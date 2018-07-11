ПЕТР ШУМИЛОВ: «ЕСЛИ У МАМЫ БОЛИТ ГОЛОВА, У РЕБЕНКА БОЛИТ ЖИВОТ»

Почему у детей вечно болит живот, как справиться с злополучным ротавирусом, когда нужны пробиотики и как быть с непереносимостью молока ?

Наш собеседник Петр Шумилов, детский гастроэнтеролог, профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии РНИМУ имени Н.И.Пирогова, заместитель главного врача РДКБ.

Петр Валентинович, одна из самых актуальных проблем сегодня - ротавирус, он очень распространен и мучает как детей, так и взрослых. Как с ним бороться?

Мы раньше считали, что почти все «желудочные гриппы» вызваны ротавирусом, но сегодня уже знаем, что и астровирус, и норовирус, и даже аденовирус могут давать затяжной кишечный синдром – диарею, рвоту, боли в животе. Однако способа воздействовать непосредственно на возбудителя вирусной инфекции мы никак не можем найти. Поэтому первое и главное если ребенок заболел,– это восполнение жидкости и солей, адекватная диета, в том числе уменьшение молочных продуктов и сладостей. Это необходимо, независимо от возбудителя инфекции.

Что касается ротавируса, который действительно стал притчей во языцех, я надеюсь, что проблема будет решена введением в национальный календарь вакцинации от ротовируса, как в Евросоюзе. Я рекомендую эту прививку, потому что эта инфекция – эпидемическое заболевание. А вакцинация – это не зло! Да, бывают осложнения, но они бывают и от лекарств, и даже от продуктов питания. Эра антибиотиков, к сожалению, подходит к концу. И даже в лечении кишечных бактериальных инфекций антибиотики применяются сегодня крайне ограниченно. Нам остается спасаться от инфекционных заболеваний иммунизацией.

Если ребенок заболел, важно избавиться от опасных симптомов. На Западе при инфекциях и боли в животе рекомендуют… кока-колу. Есть ли в этом смысл?

Настойка колы изначально продавалась исключительно в аптеке и была придумана как лекарство, которое в какой-то мере снимает абдоминальный синдром (боль в животе).Потом ее стали использовать как напиток. Возможно, это отголоски старой традиции. У нас – чай с малиной, у них – кока-кола.

Помимо снятия симптомов, что можно сделать?

Достаточно широко при лечении инфекций используются пробиотики – живые бактерии. Пребиотики (питательная среда для микрофлоры) для лечения не так актуальны, но нужны для профилактики. Для лечения пробиотики идут в сочетании с пребиотиками – это так называемые синбиотики. Сегодня слово микробиом стало модным. И действительно, влияние кишечной микрофлоры на организм в целом – на иммунную систему, на нервную систему – очень велико.

Но говорят, что бактерии должны поступать в организм с продуктами питания, а пить порошки для заселения желудочно-кишечного тракта бактериями – бесполезно.

Надо забыть слово «заселять». Пробиотики не заселяют, они создают условия для нормализации собственной микрофлоры. Если это пробиотики, а не биологическое оружие, то в течение 2-4 недель они самовыводятся из организма. Их задача – подавить рост определенных микроорганизмов в кишечнике с помощью своих продуктов жизнедеятельности и создать более комфортные условия «соплеменникам». Мы принимаем бифидобактерии – создаем благоприятные условия для собственных бифидобактерий причем определенного вида. Каким образом эти бактерии будут туда поступать? Более физиологично – с продуктами питания. Главным фактором, влияющим на становление нормальной микрофлоры, является правильное питание.

