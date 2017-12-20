ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ

Впереди новогодние праздники. Можно ли минимизировать вредное влияние алкоголя, который наверняка будет на столе.

Застолье с прелюдией

Выпить перед застольем - этот "дедовский" способ известен многим. Он может уменьшить воздействие алкоголя на организм и помочь избежать сильного опьянения. За расщепление этанола отвечает специальный фермент - алкогольдегидрогеназа. Когда мы не употребляем алкоголь, в ферменте нет надобности, но стоит этиловому спирту попасть в кровь, выработка фермента резко возрастает. Чтобы накопилось его достаточное количество, необходимо время. Именно для этого и нужна "предварительная стопка" за 2-3 часа до праздника. С её помощью вы сядете за стол с хорошим уровнем алкогольдегидрогеназы, расщепление алкоголя начнётся сразу же, токсическое действие алкоголя будет выражено слабее.

Для слабых духом

Если обстоятельства складываются так, что вы не можете отказаться от настойчивых предложений выпить, подстрахуйтесь углём. Как и любой энтеросорбент, активированный уголь неплохо выполняет свою основную задачу - впитывает в себя все, что попадает в желудочно-кишечный тракт. Как и при отравлении, все лишнее "перехватит" таблетка в желудке,.

Спасает людей вода

Именно так, перефразируя известную песню, можно сказать о ещё одном способе защиты от алкоголя. За несколько часов до застолья пить как можно больше чистой воды. В результате возникает ощущение наполненности желудка и остается меньше места для алкоголя. К тому же вода разбавляет алкоголь, тем самым снижая его градус. Важно и то, что алкоголь обладает сильным мочегонным эффектом, вызывая обезвоживание, поэтому дополнительный запас жидкости - очень кстати. Пополнять запасы надо и во время застолья.

Запивайте алкоголь щелочной минералкой.

Советуют опытные наркологи. Алкоголь обладает двойным негативным воздействием на органы пищеварения: сильно раздражает слизистую желудка и значительно повышает кислотность. Здравствуй язва, панкреатит, холецистит. Но если постоянно ощелачивать содержимое желудка, один агрессивный компонент удастся изолировать. И, как показывает практика, поможет уменьшить риск неприятных последствий. Главное не увлекаться сильногазированными напитками, а заранее приобрести щелочную минералку слабой газации или выпустить газы из стакана.

Не смешивайте.

Лучше сделать выбор в пользу одного алкогольного напитка. Но если ситуация вынуждает, выбирайте напитки, имеющие одинаковое происхождение.. Поэтому, если вино и коньяк смешивать ещё допустимо, поскольку оба этих напитка сделаны из винограда, то смешивать тот же коньяк с водкой или пивом категорически запрещено. Потому что они разные.

Повышать можно, понижать - нельзя.

Градусы - это концентрация этилового спирта в определенном объеме напитка. Чем он выше, тем крепче напиток и быстрее наступает опьянение. Если вы смешиваете напитки одного происхождения, важно соблюдать известное правило - пить более крепкие напитки после более слабых, а не наоборот. Хотя есть мнение, что причина не в самом смешивании, а в том, что после крепких напитков слабые не кажутся нам алкогольными, и мы выпиваем их слишком много.

Избегайте пузырьков.

Газированные алкогольные напитки вызывают опьянение гораздо быстрее негазированных. Микропузырьки углекислого газа ускоряют всасывание алкоголя, и, стремясь кверху по законам физики, разносят молекулы этанола в самые отдаленные участки мозга. Поэтому, именно в мозге накапливается повышенная концентрация этанола, а после его распада и ацетальдегида - основного алкогольного токсина. Поэтому, и последствия от излишнего употребления игристых вин посерьёзнее: даже после нескольких бокалов может сильно заболеть голова. Кстати, все сказанное в равной степени относится и к запиванию алкоголя газированными прохладительными напитками.

Вредные заблуждения Если пьешь, нужно есть жирную пищу. Потому что закуска "градус крадёт". Возможно и крадёт, но сочетание жирной и острой закуски с алкоголем иначе как губительной смесью для нашей пищеварительной системы не назовёшь. Такой коктейль значительно повышает риск развития острого панкреатита - молниеносного воспаления поджелудочной железы, нередко заканчивающегося фатально. Поэтому - закусывать лучше лёгкой пищей и в умеренных количествах, а "красть градус" регулируя объём выпитого, разбавляя алкоголь или запивая его достаточным количеством воды. Есть люди, которые могут пить сколько угодно. Не секрет, что все переносят алкоголь по-разному. Кто-то пьянеет от бокала шампанского, а другой выпивает за вечер бутылку водки и уходит домой на своих ногах. Способный много выпить зачастую и чувствует себя неплохо, а оттого уверен, что алкоголь не приносит ему никакого вреда. Конечно, многое зависит от активности нашего обмена веществ, здоровья, резервов печени, синтеза алкогольдегидрогеназы. Но увы, в вещество. Поэтому, легко переносящий алкоголь, лишь испытывает на прочность данное от природы хорошее здоровье.

Если все-таки пришло похмелье

Если несмотря на все наши советы , вы всё-таки переборщили с алкоголем, выходите из этой ситуации с минимальными последствиями. По возможности останьтесь дома, в постели. Абстинентный синдром медики приравнивают к серьезному отравлению. Дедовский способ выпить кружку-другую огуречного или капустного рассола вполне оправдан. Наполнив сосуды солевым раствором, вы убьёте сразу двух похмельных зайцев - повысив плотность крови, выведите лишнюю жидкость из органов и тканей, и восстановите потерянные электролиты, прежде всего натрий и хлор. Шипучая таблетка аспирина, обильное питье и тарелка горячего супа прилагаются.

А вот лечить подобное подобным (пресловутые 50 грамм) наркологи категорически не рекомендуют: на какое-то время станет лучше, но в головном мозге сформируется патологическая доминанта "алкоголь-спаситель" со всеми вытекающими.

Когда нужно быстро протрезветь 1. выпить чёрный кофе или крепкий чай; 2. провести самомассаж ступней и ушных раковин; 3. прополоскать рот газировкой, почистить зубы, пожевать мяту или лавровый лист; 4. умыться холодной водой или снегом, принять холодный душ.