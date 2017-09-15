Победить остеомиелит

Остеомиелит. История этого тяжелейшего заболевания уходит корнями в средневековье. Но, несмотря на давность времени, медики всего мира до сих пор ломают голову, как победить болезнь. И, судя по всему, есть поводы для оптимизма. Рассказывает Доктор Хайнц Винклер, выдающийся врач, ведущий специалист клиники Дёблинг (г. Вена, Австрия), президент Европейского общества инфекций костей и суставов (EBJIS).

Остеомиелит – это воспаление костного мозга,поражающее обычно надкостницу, губчатое и компактное вещество кости. Причиной этого тяжелейшего заболевания могут стать открытые переломы костей, инфицированные имплантаты (особенно в результате эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов), синдром диабетической стопы, и гематогенный остеомиелит у детей. Остеомиелит хитер, непредсказуем и даже научился не реагировать на антибактериальную терапию. Однако детальное изучение заболевания позволило врачам управлять патологическим процессом, не просто остановить распространение инфекции, а восстановить поврежденную кость. И вернуть пациентам радость движения.

Как победить инфекцию?

Изучая процесс течения остеомиелита и выясняя, почему же антимикробная терапия не справляется с возбудителями заболевания, специалисты Центра остеомиелита клиники Деблинг выяснили: образующиеся на поверхности отмерших участков кости и имплантатах микробы научились скрываться, в так называемой, биопленке. В ней можно сказать их стол, и дом, и надежная защита от иммунитета. Многочисленные исследования подтвердили, что скопление бактерий в биопленке, встречаются довольно часто и именно они становятся причиной расшатывания имплантов.

Эти данные помогли разработать методику, при которой костная ткань импрегнируется высокими дозами антибиотиков, минимизировав вред в целом для организма. Сегодня применяются два вида антибиотиков – это препараты, которые работают против грампозитивных бактерий (все виды стафилококка, в том числе митициллинорезистентный) и действие которых направлено на грамнегативных возбудителей.

Важность точной диагнстики заболевания

Детальное обследование проводится в клинике обязательно, даже в том случае, когда врач отчетливо представляет всю клиническую картину заболевания и оценивает риски. Ведь остеомиелит, как мы уже говорили, коварнейшее заболевание, способное отлично маскироваться. Но с помощью компьютерной томографии (КТ) и магниторезонансной томографии (МРТ) специалисты его быстро разоблачают. Эти исследования помогают идентифицировать некротизированные участки костей и, основываясь на полученных данных, составить четкий план хирургического санирования очагов. И что еще важно КТ и МРТ позволяют доктору безошибочно отличить инфекционный процесс кости. Для поиска очагов остеомиелита в арсенале специалистов есть еще один метод - радиоизотопных исследований и проб микроорганизмов (бактерии выращивают из мазков, пунктатов и других проб). При необходимости применяется метод сонификации: с помощью специального ультразвукового воздействия удается выделить возбудителей из биопленки и повысить точность результата исследования.

Уникальный метод лечения

Накопленный опыт лечения остеомиелита подтверждает, что полное излечение этого заболевания – реальность, а не маркетинговый медицинский ход. Поэтому врачи открыто говорят даже о тактике лечения. Она включает несколько основных этапов. Сначала удаляются все отмершие участки костей, вместе с фиксированными на них микроорганизмами. А полости, или мертвое пространство, которое остается после санирования гнойных очагов, заполняют костными трансплантатами. Именно они являются лучшей заменой утраченной кости. Применение донорской кости имеет ряд серьезных преимуществ: отпадает необходимость в дополнительных операциях, чтобы, например, удалить мини-контейнеры, содержащие антибиотики, или получить собственную губчатую ткань из костей таза. В зону внимания специалистов входит и граница со здоровыми тканями. Ее освежают при помощи фрезы для высокоскоростной обработки. В очищенные таким образом участки помещаются импрегнированные костные трансплантаты. Так восстанавливается

Ранее требовались многочисленные операции и многомесячное пребывание в больнице, а благодаря новой методике удается обойтись одной единственной операцией и кратким пребыванием в стационаре.

исходная структура кости. Иногда специалисты используют подобранные заранее цельные «заготовки». Поскольку применение трансплантатов создает высокие концентрации антибиотиков в зоне операции, одновременная стабилизация металлическими имплантатами или установка искусственных протезов уже не является проблемой. Большое внимание специалисты уделяют выбору используемых материалов, и ни при каких обстоятельствах не применяют костный цемент. После полной реконструкции производится установка дренажей (обычно на 2-3 дня), и раны тут же зашивают. Пациенты сразу же становятся мобильны, проходят физиотерапевтическое лечение в соответствии с индивидуальными потребностями. Практически всегда врачи позволяют сразу нагружать кость частично, а полностью − в зависимости от вида и масштабов вмешательства.

Истории успешного излечения от остеомелита

О возможности успешного лечения остеомиелита говорит множество положительных отзывов пациентов. Это люди разных возрастов и профессий, жители разных стран и вероисповеданий, пережившие абсолютно не похожие истории заболевания остеомиелитом. Но всех их объединяет главное – победа над тяжелым заболеванием и равные возможности жить полноценно. Это счастье они обрели благодаря высокому профессионализму и ответственности врачей клиники.

Опубликовано: 22 сентября 2017 г.