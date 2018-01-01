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Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Перестать беспокоиться и начать жить без стресса

Даже на пачке с какао в Америке написано: "Пейте с удовольствием! Понижает уровень стресса!" К счастью, это далеко не единственный способ снять камень с души, который, по статистике, лежит на душе у каждого третьего.
Опубликовано: 25 ферваля 2019 г.
Тэги: стресс

Даже на пачке с какао в Америке написано: "Пейте с удовольствием! Понижает уровень стресса!" К счастью, это далеко не единственный способ снять камень с души, который, по статистике, лежит на душе у каждого третьего.

 

ОТРЕЖЬТЕ ЛИШНЕЕ


Роджер Джеломи, врач-психиатр, профессор Лос-Анджелесского университета уверен, что жизнь, полная бесконечных обязательств, вгоняет человека в сильнейший стресс. Он предлагает написать список своих обязанностей и сократить его минимум наполовину: под предлогом любви к себе отказаться от того, что даже написанным на бумаге выглядит утомительно.
В Америке даже существует общественное движение "Упростим жизнь", члены которого уверены: если от обязательной субботней уборки хочется повеситься, надо от нее отказаться либо нанять домработницу. Дорого? Здоровье дороже.

 

СМОТРИТЕ НА ПРИЯТНОЕ


Инженер Пола Уайт на консультации у инструктора жизни (есть и такая профессия) жаловалась: работа напряженная, и в периоды цейтнота не хочется даже Брэда Питта, не то что родного пузатого мужа... В качестве успокаивающего инструктор прописал ежевечерний просмотр кулинарных каналов и категорически запретил смотреть новости. Через 3 недели Пола призналась, что муж стал выглядеть гораздо аппетитнее.

 

НАДРЫВАЙТЕ ЖИВОТИКИ


Индейцы, чья мудрость в Америке не подвергается сомнению, считали лекарством смех. Пьер Кода, руководитель тренинга "Как вернуть радость в свою жизнь", уверен, что смеяться надо как минимум 3 раза в день по расписанию. Для этого, уверяет он, все средства хороши: фильмы, книги, остроумные люди, анекдоты... Тяжелые мысли уйдут сами, а содрогание тела отлично убирает мышечные зажимы плеч и шеи – особенно если хохотать, запрокидывая голову.

 

ПРЕКРАТИТЕ КОНТАКТИРОВАТЬ


"У меня нет мобильного телефона" – заучить эту фразу стоит всем, кто хочет избавиться от стресса. Все время быть в зоне доступа – слишком большая нагрузка. Психологи уверены, что чрезмерная коммуникабельность – самый верный способ потерять покой. Одним из самых гуманных и необходимых изобретений они считают телефон с автоответчиком, который позволяет не отвечать, но получать нужную информацию.

 

ПРОСНИТЕСЬ И МЕДИТИРУЙТЕ


Известный нью-йоркский кардиолог Вудзон Мерил в интервью журналу "Форбс" рассказал, что сердечные приступы чаще всего случаются ранним утром, когда уровень стресса очень высок: человек, только что вернулся из сна, возможно, не самого приятного, и тут же сталкивается с реальной жизнью и ее проблемами. Под таким двойным гнетом сердце не выдерживает. Поэтому необходима утренняя медитация или хотя бы несколько минут сосредоточения на одном приятном образе – это сделает переход от сна к реальности менее болезненным, а наступающий день более спокойным.

 

ДЕНЬГИ – НА ВЕТЕР!


Теоретики антистресса предлагают ужасное: отказаться от "лишних денег", если их добыча не делает счастливее. Уилсон Хадли, 

КАК ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО

• Супермодель Кристи Терлингтон уже много лет следует учению Аюрведы. Она убежденная вегетарианка, ежедневно практикует медитацию. Уверена, что избавление от тяжелых мыслей приходит только через оздоровление тела и духа.
• Актриса Сандра Баллок признается, что заряжает свои жизненные батарейки на собственном ранчо в Техасе. "Там я могу видеть восход солнца и наблюдать, как растет трава. Естественная жизнь возвращает мне покой, равновесие и чувство реальности".
• Знаменитая Деми Мур уверена, что лучший способ избавиться от стресса – давать нагрузку телу, постоянно держать его в тонусе. Ежедневно она отдает 2 часа занятиям в фитнес-центре.

банковский служащий, говорит: "Насколько я был счастлив на старом месте, настолько же стал несчастлив на новом. И то что зарплата на 10 тысяч в год больше, не утешало. Все бросил и вернулся на старое место. Счастлив!" Выбирая погоню за деньгами, можно стать богаче, но не здоровее. Исследования, проведенные в университете Ирвайн (Калифорния), показали: среди людей с "безразмерными" кредитными карточками гипертоников на 30% больше, чем среди тех, у кого их просто нет.

 

НЕ САДИТЕСЬ НА КНОПКУ


Бегущая пожилая леди в шортах и майке, в одном ухе – наушник от плеера, в другом – от телефона, над головой – антенна… Счастье? Нет – стресс! Америк Азеведо, директор исследовательского центра университета Беркли (Калифорния), считает: главная опасность в том, что мы хотим получать все новые и более совершенные технические новинки. Хотя бы иногда просто прогуляться пешком безо всего – без машины, телефона и даже музыки, доставляемой плеером глубоко в уши.


НАЙДИТЕ РАБОТУ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ

 

77% американцев испытывают стресс на работе. "Мой босс – такая жаба!", "Работаю только из-за чека", "Как дожить до пятницы?!"... А все потому, что работа часто не находит своего героя. Линда Баренс, автор книги "Пойми себя и других", выделила четыре основных рабочих темперамента: идеалист, рационал, карьерист и ремесленник. Когда ремесленник, предпочитающий работать на себя и по своему графику, попадает в офис, он страдает или вянет. Рационал, любящий четкие указания, будет ненавидеть начальника, который предложит ему "мыслить самостоятельно". Карьерист, которому нужны соревнования, расцветает в интригах и на многое способен в борьбе, а идеалист, верящий в свою индивидуальную ценность, заболеет при одной мысли о том, что его будут с кем-то сравнивать.

 

СТАНЬТЕ ЧЕРЕПАХОЙ


"У меня совсем нет времени!" – это клише говорит не столько о темпе жизни, сколько о состоянии хронического стресса. Потому что время – это жизнь, а если времени нет, то и жизнь вот-вот закончится. Как тут не занервничать? А раз речь идет о таких важных вещах, неудивительно, что двухдневный тренинг "Как избавиться от стресса и начать жить" стоит около 4000 долларов, и это не предел.
Мисс Каролайн Майерс такие тренинги не нужны. Семейный доктор с 30-летним стажем, невозмутимая и спокойная, как озеро, повторяет в унисон с учеными: "Я никуда не спешу! И никуда не опаздываю…" На работе ее зовут "старомодная леди", по-доброму посмеиваются, хотя и досадуют, что авралы – не по части Каролайн. Зато у всех остальных сотрудников клиники и пациентов озабоченные лица, суетливые движения. И часы на руках.

Екатерина Скородинская (США)

Опубликовано: 25 ферваля 2019 г.

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