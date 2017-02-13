Почему мы боимся темноты?

Темноты боятся не только дети, но и многие взрослые. Страх темноты – это один из древнейших и биологически обоснованных страхов.

Более 4 млн лет назад предки современного человека в целях выживания были вынуждены бороться со многими факторами окружающей среды, в частности,- с хищниками. Большинство из них обладает прекрасным ночным зрением и предпочитает охотиться в темное время суток, когда жертва наиболее уязвима. Ученые считают, что именно страх попасть хищникам в зубы и переродился в современный страх темноты, а дети, как наиболее легкодоступная добыча, естественно подвержены этому страху сильнее взрослых. Кроме того, не стоит забывать, что около 90% знаний человек получает благодаря зрению, и, оставаясь в темноте, он перестает получать огромное количество информации, а неизвестность тоже вызывает страх. Многолетние наблюдения показали, что ничто так не помогает детям спать спокойно, как маленький тусклый ночник, светящий всю ночь.