ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ

Пальцы могут многое рассказать о человеке. Особенно врачу.

Форма пальцев, их толщина, состояние суставов, размеры и форма ногтей — вот лишь малая часть зацепок, на которых фиксирует взгляд опытный доктор. Но кроме болезней пальцы и ногти могут рассказать и о других мелочах, так важных для врача на первичном осмотре, например, жёлтые кончики пальцев и ногтевые пластинки выдают курильщика, даже если сам пациент уверяет, что не курит. А неухоженные руки и ногти намного чаще встречаются у людей, злоупотребляющих алкоголем и запрещёнными препаратами.



Синдром барабанных палочек



Или пальцы Гиппократа представляет собой колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев. Является характерным симптомом лёгочной патологии (рак, туберкулёз, системные и профессиональные заболевания), сердечно-сосудистых заболеваний (врождённые пороки сердца, инфекционный эндокардит), патологии печени и кишечника (цирроз, глютеновая энтеропатия, болезнь Крона и т.д.). Выявление этого симптома просто обязываешь врача назначить обследование указанных органов, что позволит практически со стопроцентной вероятностью обнаружить заболевание.



Синдром часовых стёкол



Это изменение формы ногтей чаще всего сопутствует пальцам Гиппократа, но нередко один из симптомов выражен больше, и именно его замечает врач. Ногтевые пластинки утолщаются, напоминая выпуклую линзу или стекло старых часов. Если надавить на ноготь, создаётся впечатление, что он подвижен и вот-вот оторвётся. Причина этого в размягчении ткани между ногтевой пластинкой и костью, которая приобретает губчатую структуру. Появление синдрома часовых стёкол свидетельствует о поражении тех же органов, что и барабанные палочки: необходимо обследовать лёгкие, сердце, органы желудочно-кишечного тракта.



Сосискообразные пальцы



Сосискообразные пальцы - типичный симптом артрита мелких суставов кисти: межпястных, пястно-фаланговых или межфаланговых. Причин у артрита может быть много, это и ревматоидные заболевания, и псориатическое поражение суставов, и хламидийная инфекция, добравшаяся до суставов из очага первичного заражения. В некоторых случаях характерное утолщение пальцев может быть следствием лимфатического отёка руки из-за нарушения оттока лимфы. Наиболее часто это вызвано сдавлением лимфатических сосудов в подмышечной области при раке молочной железы, различных лимфомах или банальном воспалении лимфатических узлов - лимфадените.



Контрактура Дюпюитрена



Эта патология представляет собой сгибательную контрактуру безымянного, среднего пальца и мизинца. Внешне обращает на себя внимание укорочение пальцев, их постоянно полусогнутое положение пальцев. Причина заболевания - фиброзное перерождение ладонного апоневроза. Учёные до сих пор гадают о причине болезни, а единственным эффективным методом лечения остаётся хирургический.



Онихомикоз



Грибковое поражение ногтевых пластинок на руках принято считать следствием недостаточного хорошего ухода и гигиены. На самом деле, это скорее свидетельствует о серьезном снижении иммунитета. Поэтому человек с микозом ногтевых пластинок на руках нуждается в консультации иммунолога и исследовании состояния иммунитета. Кстати, именно подключение к терапии иммуномодуляторов нередко помогает окончательно выгнать упорного "сожителя".



Гиперпластичность



Если человек от рождения пластичен и может изгибать свои пальцы в любую строну, это может оказаться индивидуальной особенностью, а может стать одним из признаков системной слабости соединительной ткани. Поэтому, нелишним будет рекомендовать гуттаперчевому пациенту пройти ЭхоКГ (УЗИ сердца) и быть готовым к раннему появлению межпозвоночных грыж и патологии менисков.



Анемия, к ногтю! По внешнему виду ногтевых пластинок можно заподозрить снижение уровня гемоглобина – анемию. Если у обычного человека ногтевые ложа имеют розоватый оттенок, то у страдающего анемией они бледные. Ещё один характерный симптом, при нажатии на ноготь ложе бледнеет, но потом розовый оттенок быстро возвращается, а при анемии цвет после нажатия практически не меняется, так и оставаясь бледным.