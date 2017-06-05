Пептиды в косметологии

Они входят в состав самых дорогих кремов. Ведущие косметические компании тратят миллионы на разработку новых формул с этими веществами. Мы решили разобраться, что же представляют из себя самые обсуждаемые сегодня «молекулы красоты» – пептиды.

В недавнем интервью Daily Mail нестареющая супермодель Кристи Бринкли заявила, что уже больше 10 лет использует средства на основе пептидов. Если это действительно так, то 63–летняя красотка – лучшая реклама пептидной косметики. Но так ли все просто?

ЧТО ТАКОЕ ПЕПТИДЫ

Пептиды – это белки, в состав которых входит не больше 50 аминокислот. В отличие от крупных молекул протеинов пептиды компактны, поэтому их долго считали чем-то вроде «остатков» белков. Однако со временем выяснилось, что эти «остатки» ценны сами по себе и участвуют во множестве важных физиологических процессов в организме. Например, пептидами является большая часть гормонов, среди которых инсулин, грелин, окситоцин, гормон роста. Пептидную природу имеют и многие нейромедиаторы, в том числе эндорфины. С возрастом выработка пептидов в организме человека снижается, что, как считается, является одной из причин старения. Поэтому многие ученые полагают, что борьба со старостью и внешними признаками увядания – это, в первую очередь, достатка в организм определенных пептидов. Поэтому уже не одно десятилетие ведутся попытки создать пептидную «таблетку от старости», которая бы повернула время вспять. Определенных успехов в этом направлении уже удалось добиться. Первым пептидом, который удалось синтезировать в лаборатории, стал всем известный окситоцин. За это в 1955 году американскому ученому Винсенту дю Виньо даже присудили Нобелевскую премию по химии. Сейчас пептиды все активнее используют в медицине – с их помощью пытаются улучшать память и метаболизм, восстанавливать работу иммунной системы, лечить заболевания предстательной железы, бороться с микробами и т. д. Очень активно пептиды используют и в косметологии – в первую очередь, в anti-age средствах.

Разные способы доставки Пептиды – это не только кремы и сыворотки. Их используют и в салонных процедурах, которые могут быть весьма эффективными. Мезотерапия и биоревитализация с пептидами повышают упругость кожи, улучшают цвет лица, уменьшают морщинки. Пептиды могут наносить на кожу после лазерной шлифовки, также проводят ультрафонофорез с пептидами – ультразвук повышает проницаемость эпидермиса, и активное вещество с большей долей вероятности доберется до клеток-мишеней.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ

В клетках постоянно происходит огромное количество самых разных процессов, и пептиды регулируют многие из них. Они связываются с рецепторами клетки-мишени, после чего запускается целый каскад сложных химических реакций. Можно сказать, что пептиды – это зашифрованные послания, прочитав которые клетка начинает действовать определенным образом. Например, синтезировать белки, поглощать глюкозу или даже самоуничтожаться. «Шифровка» состоит из определенной последовательности аминокислот. Всего таких аминокислот 20, каждую обозначают определенной буквой: глицин – G, цистеин – С, триптофан – W и т. д. Каждая клетка реагирует лишь на определенные «шифровки», поэтому важно максимально точно определить последовательность аминокислот в пептиде, затем синтезировать его и доставить в нужное место.

В косметологии с помощью пептидов пытаются решить самые разные проблемы. Поскольку они компактны и способны преодолевать эпидермальный барьер, их используют для доставки активных веществ кремов и сывороток в глубокие слои кожи. Очень популярны сегодня пептиды для восстановления внеклеточного матрикса дермы. Во внеклеточном матриксе, напомним, содержатся белки коллаген и эластин плюс гиалуроновая кислота, которые и обеспечивают упругость кожи. Еще одна группа – нейропептиды, которые тормозят (а не блокируют, в отличие от ботокса) выработку медиаторов, передающих импульсы от нервных волокон к мимическим мышцам. В результате лицо сохраняет подвижность, но мимические морщины становятся менее заметными. Обычно нейропептиды добавляют в средства по уходу за областью глаз. Есть еще пептиды, влияющие на микроциркуляцию крови и лимфы, они помогают справиться с отеками, и противовоспалительные пептиды, улучшающие иммунитет кожи.

ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Пептиды, используемые в косметологии, считаются нетоксичными и быстро выводятся из организма. Правда, короткое время жизни пептида – одновременно и большой минус: они слишком быстро расщепляются под воздействием ферментов и могут просто не успеть добраться до клеток-мишеней. Кроме того, есть люди, на которых пептидная косметика просто не действует. Это может быть связано с индивидуальными особенностями – например, с низкой проницаемостью эпидермального барьера или нестандартными «ожиданиями» клеточных рецепторов, для которых присланная шифровка оказывается абракадаброй, а не сигналом к действию. Еще одна причина, по которой пептиды перестают работать – привыкание. Поэтому необходимо чередовать средства с разными видами пептидов. В целом косметологи советуют пользоваться кремами с пептидами 2 раза в день на протяжении месяца, а после делать перерыв на пару недель.

Таблетки с пептидами Таблетки тоже помогают решить проблемы старения кожи. В журнале «Косметическая дерматология» (Journal of Cosmetic Dermatology) были опубликованы данные плацебо-контролируемого рандомизированного исследования, проведенного группой ученых из Франции, Бельгии и Японии о влиянии препаратов с коллагеновыми пептидами на кожу. Оказалось, что через 4 недели ежедневного приема препаратов плотность коллагена в коже значительно увеличилась. Результат сохранялся и 12 недель спустя.