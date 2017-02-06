ПЕПТИДЫ: ТАБЛЕТКА ОТ МОРЩИН

“Основной «строительный материал» всех живых организмов – это аминокислоты. Они соединяются в цепочки и, в зависимости от её размера, могут называться белками или пептидами, - объясняет доктор биологических наук, профессор Института биоорганической химии РАН Владислав Дейгин. – Видов пептидов много, и они выполняют самые разные функции. Например, некоторые отвечают за регенерацию: проникают глубоко в клетки кожи и запускают процесс синтеза коллагена или процесс размножения фибробластов (новых клеток соединительной ткани). Другие могут подавлять воспаление и так далее.
Очень популярны пептиды-матрикины, которые способны расслаблять мышцы и чаще всего добавляются в кремы для глаз.
Кроме того, последние научные открытия подтверждают эффективность использования пептидных препаратов в форме таблеток, в виде биологически активной добавки к пище, которая может обеспечить более ощутимый и долговременный эффект».
Опубликовано: 6 ферваля 2017 г.
Журнальный заголовок: "Красота изнутри"
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