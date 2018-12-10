Почему люди высовывают язык от усердия

Для того чтобы их не отвлекала самостоятельная жизнь языка

Звучит странно: ну, какая у него может быть жизнь? На самом деле язык практически всегда находится в движении - не только, когда участвует в жевании, но и когда формирует звуки во время разговора. Более того, мы непроизвольно шевелим языком, даже если о чем-то думаем. Эта информация отправляется в лобные доли левого полушария мозга, в том числе в центр Брока, который участвует в моторной организации речи. В то же время лобные доли левого полушария отвечают за концентрацию и решение сложных задач. Излишняя активность языка может «перетягивать на себя одеяло», отвлекая мозг от выполнения основной работы, поэтому «болтливый орган» лучше на время обездвижить, например, высунуть и зажать между зубами. Подмечено, что дети значительно чаще высовывают язык, когда сосредоточены, чем взрослые. Есть два объяснения этому факту. Во-первых, с возрастом мы начинаем стесняться этого жеста и пресекаем его. Во-вторых, считается, что мозг человека способен обучаться многозадачности. Взрослому требуется меньше усилий, чтобы сосредоточиться на работе, и вовсе необязательно для этого высовывать язык.

Опубликовано: 13 декабря 2018 г.