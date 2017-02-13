Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Почему мы боимся темноты?

Темноты боятся не только дети, но и многие взрослые. Страх темноты – это один из древнейших и биологически обоснованных страхов.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 16 ферваля 2017 г.
Тэги: чувства и эмоции

Более 4 млн лет назад предки современного человека в целях выживания были вынуждены бороться со многими факторами окружающей среды, в частности,- с хищниками. Большинство из них обладает прекрасным ночным зрением и предпочитает охотиться в темное время суток, когда жертва наиболее уязвима. Ученые считают, что именно страх попасть хищникам в зубы и переродился в современный страх темноты, а дети, как наиболее легкодоступная добыча, естественно подвержены этому страху сильнее взрослых. Кроме того, не стоит забывать, что около 90% знаний человек получает благодаря зрению, и, оставаясь в темноте, он перестает получать огромное количество информации, а неизвестность тоже вызывает страх. Многолетние наблюдения показали, что ничто так не помогает детям спать спокойно, как маленький тусклый ночник, светящий всю ночь.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 16 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №12 2016 Журнал "Здоровье" №12 2016
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Покажи язык! «Сэкономить время и вовремя записаться к нужному врачу поможет... регулярный осмотр собственного языка. О каких заболеваниях может рассказать налет на языке? »
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Курбатова Елена,
врач-терапевт
Вопрос: Елена, здравствуйте! Как всегда, настроения и дня Вам превосходного. Я писал Вам уже...
Здравствуйте. Скорее свего, заболевание не долечено (микроб может быть устойчив к данному АБ)...
Задать вопрос
Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте Доктор! Маммолог отправил меня 8 мес.назад сдать на все гормоны...
Добрый день! Ваш уровень повышенного пролактина не значимый (значимый более 1000, при...
Задать вопрос

Последние комментарии

Vladimir [2 дня назад]
Без чего не может обойтись сегодня любой человек? Не для кого не секрет, что это средства личной...
макаренко [8 дней назад]
На основе розувастатина лекарства - статины лучшими считаются, по стоимости розувастатин с3 хорош...
Miola [11 дней назад]
Я на фейсбуке читала статью по этой теме. Очень интересно, поскольку вопрос действительно важный...

Статьи на тему

Хобби-антистресс

Зачем мужчине борода?

Как жить в эпоху перемен и правильно реагировать на страх

Как заставить себя заниматься фитнесом?

История перфекционистки, или Находите время для себя!

Еще в рубрике

Хобби-антистресс

Раскрашивание картинок, собирание пазлов, вышивание...

Зачем мужчине борода?

Борода - обязательный атрибут модного горожанина...

Умные живут дольше?

Похоже, так и есть! Поэтому развивайте интеллект.

Как жить в эпоху перемен и правильно реагировать на страх

Наш гость – Ольга Гонжал, врач-психиатр...

Как заставить себя заниматься фитнесом?

Как заставить себя заниматься, если нет времени и...

История перфекционистки, или Находите время для себя!

Екатерина Чупахина, дизайнер, 35 лет, рассказывает...

Существуют ли «эмоции тела»?

Впервые об этом задумался еще Чарльз Дарвин.

Зачем нужен юмор?

Юмор выполняет сразу несколько функций. Это и способ...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 