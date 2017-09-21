Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Пигментные пятна: 9 причин

Почему на коже появляются пигментные пятна? Разбираем основные причины.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 4 октября 2017 г.
Тэги: здоровье кожи

1. Ультрафиолет

Весной и летом под действием солнечных лучей, особенно если вы где-нибудь на юге, пигмент меланин активно образуется в эпидермисе. Поэтому на открытых участках тела начинают проявляться его производные – веснушки, родинки, пигментные пятна. Чтобы защитить кожу, даже в средней полосе используйте солнцезащитные кремы с правильно подобранным индексом защиты. И не увлекайтесь солярием.

2. Косметические процедуры

К пигментации могут привести аппаратная чистка кожи, пилинги и даже лазерная эпиляция. Особенно если сразу после процедуры травмированная кожа подвергалась воздействию ультрафиолета. Поэтому лишний раз прочитайте в сети и спросите косметолога о риске пигментации, собираясь в салон. И старайтесь выполнять салонные процедуры в осенне-зимний период, когда действие ультрафиолета в средней полосе минимально.

3. Проблемы с ЖКТ

Пигментация может быть и признаком нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Появление красноватых пятен свидетельствует о неполадках в работе  желудка и кишечника, когда нарушается расщепление пищи и всасывания питательных веществ. Пятна коричневого цвета говорят о проблемах с печенью и желчным пузырем. Желтые пятна на коже могут также оказаться ксантомами – отложениями избытка холестерина при нарушении жирового обмена.  Если столкнулись с подобной проблемой, посетите не только дерматолога, но и гастроэнтеролога, сдайте анализ на холестерин.

3. Заболевания почек

Одним из первых симптомов патологии мочевыделительной системы, прежде всего почек, бывает появление желтовато-коричневых пигментных пятен на теле. При этом кожа также меняется, бледнеет и словно истончается. Отличительная черта почечной патологии – появление пигмента на ладонях и подошвах. УЗИ почек, анализы мочи и кровь на креатинин и калий помогут установить правильный диагноз.

4. Патология надпочечников

Множество пигментных пятен появляется на коже при болезни Аддисона. Это аутоиммунное заболевание, при котором надпочечники перестают вырабатывать гормоны в нужном количестве. Постепенно кожа приобретает бронзовый оттенок, словно после отпуска, проведенного на юге. Параллельно могут возникнуть общая слабость, частые перепады настроения и артериального давления. Заметили у себя подобные симптомы? Срочно к эндокринологу.

5. Дефицит витаминов и минералов

Появление пигментных пятен наиболее характерно для дефицита витаминов С, Е и PP, а также меди. Витаминная недостаточность развивается при нехватке овощей и фруктов, характерна для жителей Севера или злостных диетчиков. Дефицит меди редко возникает при нарушениях питания, разве что у веганов. Зато при воспалительных заболеваниях кишечника и печени, длительном приеме кортикостероидов и некоторых антигипертензивных препаратов это вполне реально. Прием поливитаминных комплексов и лечение патологии ЖКТ в большинстве случаев помогает избавиться от гиперпигментации.

6. Прием лекарств

Пигментация может оказаться побочным эффектом приема некоторых лекарств. Чаще всего причиной является не влияние препарата на образование меланина, а повышение фоточувствительности кожи, то есть восприимчивости к ультрафиолету. Этот эффект прописан у некоторых антибиотиков, других лекарств (см. пункт 5).

Частая причина пигментации – ослабление защитных свойств кожи под воздействием ультрафиолета.

В инструкции к препарату указано повышение фоточувствительности в качестве побочного эффекта? Значит, пока вы его принимаете, придется прятаться от солнца – носить шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом, избегать воздействия на кожу прямых солнечных лучей.