Но когда уже случилась какая-то поломка, для ее устранения концентрации бактерий в самых полезных продуктах будет недостаточно. К тому же, мы никогда не знаем, сколько тех или иных бактерий мы получаем с конкретным продуктом. Поэтому в случае болезни лучше принимать пробиотики – либо лекарственные средства, либо БАДы. Их много, все имеют уникальный состав, и это коммерческая тайна производителя.. Эффекты у бактерий не то что видоспецифичны, они штаммоспецифичны. Условный штам лактобациллы «17899» оказывает эффект, а «17898» – не оказывает. К современным пробиотикам нельзя относиться как к кефирчику – попейте, хуже не будет. Например, есть исследования, что лактобациллы одного вида предотвращают развитие аллергии, а другого вида – повышают ее риск. Поэтому к пробиотикам должно быть такое же отношение, как к другим лекарственным средствам.

А что значит по вашему мнению «правильное питание» ?

В первую очередь достаточное количество пищевых волокон, нерафинированные продукты, овощи, фрукты, ягоды – цельные, а не соки. Увлечение фрешами не самая здоровая мода, лучше съесть апельсин, чем получить от фреша скачок глюкозы. Важно уменьшить количество жира (но не убрать , потому что без жира не усваивается, например, кальций – так что обезжиренный творог почти бессмысленно есть), ограничить легкоусвояемые углеводы, мясные продукты употреблять в меру– это залог здоровой микрофлоры и здорового пищеварения.

Существуют ли критерии «здоровой микрофлоры», когда каждая бактерия посчитана и определена?

Каждый организм имеет свою особую микрофлору, которая зависит от условий жизни, стиля питания,- у близких родственников близкая микрофлора. Но это определено не столько генами, сколько образом жизни. У детей она стабилизируется лишь к пятилетнему возрасту. Поэтому наши все еще популярные анализы на дисбактериоз у младенцев сомнительны. К тому же лишь 5% микрофлоры кишечника культивируется классическими бактериологическими методами. А 95% – это анаэробная флора, качественно оценить состав которой мы не можем. Это доступно только молекулярно-генетической диагностике. Благодаря которой открываются все новые и новые микроорганизмы.

Функциональные нарушения ЖКТ, которые находят не меньше чем у половины детей. Что-то можно с ними сделать или остается просто ждать, что перерастут?

Существует биопсихосоциальная концепция развития функциональных нарушений ЖКТ, согласно которой, важное значение имеет как ребенок вскармливался, чем болел, уровень образования родителей, воздействие возможных неблагоприятных факторов. Важны особенности характера, эмоциональность, пищевое поведение, а также упомянутая микрофлора, которая после 5-7 лет уже стабильна. Все это формирует тип реакции нервной системы в ответ на раздражение со стороны кишечника и наоборот. Так называемую ось «кишка – головной мозг». Особое значение имеет здоровье мамы, потому что она оказывает большее влияние на характер ребенка. Если мамы имеют функциональные нарушения – психосоматическую патологию (от синдрома раздраженного кишечника до тревожно-депрессивных расстройств), то у детей риск абдоминалгии в подростковом возрасте возрастает в 4-6 раз!

И что же со всем этим делать?!

Успокоиться. В этом случае даже плацебо – может помочь. И если сказать, что кока-кола лечит – то она вылечит. Эффект плацебо никто не отменял, тем более при психосоматической патологии.

Беспокойные, умные мамы хотят вырастить таких же очень умных детей, ребенок перегружен – поэтому у него болит живот. Он не врет. У него действительно болит живот. Если после тяжелого дня взрослому человеку не хочется общаться с окружающими, он говорит: «У меня болит голова». У ребенка голова еще не болит, она не «главный орган». Окружающий мир он познает животом. Поэтому на любое внешнее неблагополучие у него болит живот, причем вокруг пупка – просто живот. Так что прежде всего – успокоиться и по возможности убрать раздражители, включая пищевые.

Но функциональные нарушения – это диагноз исключения. Важно не пропустить серьёзные болезни. Если боли в животе носят упорный характер, сочетаются с потерей массы тела, появлением крови в стуле, анемией – нужно обратиться к врачу.

Сегодня у каждого третьего непереносимость лактозы. Может, молоко не то?

