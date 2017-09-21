Пигментные пятна: 9 причин

Почему на коже появляются пигментные пятна? Разбираем основные причины.

1. Ультрафиолет

Весной и летом под действием солнечных лучей, особенно если вы где-нибудь на юге, пигмент меланин активно образуется в эпидермисе. Поэтому на открытых участках тела начинают проявляться его производные – веснушки, родинки, пигментные пятна. Чтобы защитить кожу, даже в средней полосе используйте солнцезащитные кремы с правильно подобранным индексом защиты. И не увлекайтесь солярием.

2. Косметические процедуры

К пигментации могут привести аппаратная чистка кожи, пилинги и даже лазерная эпиляция. Особенно если сразу после процедуры травмированная кожа подвергалась воздействию ультрафиолета. Поэтому лишний раз прочитайте в сети и спросите косметолога о риске пигментации, собираясь в салон. И старайтесь выполнять салонные процедуры в осенне-зимний период, когда действие ультрафиолета в средней полосе минимально.

3. Проблемы с ЖКТ

Пигментация может быть и признаком нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Появление красноватых пятен свидетельствует о неполадках в работе желудка и кишечника, когда нарушается расщепление пищи и всасывания питательных веществ. Пятна коричневого цвета говорят о проблемах с печенью и желчным пузырем. Желтые пятна на коже могут также оказаться ксантомами – отложениями избытка холестерина при нарушении жирового обмена. Если столкнулись с подобной проблемой, посетите не только дерматолога, но и гастроэнтеролога, сдайте анализ на холестерин.

3. Заболевания почек

Одним из первых симптомов патологии мочевыделительной системы, прежде всего почек, бывает появление желтовато-коричневых пигментных пятен на теле. При этом кожа также меняется, бледнеет и словно истончается. Отличительная черта почечной патологии – появление пигмента на ладонях и подошвах. УЗИ почек, анализы мочи и кровь на креатинин и калий помогут установить правильный диагноз.

4. Патология надпочечников

Множество пигментных пятен появляется на коже при болезни Аддисона. Это аутоиммунное заболевание, при котором надпочечники перестают вырабатывать гормоны в нужном количестве. Постепенно кожа приобретает бронзовый оттенок, словно после отпуска, проведенного на юге. Параллельно могут возникнуть общая слабость, частые перепады настроения и артериального давления. Заметили у себя подобные симптомы? Срочно к эндокринологу.

5. Дефицит витаминов и минералов

Появление пигментных пятен наиболее характерно для дефицита витаминов С, Е и PP, а также меди. Витаминная недостаточность развивается при нехватке овощей и фруктов, характерна для жителей Севера или злостных диетчиков. Дефицит меди редко возникает при нарушениях питания, разве что у веганов. Зато при воспалительных заболеваниях кишечника и печени, длительном приеме кортикостероидов и некоторых антигипертензивных препаратов это вполне реально. Прием поливитаминных комплексов и лечение патологии ЖКТ в большинстве случаев помогает избавиться от гиперпигментации.

6. Прием лекарств

Пигментация может оказаться побочным эффектом приема некоторых лекарств. Чаще всего причиной является не влияние препарата на образование меланина, а повышение фоточувствительности кожи, то есть восприимчивости к ультрафиолету. Этот эффект прописан у некоторых антибиотиков, других лекарств (см. пункт 5).

Частая причина пигментации – ослабление защитных свойств кожи под воздействием ультрафиолета.

В инструкции к препарату указано повышение фоточувствительности в качестве побочного эффекта? Значит, пока вы его принимаете, придется прятаться от солнца – носить шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом, избегать воздействия на кожу прямых солнечных лучей.

7. Гормональный сбой, беременность

Некоторые гормоны нашего организма способны усиливать синтез меланина, а значит, и пигментацию. Такой эффект дают прогестерон, эстроген, меланоцитстимулирующий гормон. Первые два относятся к женским половым, их колебания могут привести к появлению пятен на лице, в зоне декольте, на руках, спине и животе. Для беременности этот процесс физиологичен, со временем «маска беременности», так акушеры часто называют изменение цвета носогубного треугольника, проходит без следа. А вот если беременности нет, а пигментация и другие симптомы гормонального дисбаланса – есть, обратитесь к гинекологу-эндокринологу.

8. Аллергические реакции

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Аллергические высыпания при атопическом дерматите или даже банальной крапивнице иногда пигментируются и еще долго напоминают о себе. Дерматологи считают, что виной тому все тот же ультрафиолет. Кожа в местах высыпаний воспалена, ее защитные свойства снижены, она особенно уязвима для солнечных лучей. Правила безопасности все те же: избегать открытого солнца и пользоваться солнцезащитным кремом.

9. Возраст

После 60 лет меняется обмен веществ, что влияет на работу меланоцитов, клеток, вырабатывающих меланин. Кроме того, структура кожи в зрелом возрасте меняется, и меланин, откладывающийся в дерме, становится заметнее. Обычно это не является симптомом какого-либо заболевания, дерматологи называют эти пятна сенильным лентиго. Типичные места, где они появляются – тыльная сторона кисти, щеки и виски, зона декольте. Методы профилактики – защищать кожу от солнца, следить, чтобы в меню было достаточно продуктов с витаминами С и РР. Женщинам помогает менопаузальная гормональная терапия. С уже появившимися пятнами можно справиться с помощью пилинга – разумеется, проводить процедуру нужно в сезон неактивного солнца.