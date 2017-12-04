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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Почему кружится моя голова?

От легких последствий «трудоголизма» помогут сон и смена образа жизни.Помимо постоянного переутомления и недосыпания, возможно развитие и более серьезных последствий. Например, появление таких симптомов , как головокружение.
Опубликовано: 4 декабря 2017 г.

Именно врач может определить с чем связано развитие головокружения, и дать рекомендации по лечению.

Головокружение связано с нарушением кровоснабжения головного мозга,  классифицируется как несистемное (не связанное с поражением вестибулярной системы). Такие головокружения могут проявляться как предобморочное состояние или как нарушение равновесия – это первые звоночки нарушений работы мозга.

Если же причиной головокружения является поражение вестибулярного аппарата, то речь идет о системном головокружении. Этот вид головокружения может быть периферическим (основная причина – поражение рецепторов органа равновесия) и центральным (развивается из-за поражения структур центральной нервной системы).

Физиологическое головокружение, возникающее при постоянном раздражении вестибулярного аппарата, например, при катании на аттракционах или при поездках в транспорте. И само головокружение, и его лечение будут отличаться, поэтому важно обратиться к специалисту.

 

Наталья Вахнина, к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии первого МГМУ им. И. М. Сеченова: «Самостоятельно разобраться с недомоганием может быть непросто, ведь головокружение – один из наиболее трудно трактуемых в клинической практике симптомов, поэтому при появлении ощущения вращения, иллюзорного движения окружающих предметов стоит обратиться к специалисту.

 

 

 

 

 

 

 

Медицинскими специалистами рекомендуется особая вестибулярная гимнастика, основанная на связи движения глаз с вестибулярной чувствительностью.

Можно наклеить на зеркало листочек бумаги и смотреть на него прямо, а затем поворачивая голову в разные стороны, но не отрывая взгляда от бумаги.

Если неподготовленный человек будет делать это упражнение быстро, может закружиться голова, поэтому темп подбирается индивидуально.

Так как вестибулярный аппарат тренируется, как и все остальные мышцы, то со временем скорость поворотов можно увеличить.

Такие упражнения рекомендуются в качестве профилактики и для укрепления вестибулярного аппарата, то есть для снижения выраженности симптомов головокружения. Поэтому, если прогулки и гимнастика не приносят ожидаемых результатов, а головокружение повторяется – без лекарственного лечения не обойтись. 

 

Опубликовано: 4 декабря 2017 г.

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