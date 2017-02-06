ПЕПТИДЫ: ТАБЛЕТКА ОТ МОРЩИН

Рассуждая о средствах, которые позволяют быстро подготовиться к важному мероприятию или празднику, многие косметологи говорят о сыворотках и кремах с пептидами. Более того, в каждой линейке косметики вы наверняка встретите продукт с пептидами. Как они работают?

“Основной «строительный материал» всех живых организмов – это аминокислоты. Они соединяются в цепочки и, в зависимости от её размера, могут называться белками или пептидами, - объясняет доктор биологических наук, профессор Института биоорганической химии РАН Владислав Дейгин. – Видов пептидов много, и они выполняют самые разные функции. Например, некоторые отвечают за регенерацию: проникают глубоко в клетки кожи и запускают процесс синтеза коллагена или процесс размножения фибробластов (новых клеток соединительной ткани). Другие могут подавлять воспаление и так далее.

Очень популярны пептиды-матрикины, которые способны расслаблять мышцы и чаще всего добавляются в кремы для глаз.

Кроме того, последние научные открытия подтверждают эффективность использования пептидных препаратов в форме таблеток, в виде биологически активной добавки к пище, которая может обеспечить более ощутимый и долговременный эффект».