Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Почему люди высовывают язык от усердия

Для того чтобы их не отвлекала самостоятельная жизнь языка
Опубликовано: 13 декабря 2018 г.

Звучит странно: ну, какая у него может быть жизнь? На самом деле язык практически всегда находится в движении - не только, когда участвует в жевании, но и когда формирует звуки во время разговора. Более того, мы непроизвольно шевелим языком, даже если о чем-то думаем. Эта информация отправляется в лобные доли левого полушария мозга, в том числе в центр Брока, который участвует в моторной организации речи. В то же время лобные доли левого полушария отвечают за концентрацию и решение сложных задач. Излишняя активность языка может «перетягивать на себя одеяло», отвлекая мозг от выполнения основной работы, поэтому «болтливый орган» лучше на время обездвижить, например, высунуть и зажать между зубами. Подмечено, что дети значительно чаще высовывают язык, когда сосредоточены, чем взрослые. Есть два объяснения этому факту. Во-первых, с возрастом мы начинаем стесняться этого жеста и пресекаем его. Во-вторых, считается, что мозг человека способен обучаться многозадачности. Взрослому требуется меньше усилий, чтобы сосредоточиться на работе, и вовсе необязательно для этого высовывать язык.

Опубликовано: 13 декабря 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Прошу помочь мне в решение моей проблемы. Лет 15 назад стали постепенно...
Здравствуйте! Прочитал внимательно Вашу историю - она настолько типична, что её можно помещать в...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте, мое имя Яна. Мне 23 года. Интересует следующее: возможно ли зачатие при...
уважаемая яна!  еобходимо двигаться несколько по другой схеме   обследование...
Задать вопрос

Последние комментарии

sati [6 дней назад]
получается, что навсегда то и не избавишься, вон в статье пишут что инъекций только на год...
Марифа [9 дней назад]
Не понравился ни результат, ни консистенция препарата. Принять крайне сложно "сопливую"...
sati [9 дней назад]
от шелушения и чувства стянутости хорошо помогает мазь радевит. У нее в составе мнгоо витаминов...

Еще в рубрике

Психосоматика: лечить тело или душу?

К психосоматическим расстройствам относят язву...

5 причин разводов

Пять проблем, которые приводят нас к разводу на...

Почему мы чувствуем боль по-разному?

Правда ли, что женщины острее, чем мужчины...

Эллин Сэттер: «ВАША ЗАДАЧА ВЫРАСТИТЬ НЕ ХУДОГО, А СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА»

Из каких детей получаются полные взрослые...

СИЛЬНЫЙ ПОЛ – ЖЕНСКИЙ!

«Женщина похожа на чайный пакетик – её способности...

Правда ли, что можно помнить о несуществующих событиях

Правда. В психологии этот феномен называется...

Почему мы ленимся

Причин лениться, на самом деле, предостаточно

ТРУДОГОЛИКИ ПЛОХИЕ КАРЬЕРИСТЫ

Избыточная увлеченность работой может помешать...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2018
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 