие страдают от тяжёлого похмелья.
Но, как всем нам хорошо известно, NO PAIN NO GAME – «без боли нет достижений».
Способность правильно воспринимать сигнал «SOS», который посылает наш организм, – прямой путь к здоровью и долголетию.
Как повысить толерантность к боли?
1. Прежде всего поменять отношение к боли – сосредоточиться не на самих ощущениях, а на том, что за ними стоит. Например: боль в мышцах после тренировки свидетельствует о некоторых микроповреждениях мышечных волокон. Боль в первый день менструации связана с повышенной выработкой простагландинов, заставляющих матку сокращаться. Эти и многие другие виды боли естественны,
и не нужно этого бояться!
2. Вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом. Это особенно важно. Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что после физических упражнений у людей повышаются болевые пороги.
3. Научиться отвлекаться. Подойдут любые методы релаксации, дыхательные техники, медитация. Все они нацелены на улучшение механизмов саморегуляции физиологических функций.
Опубликовано: 19 августа 2018 г.
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