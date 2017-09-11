Питьевой режим во время занятий фитнесом

Нужно ли пить воду во время тренировки?

Отвечает Гарри Маршалл, фитнес-тренер, США:

Я считаю это необходимым. Во время занятий фитнесом температура тела повышается из-за энергии, вырабатываемой мышцами. Поэтому вода в организме условно делится на два потока: первый понижает температуру разгорячённого организма до нормальной, а второй входит в состав смазки для сосудов, помогая им двигаться. Потребность в воде резко увеличивается, и если ее запасы не пополнять, довольно быстро вы почувствуете симптомы обезвоживания: может закружиться голова, навалиться неожиданная усталость. Чтобы этого не произошло, берите с собой на занятие бутылочку теплой, но не горячей воды. Перед тренировкой, примерно за сорок минут, выпейте два стакана. Во время фитнеса каждые двадцать минут устраивайте перерыв, чтобы сделать два-три глотка, но не больше. Если вы занимаетесь в зале с кулером, я советую смешивать холодную и горячую воду в равной пропорции. Закончили тренировку – отдохните 15 минут, примите душ и выпейте еще столько же. Бегаете или делаете асаны в парке? Тогда воду можно заменить некрепким зеленым чаем или добавить в воду несколько долек лимона: мне кажется, отличный вариант для летнего воркаута.