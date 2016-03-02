Почему мы стареем и можно ли этого избежать?

Гипотез старения много – точно больше десяти. На основе некоторых уже разработаны и применяются препараты, способные замедлить ход часов внутри нас.

Наука о старении - геронтология - достаточно молодая, однако уже многое о механизмах старения известно. Известно, что календарный и биологический возраст могут не совпадать. Главная же задача ученых - найти причины увядания и способы ему противостоять.

За последние годы родилось и ушло в небытие немало гипотез, объясняющих старение. Все больше и больше ученых склоняются к антиоксидантной концепции. Удивительные исследования и открытия связаны с гипотизой генетической программы. Большой популярностью, а главное, широким практическим применением может похвастаться эндокринная теория. Американские бэби-бумеры достаточно убедительно показали миру, каких успехов в схватке со временем можно достичь с помощью гормонов. Немного в стороне от масштабных и обсуждаемых научных исследований стоит «теория ленивых». КАК РАБОТАЮТ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ Свободные радикалы – это молекулы кислорода с неспаренным электроном. Недостающий электрон они отрывают у других молекул, которые в результате сами становятся свободными радикалами. Самые агрессивные - радикалы кислорода. Они запускают разрушительную цепную реакцию – окислительный стресс. Они окисляют и жиры, и белки, и ДНК. Отошла на второй план и нашумевшая гипотеза теломер. Некоторые ученые вообще считают, что не стоит тратить время на теоретические поиски причин, а лучше научиться эффективно устранять «поломки» в человеческом организме. Согласно этой концепции (ее автор – знаменитый английский биолог Обри ди Грэй), медицина развивается быстрее, чем накапливаются «поломки», и наступит момент, когда каждая неисправность сможет быть немедленно устранена, а человек будет оставаться на пике активности хотя бы до 150 лет. Среди этого многообразия мы решили остановиться на гипотезах, на основе которых уже разработаны практические решения проблемы старения.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ГИПОТЕЗА: ПРИНИМАЙТЕ Q10 И КАРНОЗИН Впервые об антиоксидантах заговорили в конце 50-х. Тогда нынешний земаститель директора Института биохимической физики РАН Елена Бурлакова обнаружила, что некие вещества (в частности, в рыбьем жире) проявляют антиокислительную активность. .Это явление так и назвали - АОА. В 70-е годы в СССР был создан первый синтетический антиоксидант, а также открыт один из самых известных сегодня - Q10. «Мы привыкли, что без кислорода жизни нет, но забываем, что это очень агрессивное вещество, – говорит Валерий Мамаев. – Нас не удивляет, что со временем крепкий металл ржавеет. А мы-то гораздо более хрупкие, покрыты тонкой липидной мембраной! За 70 лет человек прокачивает через себя примерно 17 тонн кислорода, при этом образуется около 1,5 тонн кислородных радикалов, которым противостоит антиоксидантная система организма». Ослабление этой системы и есть старение. Ее основа - антиоксидантные ферменты, система витаминов Е, А, С и другие соединения, выполняющие в том числе и антиоксидантную функцию: кофермент Q10, гормоны мелатонин, эстрадиол. Достоинство антиоксидантов в том, что они воздействуют сразу на многие механизмы старения и на уровне клетки, и на уровне организма. Это сила, помогающая восстановить практически любые повреждения. Однако бесконтрольно пить рекламируемые антиоксиданты - тоже не выход. Взаимодействуя со свободным радикалом, он сам превращается в радикал, только менее активный. "Пожалуй, единственный препарат, который можно принимать самостоятельно, - это кофермент Q10, - говорит Валерий Мамаев.Он наиболее физиологичен". При этом свободные радикалы в умеренной дозе необходимы, особенно для работы мозга: они обеспечивают за познавательную функцию. Можно лишь связывать их избыток, чтобы по мере необходимости высвобождать. "Этим занимаются «буферные» соединения, прежде всего карнозин. Он синтезируется в мышцах и нервных тканях и предохраняет мозг от возрастных изменений", - говорит профессор Александр Болдырев, руководитель лаборатории нейрохимии НЦ неврологии РАМН. Естественный источник карнозина – мясо и рыба. Наиболее богаты им минога, осетр, говядина, цыпленок. Карнозина в организме достаточно, пока мы молоды и здоровы, много двигаемся. С возрастом, а также при тяжелых физических и психических нагрузках синтез карнозина начинает отставать от потребности. Вот тогда-то и пригодилась бы таблетка с карнозином, но ее нет. Поскольку карнозин – природное соединение, запатентовать его формулу нельзя, из-за этого фармкомпании не хотят тратиться на дорогостоящие клинические испытания. Впрочем, производятся БАДы с карнозином – как российские, так и западные. Их имеет смысл принимать в любой стрессовой ситуации. ГИПОТЕЗА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ: ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ ИЗОБРЕТЕН

Процесс старения находится под строжайшим генетическим контролем - этой точки зрения придерживается академик Владимир Скулачев. А если есть программа, медленно, но верно ведущая к смерти, значит, в нее можно вмешаться, перенастроить ее, замедлить и даже сломать, как это делают хакеры. Кто или что именно включает гены старения или выключает гены молодости – пока большой вопрос. Есть предположение, что биологические часы, отсчитывающие наши годы, находятся в головном мозге – в гипоталамусе: в 15 лет он подает один сигнал организму, в 25 – другой и таким образом управляет нашей программой расцвета и увядания.

