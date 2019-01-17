Плюсы и минусы позднего папы

В моде позднее отцовство. Народная молва приписывает таким детям исключительную талантливость. Так хорошо это или плохо - пожилой папа?

В моде позднее отцовство. Народная молва приписывает таким детям исключительную талантливость. Так хорошо это или плохо - пожилой папа?





СЛОВО ГЕНЕТИКАМ



Талант человека не зависит от возраста его отца, считает зав. кафедрой медицинской генетики Российского государственного медицинского университета доктор медицинских наук профессор Владимир СИТНИКОВ.



Все подсчеты, которые делали любители покопаться в родословных великих людей, с научной точки зрения построены не вполне корректно. Исследователи брали биографии известных личностей, смотрели, какой был возраст родителей на момент появления гения на свет, и нередко получали данные, что отец к этому времени уже достиг преклонных лет. Но когда современные ученые взяли выборку обычных мужчин и посмотрели, какими получились их поздние дети, они не нашли зависимости между возрастом отца и способностями его ребенка.



И все-таки в позднем отцовстве есть плюсы.



Что у нас хорошего?



• Обычно талантливый человек к зрелому возрасту уже реализует все свои способности. И если его интеллектуальный и творческий расцвет запечатлится в половых клетках, эта мутация может сделать позднего ребенка более умным и энергичным, чем его старшие братья и сестры. Но для этого отец должен быть человеком неординарным, да и возникают такие мутации очень редко.



• В половых клетках зрелого мужчины могут произойти изменения, которые заострят работу какого-то одного отдела мозга ребенка. Ребенок будет обладать, например, феноменальными математическими способностями или очень хорошей памятью.



• Исследование немецкого генетика Фогеля показало, что выдающиеся мужчины чаще женятся на выдающихся женщинах. И наоборот: в 96% случаев жены мужчин, имеющих низкий уровень интеллекта, тоже оказываются отнюдь не интеллектуалками. Даже умный молодой человек, женившись рано, нередко ошибается в спутнице жизни; умный мужчина, повторно вступающий в брак или поздно женившийся, с большей вероятностью выберет достойную половину. А интеллект мамы очень важен для будущего развития ребенка - не только потому, что умная женщина будет больше заниматься детьми, но и по той причине, что значительная часть генов, которая отвечает за одаренность, передается от матери.

Выбрав для своих детей умную мать, мужчина резко повысит интеллектуальный уровень потомства.



• Одних способностей мало - для их развития нужна среда. Создать ее для своего ребенка, конечно, легче человеку зрелому, состоявшемуся, чем молодому.



Но все эти плюсы могут сказаться на детях только неординарного мужчины, да и то не наверняка. Преимущества позднего отцовства вряд ли распространяются на детей обычных мужчин со среднестатистическим уровнем интеллекта.



А что плохого?



Минусов позднего отцовства больше, и проявляются они чаще. Чем старше родители, тем больше вероятность того, что их ребенок будет иметь те или иные дефекты развития. Мужчины чаще работают на вредных производствах, да и вредным привычкам подвержены больше, чем женщины, а значит, и поломок в их половых клетках с возрастом набирается немало.



Конечно, чаще всего у пожилых пап рождаются нормальные дети. И все-таки планировать детей после 45 лет генетики не рекомендуют.



• В первую очередь «ломаются» гены, которые в процессе эволюции возникли последними, – те, что отвечают за психическую деятельность. Раньше считалось, что болезнь Дауна у ребенка возникает из-за поломок в материнских генах. Сейчас установили, что вклад мужских и женских генов в возникновение этой болезни примерно одинаков. Мужчина может быть «виноват» даже чуть больше.



• Папины поврежденные гены могут вызвать порок развития конечностей, дефекты в иммунной системе ребенка.



• Еще одно «наследство», которое стареющий папа может оставить своим поздним детям, – повышенный риск заболеть раком или впасть в преждевременное старение: состояние, когда клетки в организме из-за нарушения активности одного из ферментов начнут делиться с неимоверной быстротой. В отличии от других аномалий, которые видны сразу после рождения, два последних заболевания могут подкосить позднего ребенка, когда он сам уже станет отцом.

СЛОВО ПСИХОЛОГАМ



Когда семья, где муж не молод, принимает решение родить ребенка, это прежде всего говорит о ее прочности. И все-таки супругам надо быть готовым к некоторым психологическим трудностям, связанным с возрастом отца, считают детские психологи Ольга КРУШЕЛЬНИЦКАЯ и Антонина ТРЕТЬЯКОВА.



С одной стороны



• Зрелый человек воспринимает все происходящее спокойнее, может прогнозировать события. Для детей такие особенности - большое благо: они обеспечивают эмоциональную стабильность отношений, дают ребенку чувство защищенности. Поздний отец поможет развить логическое мышление ребенка.



• У пожилого папы больше жизненного опыта, он очень ответственно подходит к воспитанию, стремится покрепче поставить ребенка на ноги. Такие отцы подбирают ребенку хорошее учебное заведение, советуются с психологами, не разрешают маме баловать чадо, воспитывают в нем ответственность.



• Пожилой папа, достигший высокого социального положения, имеет, как правило, обширные связи, свой бизнес или имя в мире профессионалов. Это очень хороший «стартовый капитал» для ребенка.



С другой стороны



• Маленький ребенок – существо энергичное. Он готов часами катать по квартире грохочущую игрушку, прыгать и визжать, и хочет, чтобы папа участвовал в его играх тоже. Пожилого отца это не всегда радует, и возникают конфликты. Их можно предотвратить, если дать ребенку возможность выплескивать свою энергию не на папу: отдать в садик, спортивную секцию. Отец же вечером поиграет с наследником в настольные игры, почитает вслух, поможет собрать авиамодель...



• Пожилому мужчине трудно выдержать подвижные игры, особенно с сыном. Физический контакт ребенка с отцом – во многом имитация борьбы. Ребенок пытается свалить могучего великана, высвободиться из железного вражеского захвата... Эмоции, полученные в такой возне, крайне важны для психического развития мальчиков. А пожилой отец готов дарить физический контакт скорее по женскому типу (объятия и поцелуи). Совет здесь простой: старайтесь, чтобы мальчик больше общался со старшими братьями, молодыми дядями, друзьями семьи.

Не пеняйте ребенку, если он, играя, повис на чужом мужчине.



• Для хорошего психологического климата семьи нужна гармония в сексуальных отношениях супругов. Если женщина испытывает хроническую неудовлетворенность (ведь сексуальная активность пожилых мужчин нередко снижается), это сказывается и на ребенке. Мужчина в атмосфере раздражительности будет все больше удаляться от семьи, погружаться в работу и личные интересы. А ребенок, скорее всего, испытает удвоенную нагрузку материнской любви и заботы, которая будет мешать нормально развиваться.



• Жизнь семьи не замыкается в стенах дома. Ребенку не раз и не два придется объяснять людям, что этот мужчина - не дедушка ему, а папа. Чтобы он произносил эти слова с гордостью, отец должен быть современным человеком, а не «динозавром», который меряет все мерками прошлого века.