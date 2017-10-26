Боль в пояснице

Bзображая боль, художники часто рисуют человека, схватившегося за поясницу. Не удивительно, ведь боль в спине по статистике на втором месте после головной.

Удар в поясницу

Понять, почему это так совсем не трудно - именно на поясницу ложится вся масса нашего тела, далеко не всегда идеального. Добавим нарушения осанки, которые можно найти у каждого второго, долгое пребывание в нефизиологичном положении (многие ли из вас используют подушку под поясницу, когда садятся за руль, или компьютер?), неправильную реализацию хороших начинаний (имею в виду тех, кто начал бегать по утрам на асфальтовом покрытии, не подобрав обувь и стельки.



Пройдите тест Почему болит спина?

Первая и самая частая "спинная проблема" - остеохондроз. Раньше это была болезнь среднего и пожилого возраста, но в наши дни этот диагноз всё вообще ставят молодым. Сотни часов игры в компьютер в позе "буквы зю" не проходят бесследно. Испытывающий избыточную нагрузку, межпозвоночный диск не выдерживает, в его структуре появляются микротрещины, куда спешат отложиться соли, а сам хрящ начинает постепенно замещаться костными тканями. Теряет пластичность, становится жестким, приобретает способность давить своими костными разрастаниями на проходящие мимо нервы. Надавил несильно - прострелило спину, давит долго - в попытке исправить ситуацию спазмировались окружающие мышцы, прищемил посерьёзнее - встречайте радикулит, открывайте больничный.



Крутятся диски

Следующий этап протрузия диска. Не справляющийся с нагрузкой, он словно сплющивается, уменьшается его высота, зато увеличивается площадь - хрящу уже не хватает отведённого места, он словно высовывается по краям. Не настолько сильно, чтобы серьезно сдавить проходящий рядом спинной мозг, но достаточно для того, чтобы периодически вызывать неприятные ощущения и боли. Причём не обязательно в пояснице - это могут быть чувство покалывания в ноге, словно отсидел её в неудобной позе, онемение по передней и задней поверхности бедра, постоянные тянущие боли в ноге или пояснице.



Грыжа, да не та

Со временем диск продолжает деградировать - появляются разрывы, в итоге он даже он может распасться на несколько фрагментов. Формируется так называемая межпозвоночная грыжа. Её отличительная черта - наличие значимых, иногда достигающих сантиметра выпячиваний, сдавливающих расположенный рядом спинной мозг. Часто боли принимают постоянный характер и требуется длительный приём обезболивающих.



Осанка и ещё раз осанка

Картина совсем не радужная, поэтому лучше постараться не допускать нефизиологичных, избыточных нагрузок на поясничный отдел позвоночника. Если речь идёт о наших детях, важно с малых лет сформировать хороший мышечный корсет, который будет в дальнейшем придавать стабильность позвоночнику. Отличного результата удаётся добиться с помощью лечебной физкультуры, поэтому, если у чада выявляются проблемы с осанкой, не откладывая дело в долгий ящик запишитесь на приём к специалисту ЛФК.

Дело в нагрузке

Важно правильно распределять нагрузку на позвоночник при длительной сидячей работе и ходьбе. Своевременная диагностика плоскостопия и подбор специальной обуви и стелек приносят пользу не только стопам, но и всем отделам позвоночника а также тазобедренным суставам. Правильная посадка за стол и использование аммортизирующих "компьютерных" кресел дополнительно разгружают поясничный отдел позвоночника. Офисная гимнастика помогает размяться и перераспределить нагрузку.



Бегай, плавай

Немаловажно не просто заниматься спортом, но и делать это правильно. Отлично разгружает все отделы позвоночника плавание. В наше время в моде бег, но для спины полезнее погружать тело в воду - своего рода аналог невестомости. Поэтому в идеале чередовать беговые и водные тренировки. Бегунам важно правильно подбирать кроссовки, стараться избегать жесткого покрытия, чаще бегать по грунтовым дорожкам, а не по асфальту. Идеальным считается бег босиком по песку, жаль далеко не все живут у моря.



Диск, замри!

Тем, у кого уже появились первые признаки остеохондроза, важно затормозить развитие процесса, как можно дольше сохранять нормальную структуру хряща. В этом помогают как нелекарственные методы - та же самая лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, так и приём некоторых лекарств, прежде всего препаратов из группы хондропротекторов. Входящие в их состав хондроитин и глюкозамин помогают остановить деградацию хрящевой ткани и запускают процесс восстановления хряща.



Подложил бы подушку

Как говорят ортопеды, наибольшая нагрузка на нашу поясницу ложится когда мы подолгу сидим в автомобиле. Кресло большинства машин устроено таким образом, что позвоночник круто изгибается в пояснице кнаружи, и физиологический лордоз, характеризующийся изгибом внутрь, исчезает. В результате вес тела распределяется не на тазовые кости, а на поясничные позвонки и их сочленения. Проблему легко решить используя маленькую хитрость - автомобильную подушечку, которую кладут под поясницу. Многочисленные исследования доказывают, что такой простой способ помогает избежать появления протрузий и грыж межпозвоночных дисков в этой области.