Оружием биохимического самоубийства оказались свободные радикалы, которые образуются в мембранах митохондрий (это наши внутриклеточные «электростанции», источники энергии клетки). Когда количество свободных радикалов становится критическим, клетка запускает программу апоптоза (самоуничтожения). Митохондриям нужен защитник, нейтрализующий свободные радикалы, – антиоксидант. Поэтому в 2003 году группа академика Скулачева начала разработку принципиально нового антиоксиданта, специально для защиты митохондрий. В результате было создано вещество SkQ. Сконструированный «ион Скулачева» легко проникает в липидную мембрану митохондрии. Как электровоз, он тащит за собой антиоксидант и с точностью до нанометра устанавливает его во внутреннем слое мембраны. В качестве антиоксиданта используется вещество растительного происхождения пластохинон.

Журналисты немедленно окрестили «ион Скулачева» эликсиром бессмертия. Не совсем точно: это вещество не гарантирует вечную жизнь. Его цель – продление молодости. Сейчас этот наноэлексир ждет клинических испытаний. Можно ожидать, что лет через пять он появится в продаже в виде таблеток или ампул .

ЭНДОКРИННАЯ ТЕОРИЯ: ВИНОВАТ НЕДОСТАТОК ГОРМОНОВ

Сторонники этой теории старения считают, что внутренний часовой механизм скрыт в железах, где вырабатываются гормоны. Дирижирует эндокринной системой мозг – точнее, тандем гипофиза и гипоталамуса: без нормальной работы одного невозможна правильная работа другого.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ Противники эндокринной теории старения считают, что с возрастом уменьшается количество не только гормонов, но и рецепторов к ним. Гормоны и рецепторы работают по принципу ключа и замочной скважины. Отсюда вывод: ЗГТ бесполезна, если рецепторов нет или их слишком мало. «Однако не совсем правильно утверждать, что с возрастом уменьшается количество рецепторов, – говорит кандидат медицинских наук Юлия Тишова. – При восстановлении нормального уровня гормонов рецепторы активизируются вновь».

С годами деятельность эндокринных органов ослабевает, в результате чего изменяется и выработка гормонов. Теряется чувствительность «дирижеров», гипоталамус с гипофизом уже не могут быстро и четко реагировать на недостаток тех или иных гормонов в крови. Вот основные «гормоны молодости».

Половые гормоны. Механизм их действия виден практически невооруженным глазом. «Не зря говорят, что в 20–30 лет супружеская пара – это любовники, в 30–45 лет – родители, в 45–60 – брат и сестра, а дальше – две сестры, – считает эндокринолог, профессор Светлана Калинченко. – У женщин уровень половых гормонов начинает снижаться около 45 лет, а у мужчин – уже после 30. Можно предположить, что это отчасти определяет более короткий мужской век».

Чтобы восстановить нормальный уровень половых гормонов, не надо ждать пенсионного возраста. Имеет смысл вовремя восполнять то, чего недостает. Для этого нужно в полном расцвете сил (в идеале – в 20–25 лет) создать свой паспорт здоровья: проверить уровень гормонов, прежде всего половых, а в дальнейшем повторять анализ. И как только появятся отклонения, начинать антивозрастную заместительную гормональную терапию (ЗГТ).

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА). Вырабатывается надпочечниками. В 25 лет его уровень максимален, к 40 количество уменьшается вдвое. Ученые установили, что низкий уровень ДГЭА в крови связан с повышенным риском рака, остеопороза, инфаркта, болезни Альцгеймера. Его достаточное количество улучшает иммунитет, приводит в порядок сон, защищает от стресса. А еще ДГЭА определяет, будут съеденные калории отложены в жир или переработаны в энергию. В США препараты ДГЭА можно купить без рецепта на кассе практически любого супермаркета. В нашей стране, как и в Европе, официально зарегистрированных препаратов ДГЭА пока нет.