Больше, у 40-50%. Когда о ней не знали, всем ставили кишечную инфекцию. Ребенка с жидким стулом и вздутым животом отправляли в инфекционный стационар. Исследования, проведенные на нашей кафедре, показали, что такие проявления часто связаны с недостаточной активностью фермента лактазы. Сейчас - наоборот, отмечается гипердиагностика лактазной недостаточности, особенно первичных, генетически обусловленных форм.

Врожденных случаев, когда ребенок не переносит молочный сахар с первых недель жизни, не так много– 1 случай на 60 000. Гораздо чаще встречается гиполактазия взрослого типа, когда в раннем возрасте уровнь лактазной активности - нормальный, а с возрастом он уменьшается. Изначально это норма. Потому что молоко – пища младенцев. Никто из животных в дикой природе не пьет молоко во взрослой жизни. В 7-12 лет дети достигают лактазной активности взрослого человека и многие перестают переносить молоко. Происходит это или нет – зависит от генетики, от того кем были предки: скотоводами или земледельцами, с этим связано наличие полезной мутации соответствующего гена. В славянской популяции частота лактазной недостаточности взрослого типа порядка 40%. У тюркских народов еще более высокая, в странах Средней Азии – почти 100%. Африканские народы – почти 100%, кроме племени тутси, которые почитают своих коров. Скотоводы калмыки, по легенде, оказались столь далеко от родственных народов, потому что бежали от китайцев, которые полагали: если человек во взрослом возрасте пьет молоко – он недочеловек...

Лактазная недостаточность бывает у недоношенных детей, и чем выше степень недоношенности, тем ниже уровень лактазной активности кишки. Для них созданы специальные формулы заменителей грудного молока.

А если лактазная недостаточность проявляется до 7 лет?

В таких случаях мы имеем дело с частой вторичной формой лактазной недостаточности, которая вызвана повреждением кишечных ворсин, ведь именно на их верхушках отмечается максимум лактазной активности. Кишечная инфекция, любое воспаление вызывают их повреждение и потерю верхушки кишечной ворсины. Поэтому после кишечных инфекций может появиться непереносимость лактозы.

Что делать в такой ситуации?

Исключить молоко. Оставить кисломолочные продукты – йогурты, кефир, простоквашу, творог. Кстати, даже люди с первичной лактазной недостаточностью в принципе хорошо переносят до одного стакана молока в сутки, если этот объем равномерно распределен в течение дня – чай с молоком, кофе с молоком, кашка с на молоке. Есть и препараты, обладающие лактазной активностью, как детские, так и взрослые. Поскольку у нас есть проблема дефицита кальция, не пьешь молоко – ешь сыр. Не можешь вообще переносить молочные продукты – тогда следует применять препараты кальция с витамином Д3. Даже при лактазной недостаточности нежелательно полностью убирать лактозу из рациона ребенка. Наша задача – подобрать оптимальную дозу, которую он будет переносить.

Обязательный компонент дорожной аптечки – сорбент. Что лучше уголь или более современные препараты?

Я бы предпочел более современные на основе белой глины. Будучи сорбентом, она еще улучшает муциновый слой , защищает кишечник. Сорбенты, безусловно, нужны при кишечных инфекциях или пищевой аллергии, когда требуется быстро вывести токсины. Но долго пить их нельзя. Они уносят с собой в том числе питательные вещества, витамины и микроэлементы. Постоянно «чистить» организм – это безумие.

Можно ли профилактически давать антигельминтные препараты – например, в сентябре, после дачи?

От паразитов конечно надо избавляться, но не таким способом. Универсальных антигельминтных препаратов - не существует. Необходимо идти сдавать анализы. Причем трехкратно: однократный отрицательный результат ничего не значит (относительно самых распространенных паразитов – аскарид). Конечно, проще дать таблетку, чтобы не возиться. Но это не выход. Вообще самолечение – беда нашего общества. Полагаясь на прочитанное на каком-то сайте, есть риск умереть от опечатки…