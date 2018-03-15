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Здоровье
Теория и практика / Инновации

Почему болит позвоночник

Человек, созданный природой изначально для движения, проводит основную часть активного времени в неподвижном сидячем положении, тем самым провоцируя развитие всевозможных заболеваний, затрагивающих позвоночник и внутренние органы.
Опубликовано: 19 марта 2018 г.

Рекомендация Доктора медицинских наук, врача высшей категории с многолетним опытом в восстановлении функции позвоночника, Волосникова Александра Леонидовича

По статистике, уже к 30 годам каждый второй житель планеты обнаруживает у себя  те или иные проблемы в спине.

Это, прежде всего, огромная армия офисных работников, студенты, водители, а также люди других профессий, требующих продолжительного пребывания в сидячем положении.

Проблема усугубляется часто встречающимся нефизиологичным положением позвоночника при посадке.

Когда человек сидит, нагрузка на его позвоночник больше, чем при вертикальном расположении тела. Под статическим воздействием края позвонков сближаются, и происходит защемление межпозвоночного диска из хрящевой ткани. Сила давления на межпозвоночные диски в сидячем неправильном положении возрастает в 11 раз по сравнению с давлением в расслабленном состоянии.

К сожалению, очень часто ни в офисе, ни дома никто не следит за правильным положением за письменным столом. Тем временем 90% всех нарушений позвоночника являются приобретенными вследствие неравномерного распределения нагрузки на позвоночник в положении сидя.

Исправить ситуацию может специальная поддерживающая подушка под спину, которая надевается на спинку стула и реализует достаточно простую, но действенную функцию – она позволяет сохранить естественный изгиб позвоночника в поясничной области, нарушаемый во время сидения в кресле или на стуле, а так же обеспечивает упор по всей длине позвоночника, снимая тем самым напряжение.

Обеспечение правильного изгиба в сочетании с поддержкой позвоночника способствует разгрузке поясничного отдела.

Как уменьшить естественную усталость позвоночника?

1) Хорошая поддержка, благодаря которой позвоночник находится в правильном положении, изгибаясь в соответствии с анатомической формой спинки;

2) Снятие излишней нагрузки со спины – в результате человек избавляется от болей и чувства онемения после напряжённого рабочего дня;

3) Восстановление нормального кровообращения – кровь хорошо поступает к позвоночнику и внутренним органам.

Поддерживающая подушка придает ортопедические свойства практически любому офисному креслу. Использование подушки рекомендуется как для профилактики заболеваний позвоночника, так и при следующих нарушениях:

  • остеохондрозах, спондилезах, спондилоартрозах;
  • головокружении и головной боли;
  • восстановлении после шейных травм и нестабильности позвоночника;
  • боли в шейной области;
  • заболеваниях, связанных с вертебрально-базилярной недостаточностью;
  • чрезмерной усталости.
     

Вместе с тем, одним поддерживанием правильного лордоза не удаётся гарантировать здоровое состояние позвоночника. Так, в частности, он нуждается в строго нормированных физических нагрузках, а так же в жизненно необходимых компонентах, поступление которых обеспечивает сбалансированное питание.

Поддерживающие подушки для спины от Fellowes создают равномерный упор по всей длине позвоночника, повторяя анатомические изгибы. Таким образом минимизируется нагрузка на позвоночник, обеспечивается свободная циркуляция крови и, как следствие, хорошее снабжение кислородом всех внутренних органов. Повышается работоспособность, внимательность и способность к концентрации.

Все подушки Fellowes имеют прочное крепление к стулу, благодаря чему их не нужно постоянно поправлять. Сетчатое основание обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, что создаёт дополнительный комфорт в любое время года.

Есть в ассортименте и компактные варианты подушек для спины, которые удобно брать с собой в дорогу.

Ознакомиться с широким ассортиментом поддерживающих подушек для спины можно на сайте www.fellowes.ru 

Берегите здоровье с юных лет – не дайте небольшим недугам перерасти в серьезные заболевания!

С заботой о Вашем здоровье,

Fellowes Россия

 

Опубликовано: 19 марта 2018 г.

Комментарии

0 0
skydaria [14 часов назад]
Интересно ,а на сколько это удобно для спины ,наверно,лучше где то протестировать эти подушки ,прежде чем покупать.
0 0
olmon [12 часов назад]
Скажите пожалуйста, есть ли противопоказания к использованию этой подушки, и можно ли использовать ее детям школьного возраста?
0 0
Kr_80@mail.ru [10 часов назад]
Скажите, а как разгрузить шейно-воротниковую зону? Существуют ли такие же подушки для этой области?

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Последние комментарии

Kr_80@mail.ru [10 часов назад]
Скажите, а как разгрузить шейно-воротниковую зону? Существуют ли такие же подушки для этой области?
olmon [12 часов назад]
Скажите пожалуйста, есть ли противопоказания к использованию этой подушки, и можно ли...
skydaria [14 часов назад]
Интересно ,а на сколько это удобно для спины ,наверно,лучше где то протестировать эти подушки...

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