Гормон роста. Соматотропин (гормон роста) вырабатывается гипофизом, а его продукцию стимулируют специальные факторы, вырабатываемые гипоталамусом. Примерно с 16 лет количество гормона роста постепенно снижается. В 90-е годы ХХ века американские ученые обнаружили, что люди, сохранившие до глубокой старости ясность ума и моложавость, от природы обладают его повышенным уровнем. При инъекциях гормона роста у пожилых людей разглаживались морщины, жир замещался мышцами, происходили и другие благотворные изменения. Вырабатывается гормон роста преимущественно ночью, когда мы спим, так же как и еще один хранитель нашей молодости – мелатонин. В России гормон роста можно свободно купить. Но прежде чем воспользоваться его омолаживающими свойствами, необходимо проконсультироваться у эндокринолога: возможны побочные действия.

Мелатонин. Вырабатывается эпифизом (шишковидной железой) в мозге, достигает максимума секреции в 25–30 лет, а затем его уровень постепенно снижается. Его сравнивают с маятником наших биологических часов – он отвечает за биоритмы. Этот гормон обладает мощными антиоксидантными свойствами, в сотни раз превышающими действие витаминов С и Е. Мелатонин свободно продается в аптеках. Часто его рекомендуют как мягкое снотворное или средство для путешественников, меняющих часовые пояса.

ТЕОРИЯ ОБРЕЗАНИЯ КОНЦОВ Теория теломер – еще одна из гипотез старения. Открытие теломер и фермента теломеразы было даже удостоено в 2009 году Нобелевской премии. Но и повреждение теломер связано прежде всего с атаками свободных радикалов. Поэтому укорачивание теломер – лишь один из признаков, показатель старения, а не разгадка. Сегодня теломерная биология больше занимается исследованием фермента теломеразы, который как раз восстанавливает теломеры. Одна из задач – найти способ регулировать ее синтез. Потому что, например, в стволовых клетках, которые несут молодость и обновление, она вырабатывается постоянно. Так же как, к сожалению, и в раковых.

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Эту теорию шутливо называют «теорией ленивых». Корни ее в древних восточных учениях: меньше вдохов-выдохов, меньше суеты, больше покоя и созерцательности – дольше молодость и вообще жизнь. Что и демонстрируют миру индийские йоги и китайские долгожители.

Но в ХХ веке она получила новое развитие. Немецкий физиолог Роланд Прицингер доказал, что все животные завершают свой путь, как только иссякает отмеренный им запас энергии: 2500 килоджоулей (для наглядности – это 35 кубиков сахара) на 1 г массы тела. Столько потребляет за свои несколько дней колибри, и столько же – за 250 лет галапагосская черепаха.

Скорость обмена веществ (преобразования энергии) зависит от нескольких факторов. Во-первых, от генов. Во-вторых, от образа жизни: соответствует ли темп жизни человека его заданным параметрам. В-третьих, от состояния здоровья: например, заболевание щитовидной железы (гипертиреоз) ускоряет обмен веществ, а значит, счетчик начинает крутиться быстрее. В любом случае имеет смысл сознательно не транжирить свою жизненную энергию: позволять себе лениться, расслабляться и, главное, заниматься делом, от которого получаешь удовольствие.

ВЫВОДЫ «ЗДОРОВЬЯ»:

1) Еще немного, и мы сможем выбирать таблетки молодости с разными вкусами, как конфеты от кашля. Антиоксиданты, гормоны, карнозин – все это уже есть и все по-своему работает.

2) Наивно полагать, что волшебная таблетка избавит от стресса, лишнего веса, депрессии и решит все проблемы за нас. Мы сами распоряжаемся своей жизнью и решаем, как и сколько есть, сколько двигаться, чем заниматься – именно это главным образом и определяет наш запас молодости. Чудо-средства лишь поддерживают энергию и, по возможности, нейтрализуют негативные воздействия извне.

3) Ни одна из ныне существующих теорий не может досконально объяснить процесс старения. Но в целом они не противоречат, а дополняют друг друга. По словам Александра Болдырева, «крупицы наших знаний можно сравнить с пазлами, из которых создается единое изображение. Поэтому каждая теория старения – это фрагмент большой, еще далекой от завершения картины».

ЧТО ПРОДЛИТ НАМ МОЛОДОСТЬ 3–10 лет добавит следование индивидуальным рекомендациям на основе генетического анализа. 6–15 лет добавят биоинженерные органы, в случае необходимости. 7–20 лет можно ожидать от нанотехнологий 10–20 лет добавят специальные препараты (антиоксиданты, гормоны и т. д.). 10–20 лет прибавят простейшие три принципа: отказ от курения, движение хотя бы полчаса в день и не меньше пяти порций овощей и фруктов в день. 35 и более лет может прибавить низкокалорийная диета: до 2100 ккал для мужчин и до 1700 ккал для женщин. (По результатам исследований Американской академии антиэйдж-медицины.)