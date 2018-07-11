Еда

Пирог с щавелем

Существует более 150 видов щавеля, но не все они съедобны. В пищу употребляют именно листья – в них наибольшая концентрация полезных веществ. Щавель - одна из самых ранних культур, с мая и до первых чисел августа листочки можно смело употреблять в пищу. Но в самом конце сезона щавель становится жестким и волокнистым, в нем накапливается слишком много той самой щавелевой кислоты. Нужно помнить, что листья нельзя пропускать через мясорубку — это приводит к разрушению витамина C. Щавель незаменим, когда надо придать блюду легкую кислинку, им можно заменять соленые огурцы или капусту. В русской кухне щавель используется и как начинка для пирогов, и как основа для горячих блюд, и как составляющая холодных супов, салатов, соусов, даже освежающих напитков. Он идеально подходит в качестве гарнира к рыбе.