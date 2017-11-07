Плесень дома

Осенью аллергики вздыхают с облегчением - все отцвело весной и летом. Но теперь опасности подстерегают уже в собственном доме. За окном еще не холодно, но уже сыро, а в квартире – тепло. Самое благоприятное время для плесени.

Царство грибов у нас дома

Несмотря на то, что мы вооружены современной бытовой химией, со старушкой-плесенью справиться непросто. У нее есть свои любимые, подчас невидимые и труднодоступные уголки в квартире. Даже цветы в горшках могут «пригреть» у себя вредные грибки. И мы не догадываемся об этом до тех пор, пока кто-то из домашних не начнет мучиться от аллергического кашля.

Споры плесени способны оседать в легких человека и даже проникать в легочную ткань. Исследования показывают, что в местах проживания аллергиков и астматиков в 80% случаев из 100% присутствовала плесень.

Она относится к царству грибов, распространяется по воздуху в виде микроскопических спор, которые попадают в подходящую среду и начинают прорастать, образуя нитевидные клетки. Те в свою очередь, переплетаясь между собой, создают клубок нитей – мицелий, который мы и называем плесенью. Скорость размножения плесневых грибов просто космическая. В обыкновенной хлебной плесени есть маленькие черные точки – это спорангии, в них образуются споры. В одном таком спорангии содержится до 50 тысяч спор, каждая из которых способна воспроизвести сотни миллионов новых спор за несколько дней. Плесень быстро появляется везде, где для ее жизни есть благоприятные условия. Одно из них - повышенная влажность. Обычно там, где нарушена циркуляция воздуха и присутствует вода, например, часто поливаемые цветы в углу комнаты, резиновая прокладка стиральной машины, влажные полотенца и занавески в ванной. Еще плесени нравится затхлость и тепло.



Игра в прятки

Плесень – спец по части маскировки, порой напоминает грязь или пятна. Она любит деревянные поверхности – на мебели и оконных рамах частенько образуются синие и серые пятна, которые впоследствии глубоко въедаются в древесину. Споры атакуют и бетонную поверхность, любые отделочные материалы - на потолке выступает налет бурого, зеленого, голубого и черного цвета. Это происходит из-за неправильно проведенного ремонта (неиспользование антисептика) или из-за источников влажности в помещении. Стены и перегородки в домах, где проходят различные влажные технологические процессы, необходимо защитить, сделав качественную гидроизоляцию и вентиляцию. Все сантехнические приборы в доме должны быть в хорошем состоянии.

Стеклопакеты пластиковых окон ухудшают вентиляцию воздуха в квартире. От этого на стенах может появиться невидимый конденсат, который становится прекрасной средой для распространения спор грибков. К появлению плесени также может привести неправильная работа кондиционера. Важно установить в нем специальные фильтры, которые уничтожают споры грибков.



Ты ее в дверь, она - в окно

Опавшая на улице листва – дополнительная угроза для аллергиков. В прелых листьях активно развивается грибок, на своей обуви и одежде мы сами приносим с улицы споры грибков к себе домой. Не зря доктор Уорнер Карр, аллерголог американского «Колледжа аллергии, астмы и иммунологии» предостерегает: не ходите по дому в уличной обуви, оставляйте ботинки за дверью, регулярно мойте их, а также не ленитесь после прогулки протирать лапы своим четвероногим друзьям. Влажную обувь и одежду не прячьте в шкаф – обязательно высушите ее. Аллерголог считает, что споры грибов с испарениями прелой листвы попадают к нам и через окна вместе с влажным воздухом. Его совет: держать окна закрытыми, проводя короткое 4-10 минутное сквозное проветривание несколько раз в день.

