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ОТСТАЮЩИЙ ГЕНИЙ: ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО

Говорят, многие гении были заядлыми троечниками. Неужели это правда?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 12 октября 2017 г.
Тэги: детское здоровье, память и интеллект

Краткий экскурс в историю помогает найти достаточно доказательств. Ведомость Царскосельского лицея неприлична — оказывается "наше всё" был по успеваемости предпоследним из одноклассников.

Воспоминания друзей и педагогов Альберта Эйнштейна просто возмутительны — великого мастера точных наук несколько раз хотели оставить на второй год, физика не давалась ему совершенно, весь курс он "плавал" между самыми низкими оценками. Величайший драматург Антоша Чехонте, он же Антон Павлович Чехов, по русскому и литературе был "заядлым троечником". Но это не главное. В третьем классе классика оставили на второй год из-за двоек по арифметике и географии, в пятом история повторилась, на сей раз подвёл греческий. Конструктор космический кораблей Сергей Королёв и британский премьер Уинстон Черчилль числились в отстающих почти по всем предметам. А изобретателя звукозаписи Томаса Эдисона вообще исключили из школы как "неспособного к обучению".
  

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  Неужели чтобы стать великим, не нужно уделять внимания школьной программе? «Гены возьмут своё», —говорят многие мои знакомые, прочитав первую часть этой колонки. Что же, гены —это немало, и вопреки другому распространённому мнению, природа гораздо чаще совсем не отдыхает на отпрысках известных людей и интеллектуалов. Достаточно последить количество врачебных, математических, артистических, цирковых и многих других династий. "Их дети имели доступ к специальности с раннего детства, а великие родители выступали в роли учителей," —возразит читатель. И будет прав. Значит, гены — это ещё не всё, на этот фундамент нужно методично накладывать кирпичи знаний.
    И здесь мы возвращаемся к тем самым примерам гениальных троечников. Александр Пушкин проходил обучение в лучшей школе России, выпускники которой пользовались заслуженным уважением в Европе. Преподаватели с опытом работы в Кембридже и Сорбонне, четыре языка, знание наизусть древнегреческих и древнеримских поэм, логика, статистика, военное дело. Отстающий в лицее был на голову выше выпускника любой другой отечественной школы. Оценив школьные проблемы Альберта Эйнштейна, его взял под своё крыло дядя, который начал преподавать ему курс, намного обгонявший школьную программу. Возможно, юному гению просто стало скучно отсиживать обычные уроки? Черчилль, как сын аристократов, получал элитное образование, и пусть не проявлял школьной усидчивости, он его всё-таки получил. А когда приходилось отбывать наказание за очередную двойку, единственным вариантом убить время было чтение, отчего к окончанию школы он был намного начитанные сверстников. Возможно именно это, а ещё авторитетный репетитор по английскому языку помогли ему в дальнейшем получить Нобелевскую премию по литературе. Когда Томаса Эдисона собрались исключать из школы, мама, которая сама была учительницей, разработала специальный курс для сына и индивидуально обучала его дома. Аналогичная школьная судьба была и у Королёва — переезды и закрытие школ, где он учился привели к тому, что его домашним образованием занимались мать и отчим - оба по профессии были учителями. Чехов учился в Таганрогской гимназии - старейшем и самым известным средним учебном заведении Юга России, куда стремились попасть дети самых известных людей ближайших регионов.
    Оказывается, если копнуть чуть глубже, у каждого гения-троечника в шкафу висит свой скелет. В мантии и с учебником. И почти в каждой истории не обошлось без влияния родителей, которые вовремя заметили крен школьного корабля и подключились, сумев заинтересовать чадо и вдохнуть в серые школьные будни новую жизнь. Многие истории, даже ставшие притчами во языках, поверхностны. А копнуть глубже как раз и помогает образование. С новым учебным годом, друзья!

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 12 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№10 2017 Журнал "Здоровье"№10 2017
Журнальный заголовок: "Отстающий гений"

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