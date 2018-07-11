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Пирог с щавелем

Существует более 150 видов щавеля, но не все они съедобны. В пищу употребляют именно листья – в них наибольшая концентрация полезных веществ. Щавель - одна из самых ранних культур, с мая и до первых чисел августа листочки можно смело употреблять в пищу. Но в самом конце сезона щавель становится жестким и волокнистым, в нем накапливается слишком много той самой щавелевой кислоты. Нужно помнить, что листья нельзя пропускать через мясорубку — это приводит к разрушению витамина C. Щавель незаменим, когда надо придать блюду легкую кислинку, им можно заменять соленые огурцы или капусту. В русской кухне щавель используется и как начинка для пирогов, и как основа для горячих блюд, и как составляющая холодных супов, салатов, соусов, даже освежающих напитков. Он идеально подходит в качестве гарнира к рыбе.
Опубликовано: 11 июля 2018 г.

250-280 ккал в одной порции

Понадобится:

Тесто:

2 стакана муки

0,5 стакана сахара

1 г сливочного масла

1 стакан сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

Начинка:

250 г свежего щавеля

0,5 стакана сахара (можно меньше для любителей кислинки)

2-3 веточки мяты

2 ч.л. крахмала

Что делать.

1. Муку смешать с сахаром и маслом до образования крошек. 

2. Добавить сметану и разрыхлитель, вымесить тесто. Оставить тесто на 20 минут.

3. Щавель нарезать поперек полосками 0,5-1 см. Добавить измельченную мяту, сахар и крахмал, все перемешать.

4. Тесто разделить на две части. Раскатать большую часть, выложить в форму, формируя бортики. На тесто выложить начинку.

5. Раскатать вторую часть теста, закрыть ею пирог, защипывая края. В центре прорезать дырочку, чтобы выходил пар. Сверху пирог смазать молоком или яйцом.

7. Выпекать в разогретой до 200 гр духовке 40 минут до золотистого цвета.

Опубликовано: 11 июля 2018 г.

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