В октябре многие отмечают праздник Хэллоуин, в связи с чем лор-врач Майкл Беннингер из клиники в Кливленде рекомендует аллергикам не украшать квартиры настоящей тыквой. Сама по себе тыква гиппоаллергенна, но достаточно быстро портится. Внимательно следует следить и за другими овощами. Пока они свежие, это источник витаминов, а от подгнивших продуктов нужно быстро избавляться, чтобы не давать грибам размножаться. Сухофрукты безопаснее всего хранить в емкостях с притертыми крышками. Одно предостережение: не стоит проверять свежесть продуктов, нюхая их. «Споры грибков, проникая в наши дыхательные пути или пищевод и затем - в другие органы и системы, размножаются и выделяют многочисленные токсины и аллергены», - говорит аллерголог-иммунолог Ксения Яковлева. - Наши легкие умеют отфильтровывать микробы, но споры плесени имеют особенность оседать в них и даже проникать в легочную ткань».

Простуда или аллергия?

Несмотря на то, что существует много видов плесневелых грибов, только несколько десятков из них вызывают аллергию у человека. По словам иммунолога, обычно люди, имеющие чувствительность к пыльце растений, к продуктам питания или к перхоти домашних животных, реагируют и на грибки плесени, но не на все их виды, а на отдельные. У одного пациента реакция на плесень быстрая, а у другого с задержкой.

Симптомы проявления аллергии – это покраснение глаз, зуд, насморк, чихание, кашель, отеки, першение в горле, тошнота, головная боль. Все это напоминает банальное ОРЗ или ОРВИ, но есть отличия. «Аллергия обусловлена контактом с определенным веществом. Как только он исключен – симптомы исчезают. Респираторные инфекции чаще всего сопровождаются повышением температуры, а аллергия не вызывает такого осложнения. При аллергии выделяемая из носа слизь практически всегда прозрачная, сопровождается зудом в носу. При ОРЗ слизь гнойная», - рассказывает врач.

Если выявлена аллергия на плесень, необходимо исключить из питания грибы, сыр, дрожжевое тесто и так далее. Несмотря на обилие медикаментов от аллергии, в случае реакции на плесень лучше всего избегать контактов с грибками и избавлять свою «крепость» от этой напасти.

Вывести на чистую воду

Выявить в квартире плесень специалистам по дезинфекции помогают приборы – тепловизоры. С их помощью мастера находят пораженные участки под обоями, плинтусами, сайдингом и прочими поверхностями с точностью 99 процентов. Не скроются даже мельчайшие споры, потому что аппарат показывает, где температура слишком занижена, где преобладает повышенная влажность. Кроме того, предупредить возможность появления спор способна микологическая экспертиза в условиях лаборатории. Она определяет, являются ли обнаруженные пятна плесневелым грибком, а также есть ли в данном месте предрасположенность к грибку.

Плесень очень устойчива к кипятку и низким температурам, она глубоко проникает в любые материалы. Поэтому механическая чистка с помощью моющих средств не даст долговременного эффекта и через некоторое время плесень проступит вновь. Придется подойти к борьбе с грибком основательно и поэтапно – либо самостоятельно, либо с помощью профессиональных служб по дезинфекции.

Как избавиться от плесени дома?

Этап 1. Устранить все видимые источники влажности в помещении. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Утеплите стены, если причина сырости кроется в холодных стенах. Для утепления стены можно использовать стиропор, который наклеивается под обои. Для самых уязвимых мест продаются специальные утеплительные клинья.

Этап 2. Счистите уже имеющуюся плесень щеткой, обработайте поверхность раствором: борная кислота, белый уксус, перекись водорода и вода. Счищайте плесень вместе со старой краской, побелкой или обоями. При очистке поверхности используйте перчатки и защитную маску.

Этап 3. Высушите стену. Если она бетонная или кирпичная, можете сушить паяльной лампой. Деревянную стену сушите при включенном вентиляторе или обогревателе.

Этап 4. Высохшие стены, пропитайте специальным антисептиком, которое убивает споры плесени и не дает ей размножаться.Этап 5. Теперь можно снова поклеить обои, покрасить стены или покрыть их любым другим материалом. Краску смешайте с противогрибковым препаратом.

