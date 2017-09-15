Победить остеомиелит

Остеомиелит – это воспаление костного мозга,поражающее обычно надкостницу, губчатое и компактное вещество кости. Причиной этого тяжелейшего заболевания могут стать открытые переломы костей, инфицированные имплантаты (особенно в результате эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов), синдром диабетической стопы, и гематогенный остеомиелит у детей. Остеомиелит хитер, непредсказуем и даже научился не реагировать на антибактериальную терапию. Однако детальное изучение заболевания позволило врачам управлять патологическим процессом, не просто остановить распространение инфекции, а восстановить поврежденную кость. И вернуть пациентам радость движения.
Как победить инфекцию?
Изучая процесс течения остеомиелита и выясняя, почему же антимикробная терапия не справляется с возбудителями заболевания, специалисты Центра остеомиелита клиники Деблинг выяснили: образующиеся на поверхности отмерших участков кости и имплантатах микробы научились скрываться, в так называемой, биопленке. В ней можно сказать их стол, и дом, и надежная защита от иммунитета. Многочисленные исследования подтвердили, что скопление бактерий в биопленке, встречаются довольно часто и именно они становятся причиной расшатывания имплантов.
Эти данные помогли разработать методику, при которой костная ткань импрегнируется высокими дозами антибиотиков, минимизировав вред в целом для организма. Сегодня применяются два вида антибиотиков – это препараты, которые работают против грампозитивных бактерий (все виды стафилококка, в том числе митициллинорезистентный) и действие которых направлено на грамнегативных возбудителей.
Важность точной диагнстики заболевания
Детальное обследование проводится в клинике обязательно, даже в том случае, когда врач отчетливо представляет всю клиническую картину заболевания и оценивает риски. Ведь остеомиелит, как мы уже говорили, коварнейшее заболевание, способное отлично маскироваться. Но с помощью компьютерной томографии (КТ) и магниторезонансной томографии (МРТ) специалисты его быстро разоблачают. Эти исследования помогают идентифицировать некротизированные участки костей и, основываясь на полученных данных, составить четкий план хирургического санирования очагов. И что еще важно КТ и МРТ позволяют доктору безошибочно отличить инфекционный процесс кости. Для поиска очагов остеомиелита в арсенале специалистов есть еще один метод - радиоизотопных исследований и проб микроорганизмов (бактерии выращивают из мазков, пунктатов и других проб). При необходимости применяется метод сонификации: с помощью специального ультразвукового воздействия удается выделить возбудителей из биопленки и повысить точность результата исследования.
Уникальный метод лечения
Накопленный опыт лечения остеомиелита подтверждает, что полное излечение этого заболевания – реальность, а не маркетинговый медицинский ход. Поэтому врачи открыто говорят даже о тактике лечения. Она включает несколько основных этапов. Сначала удаляются все отмершие участки костей, вместе с фиксированными на них микроорганизмами. А полости, или мертвое пространство, которое остается после санирования гнойных очагов, заполняют костными трансплантатами. Именно они являются лучшей заменой утраченной кости. Применение донорской кости имеет ряд серьезных преимуществ: отпадает необходимость в дополнительных операциях, чтобы, например, удалить мини-контейнеры, содержащие антибиотики, или получить собственную губчатую ткань из костей таза. В зону внимания специалистов входит и граница со здоровыми тканями. Ее освежают при помощи фрезы для высокоскоростной обработки. В очищенные таким образом участки помещаются импрегнированные костные трансплантаты. Так восстанавливается
Ранее требовались многочисленные операции и многомесячное пребывание в больнице, а благодаря новой методике удается обойтись одной единственной операцией и кратким пребыванием в стационаре.
исходная структура кости. Иногда специалисты используют подобранные заранее цельные «заготовки». Поскольку применение трансплантатов создает высокие концентрации антибиотиков в зоне операции, одновременная стабилизация металлическими имплантатами или установка искусственных протезов уже не является проблемой. Большое внимание специалисты уделяют выбору используемых материалов, и ни при каких обстоятельствах не применяют костный цемент. После полной реконструкции производится установка дренажей (обычно на 2-3 дня), и раны тут же зашивают. Пациенты сразу же становятся мобильны, проходят физиотерапевтическое лечение в соответствии с индивидуальными потребностями. Практически всегда врачи позволяют сразу нагружать кость частично, а полностью − в зависимости от вида и масштабов вмешательства.
Истории успешного излечения от остеомелита
О возможности успешного лечения остеомиелита говорит множество положительных отзывов пациентов. Это люди разных возрастов и профессий, жители разных стран и вероисповеданий, пережившие абсолютно не похожие истории заболевания остеомиелитом. Но всех их объединяет главное – победа над тяжелым заболеванием и равные возможности жить полноценно. Это счастье они обрели благодаря высокому профессионализму и ответственности врачей клиники.
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