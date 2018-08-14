Почему мы чувствуем боль по-разному?

Правда ли, что женщины острее, чем мужчины, чувствуют боль, а старые – чем молодые? От чего зависит наша восприимчивость к боли, и можно ли её изменить?

Так больно? А сейчас?

Восприятие боли – понятие очень субъективное. Настолько, что болевой порог может меняться в течение жизни даже у одного и того же человека. Это хорошо знакомо женщинам, пользующимся эпилятором: первые процедуры напо­минают пытку, но со временем

ощущения теряют остроту. Чудо? Нет, физиология. Люди, регулярно подвергающиеся воздействию экстремальных стимулов, могут постепенно увеличивать свою толерантность к ним, что приводит к повышению болевого порога. Как у йогов, разгуливающих по раскалённым камням. Но восприимчивость человека к боли, как и способность её переносить, зависят не только от этого.

Принцессы на горошине

Наиболее исследован вопрос о том, как воспринимают боль представители разного пола. Из медицинской практики известно, что женщины чаще мужчин жалуются на дискомфорт после проведённой операции, сильнее страдают в стоматологи­ческом кресле и более предраспо­ложены к заболеваниям, связанным с хронической болью: фибромиалгии, ревматизму.

Подобные гендерные отличия можно проследить даже у новорождённых детей. Группа бразильских учёных из Сан-Паоло во главе с Рут Гинзбург, исследовав мимические ответы на болевые раздражения у младенцев, обнаружили, что девочки проявляют более выраженную реакцию, чем мальчики.

Объясняют эту уязвимость работой половых гормонов. В 2002 году учёные из Университета Северной Каролины опубликовали исследо­вание, в котором сравнивались особенности работы мю-опиоидных рецепторов у мужчин и женщин, поскольку именно опиоидная система занимается регулированием болевых ощущений. Её рецепторы связываются с эндорфинами,

опиоидными пептидами, которые вырабатываются самим организмом и выполняют функцию естественных анальгетиков – и боль уходит. Однако учёные обнаружили, что эта схема бесперебойно работает только у мужчин.

У женщин в ответ на болевое воздействие происходило не увеличение, а снижение секреции эндорфинов. Учёные объяснили это тем, что участницы эксперимента находились в ранней фолликулярной фазе менструального цикла, когда уровень эстрогена самый низкий.

В последующем «гормональная» гипотеза боли подтвердилась, когда аналогичный эксперимент провели с женщинами в той же фазе цикла, но носившими пластырь, выделяю­щий эстроген. У них секреция естественных анальгетиков была сравнима по своей интенсивности с «мужским вариантом».

Эти результаты объясняют, почему женщины чаще страдают от хронических болей и в то же время могут переносить самую чудовищную боль. Когда уровень эстрогенов высок, им море по колено, а когда он опускается (в дни менструации и непосредственно перед ней),

они превращаются в слабый пол.

И не стоит в эти «критические» во всех смыслах дни планировать болезненные процедуры.

Выученная боль Группа немецких учёных провела любопытный эксперимент. Испытуемых усаживали за руль автомобиля, а затем, используя разные интерактивные техники, создавали иллюзию столкновения с другой машиной. Ощущения были настолько реалистичными, что спус­тя месяц после этого случая 10% участников жаловались на дискомфорт в области шеи, который связывали с аварией.

Боль «в возрасте»

Низкий уровень тестостерона у мужчин тоже увеличивает чувст­вительность к боли, но в норме (в отличие от эстрогена у женщин) его уровень колеблется мало.

Существенно снижаться он начинает только с возрастом. С уменьшением тестостерона у мужчин, например, более выражен болевой синдром при стенокардии.

У пожилых людей обоего пола после наступления климакса, и особенно у женщин, усиливаются хронические боли. Причём часто боль начинает жить собственной жизнью. Даже при отсутствии первопричины – например, после успешного лечения, некоторые пациенты так и не могут полностью избавиться от неприятных ощущений. Поскольку хроническая боль способна изменить работу нашей нервной системы.

Память боли

Усиление болевых ощущений, или гипералгезия может развиваться в результате продолжительного раздражения болевых рецепторов. Со временем они становятся гиперчувствительными и реагируют даже на слабые или вовсе не болевые стимулы – например, прикосновения.

Неслучайно люди, пережившие систематическое насилие или пытки, избегают в дальнейшем тесного физического контакта.

Иногда уже после прекращения воздействия на болевой рецептор в мозг продолжает передаваться электрический импульс от поражённого органа. Это такая своеоб­разная «память боли».

Гвоздь между пальцами

«Управление болью». Как это происходит Алан Гордон (далее А. Г.): У вас постоянно болит шея?

Пациентка (П.): Нет, на самом деле нет.

А. Г.: Это очень важный момент. Если бы было что-то не в порядке

с вашей шеей, она бы болела постоянно. Как болит сломанная нога, например.

П.: Ясно.

А. Г.: Понимая это, ответьте, пожалуйста, как вы думаете, у вас что-то не так с шеей или с «нейронной сетью», которая создаёт ощущение боли.

П.: Наверное, с сетью. Но мне от этого не легче.

