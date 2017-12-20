Почему многие диетологи советуют добавлять в рацион семена чиа

Патриция Барн-Сварни, диетолог, США:

Патриция Барн-Сварни, диетолог, США:

Интерес к этим семенам появился не так просто: мы не знаем другого растения, в котором содержание жирных кислот омега-3 в форме альфа-линоленовой кислоты было бы таким же высоким, как в чиа. Эти семена представляют собой чистый белок, содержат больше клетчатки, чем льняное семя, а так же множество питательных веществ, в том числе ниацин, магний и антиоксиданты. Именно поэтому их очень полезно ежедневно добавлять в блюда. Результаты нескольких американских исследований показали, что у тех, кто ел хлеб с семена чиа, чувство насыщения сохранялось дольше. Полезнее всего добавлять семена чиа в тесто хлебобулочных изделий или же посыпать ими салаты.

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.