7. Гормональный сбой, беременность

Некоторые гормоны нашего организма способны усиливать синтез меланина, а значит, и пигментацию. Такой эффект дают прогестерон, эстроген, меланоцитстимулирующий гормон. Первые два относятся к женским половым, их колебания могут привести к появлению пятен на лице, в зоне декольте, на руках, спине и животе. Для беременности этот процесс физиологичен, со временем «маска беременности», так акушеры часто называют изменение цвета носогубного треугольника, проходит без следа. А вот если беременности нет, а пигментация и другие симптомы гормонального дисбаланса – есть, обратитесь к гинекологу-эндокринологу.

8. Аллергические реакции

Пройдите тест

Проверьте свой уровень стресса

Аллергические высыпания при атопическом дерматите или даже банальной крапивнице иногда пигментируются и еще долго напоминают о себе. Дерматологи считают, что виной тому все тот же ультрафиолет. Кожа в местах высыпаний воспалена, ее защитные свойства снижены, она особенно уязвима для солнечных лучей. Правила безопасности все те же: избегать открытого солнца и пользоваться солнцезащитным кремом.

9. Возраст

После 60 лет меняется обмен веществ, что влияет на работу меланоцитов, клеток, вырабатывающих меланин. Кроме того, структура кожи в зрелом возрасте меняется, и меланин, откладывающийся в дерме, становится заметнее. Обычно это не является симптомом какого-либо заболевания, дерматологи называют эти пятна сенильным лентиго. Типичные места, где они появляются – тыльная сторона кисти, щеки и виски, зона декольте. Методы профилактики – защищать кожу от солнца, следить, чтобы в меню было достаточно продуктов с витаминами С и РР. Женщинам помогает менопаузальная гормональная терапия. С уже появившимися пятнами можно справиться с помощью пилинга – разумеется, проводить процедуру нужно в сезон неактивного солнца.

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 4 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№6 2017 Журнал "Здоровье"№6 2017
Журнальный заголовок: "9 причин пятнистости"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Наркотик-инсектицид «Табачный куст накапливает в листьях никотин вовсе не для того, чтобы ввергнуть нас в пучину зависимости. Такая его способность закрепилась в ходе эволюции, чтобы растение защищалось от насекомых-вредителей.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте, я три дня назад сделала измерение на глюкозу натощак из пальца...
Добрый день. У вас абсолютно нормальные показатели глюкозы
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. Мне 17 лет. 6 месяцеы красилась на черный цвет т заметила, что у мены...
Здравствуйте! Первое, что нужно понять в данной ситуации - окрашивание волос и выпадение их...
Задать вопрос

Последние комментарии

Dulee [1 день назад]
Очень интересная статья. Хотя не стоит забывать и про эффект плацебо, если человек провел чистку...
maun [2 дня назад]
Это удобно для стареньких и инвалидов, но дорого стоит - в сожалению.
maun [2 дня назад]
Оптимально для избавления от этой проблемы пейте цикорий, пару раз в день.

Статьи на тему

Букки-терапия

История болезни: атерома

Что делать, если вы сильно потеете?

Как убрать шрамы и рубцы?

Как правильно ухаживать за кожей?

Еще в рубрике

Аллергия

Она заставляет нас плакать и чихать – и с каждым...

Уточняющие анализы при вирусных гепатитах

Анализ на вирусные гепатиты сегодня не просто...

СУХОСТЬ ВО РТУ: 6 ПРИЧИН

Вроде не жарко, а язык буквально прилипает к небу...

Победить остеомиелит

Остеомиелит. История этого тяжелейшего заболевания...

Зависит ли восприимчивость к алкоголю от национальности?

За усвоение алкоголя отвечают алкогольдегидрогеназа...

ЭКО: что влияет на здоровье ребенка?

По статистике, женщины в возрасте 45-49 лет сейчас...

Почему мы выбираем зарубежную медицину?

Как не крути, а многие, столкнувшись с серьезным...

5 вопросов о паразитах

Опровергаем мифы, подтверждаем информацию.

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 