А. Г.: Я понимаю. А теперь я хочу, чтобы вы поменяли своё отношение к боли. Когда вы в следующий раз повернёте голову и почувствуете боль, скажите себе: это неопасно, моя шея здорова.

П.: Хорошо.

А. Г.: А теперь, пожалуйста, поверните аккуратно голову из стороны в сторону. Вам больно?

П.: Да.

А. Г.: Вы должны понять, что это не боль, это просто физическое ощущение. Вы чувствуете, как работают мышцы вашей шеи,

и мозг ошибочно воспринимает это нейтральное ощущение, как

источник боли и опасности. Эта «боль» совершенно безопасная.

Как вы чувствуете себя теперь?

П.: Намного лучше. Шея перестала болеть… Терапия ума и тела А бывает так, что мозг нас просто обманывает и боль возникает в отсутствие какой бы то ни было причины. Показателен такой случай: строитель случайно наступил на гвоздь, который проткнул сапог насквозь. Начал биться от сильной боли. Но когда скорая помощь доставила его в больницу, выяснилось, что гвоздь прошёл ровно между пальцев, не причинив «страдальцу» ни единой царапины. Откуда же взялась боль? Штука в том, что если мозг получил информацию о физическом повре­ждении, он генерирует ощущение боли, при этом реального повреждения может и не быть. Учёные пришли к выводу, что боль не всегда имеет физиологическую причину. Это может быть по ошибке созданный нейронный путь, или по-другому – «выученная» боль. Проблема «боли без боли» очень распространена в медицинской практике. Только в Америке около 100 миллионов взрослых страдают от хронической боли. Борьба с ней подобна хождению по замкнутому кругу: постоянные неприятные ощущения у человека приводят к гиперчувствительности мозга к боли, а это в свою очередь ещё сильнее понижает болевой порог.

И чем продолжительнее болит, тем тяжелее вырваться из этого круга, так как физическое недомогание усугубляется душевными страдани­ями – бессонницей, стрессом, депрессией. Эта «троица» сама по себе способна привести к снижению болевой толерантности даже у относительно здоровых людей.

Беда в том, что самое распространённое оружие против боли (анальгезирующие средства) может вызывать зависимость и привыкание.

В связи с этим учёные активно ищут нефармацевтические методы лечения хронической боли.

Одной из последних находок является так называемая «терапия ума и тела» (mindbody treatment), пытающаяся разорвать нейронную сеть, лежащую в основе болевых ощущений. По словам авторов методики американских учёных Говарда Шубинера и Алана Гордона, благодаря этой технике люди с 20-летней историей хронической боли вылечиваются за несколько сеансов. Мне не больно У гипералгезии есть свой антипод – аналгезия, очень высокая толерантность к боли.

Встречаются, хоть и редко, случаи врождённой аналгезии, и это только на первый взгляд кажется благом. Ведь боль – в первую очередь сигнал о болезни, и неспособность воспринять этот сигнал может навредить организму. Патологически «толстокожие» люди страдают от множественных внутренних кровотечений, ожогов и переломов и не замечают заболеваний, которые сопровождаются очень слабыми болевыми ощущениями – например, «тихий» инфаркт.

Учёные установили, что врождённая нечувствительность к боли связана с мутацией в гене SCN11A. Этот ген кодирует ионные каналы в рецепторах, передающих болевые ощущения из периферической нервной системы в центральную.

Известен ещё один пример генетически обусловленной аналгезии (GCH1), когда дискомфорт в теле все-таки ощущается, но в значи­тельно меньшей степени, чем «обычными» людьми.

Он был открыт учёными из Гарварда во время обследования послеоперационных пациентов: 15% из них отличались повышенной толерантностью к боли. В контрольной группе здоровых испытуемых также были обнаружены счастливые носители этого гена.

Сейчас уже открыты десятки других кандидатов, претендующих на гордое звание «ген боли». Возможно, одним из них обладаете и вы… Но даже если вам не так повезло с генетикой, можно попытаться уменьшить свою болевую чувствительность. Для этого существует несколько реальных способов. Боль – это коктейль из физиологических реакций, приправленный эмоциями, личным опытом и настоянный на культурных традициях общества. Одни его выпивают с лёгкостью, другие страдают от тяжёлого похмелья.

Но, как всем нам хорошо известно, NO PAIN NO GAME – «без боли нет достижений».

Способность правильно воспринимать сигнал «SOS», который посылает наш организм, – прямой путь к здоровью и долголетию. Как повысить толерантность к боли? 1. Прежде всего поменять отношение к боли – сосредоточиться не на самих ощущениях, а на том, что за ними стоит. Например: боль в мышцах после тренировки свидетельствует о некоторых микроповреждениях мышечных волокон. Боль в первый день менструации связана с повышенной выработкой простагландинов, заставляющих матку сокращаться. Эти и многие другие виды боли естественны,

и не нужно этого бояться! 2. Вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом. Это особенно важно. Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что после физических упражнений у людей повышаются болевые пороги. 3. Научиться отвлекаться. Подойдут любые методы релаксации, дыхательные техники, медитация. Все они нацелены на улучшение механизмов саморегуляции физиологических функций.