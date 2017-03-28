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Детские мультфильмы: 4 причины зависимости

Почему так трудно ограничить время просмотра мультфильмов? По мнению психологов, существует как минимум четыре причины, из-за которых детей невозможно оторвать от экрана.
Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 28 марта 2017 г.
Тэги: детское здоровье

1. «Ребенку в принципе сложно завершить какую-либо деятельность и переключиться на другую в силу возрастных особенностей»,– объясняет профессор Ольга Карабанова. По тем же причинам, их не удается оторвать от игры, когда пора обедать или идти на прогулку. Если посмотреть правде в глаза, взрослые тоже иногда с трудом справляются с этой задачей и оттого ночи напролет проводят в соцсетях или смотрят сериалы.

2. Мультфильмы заставляют ребенка смеяться, что запускает выработку гормонов удовольствия, и это на физиологическом уровне возвращает его к столь приятному занятию –хочется смотреть еще и еще! Важно и то что,чтобы смотреть мультики, от ребенка не требуется никаких усилий, ведь это проще, чем что-то придумать, найти себе занятие и затеять игру. Да и безопаснее: никто не отругает за взорванную паровую машину, разбитую вазу или раскрашенные стены.

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3. Анимация близка детскому сознанию.«Для дошкольника в силу еще не сформированной системы восприятия мира очень трудно вычленять  наиболее значимое, следить одновременно за множеством действий, связей, – поясняет Ольга Карабанова. – А мультфильм вычленяет ровно то, что нужно и подает это в красочной форме, не злоупотребляя отвлекающими подробностями. Некая схематизация, упрощение, акцент на определенных деталях вызывает симпатию ребенка и помогает ему следить за конкретным героем. Поэтому красочный, узнаваемый, но неперегруженный образ становится популярным у детей. Персонаж, с одной стороны, упрощен, а с другой – в нем подчеркнуто самое важное – он понятен. Мы, взрослые, определяем настроение собеседника или персонажа игрового кино по массе признаков – выражение глаз, мимика, поза и т.п. Ребенок не может еще этого делать в силу отсутствия достаточного опыта, а в анимации в этом нет необходимости».

4. «Все мультфильмы вызывают регрессию,– утверждает доктор психологических наук Марк Сандомирский. – Поэтому многие из них вообще лишены слов – они там не нужны. Пятилетний ребенок возвращается в себя двухлетнего, когда не очень получалось и непривычно было пользоваться языком. Десятилетний – в себя дошкольника, взрослый – в себя ребенка. Это очень простой и доступный способ эмоциональной разрядки.».

Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 28 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017
Журнальный заголовок: "Мультфильмы"

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