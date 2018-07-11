Пирог с щавелем

250-280 ккал в одной порции
Понадобится:
Тесто:
2 стакана муки
0,5 стакана сахара
1 г сливочного масла
1 стакан сметаны
1 ч.л. разрыхлителя
Начинка:
250 г свежего щавеля
0,5 стакана сахара (можно меньше для любителей кислинки)
2-3 веточки мяты
2 ч.л. крахмала
Что делать.
1. Муку смешать с сахаром и маслом до образования крошек.
2. Добавить сметану и разрыхлитель, вымесить тесто. Оставить тесто на 20 минут.
3. Щавель нарезать поперек полосками 0,5-1 см. Добавить измельченную мяту, сахар и крахмал, все перемешать.
4. Тесто разделить на две части. Раскатать большую часть, выложить в форму, формируя бортики. На тесто выложить начинку.
5. Раскатать вторую часть теста, закрыть ею пирог, защипывая края. В центре прорезать дырочку, чтобы выходил пар. Сверху пирог смазать молоком или яйцом.
7. Выпекать в разогретой до 200 гр духовке 40 минут до золотистого цвета.
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