Откуда беруться левши?

Удивительно, но секрет левшей окончательно не раскрыт до сегодняшнего дня. Зато с каждым годом выясняется все больше интересных подробностей.

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ПРАВШИ?

Ученые считают, что все началось около полумиллиарда лет назад. Именно тогда развитие мозга живых существ достигло такого уровня, что стало необходимо разделить его на две части, выполняющие разные функции. Например, левая половина отвечала бы за ежеминутные потребности, а правая осуществляла базовые задачи, постоянно оценивала безопасность окружающей среды, отвечала за стратегическое планирование и так далее.

У животных такое разделение мозга никак не отражалось на конечностях, ведь звери ходят на четырех лапах. Все изменилось, когда наш древний предок в прямом смысле слова встал на ноги. Количество функций, которые стало возможно выполнить передними лапами (простите, руками) увеличилось так быстро и многократно, что их также пришлось разделять. Сначала пополам: по данным антропологов, у Homo Habilis ("человека умелого", существовавшего 2,5 миллиона лет назад) соотношение правшей и левшей было 50 на 50. У появившегося около 600 тысяч лет назад Homo Heidelbergensis ("гейдельбергскоого человека") оно уже приближалось к современным 85 на 15.

Почему так вышло? Считается, что виновата абсолютно новая для приматов функция – появление разговорного языка. С правой рукой связано левое полушарие, которое также отвечает за речь. Последняя стала занимать все большую часть работы мозга стремительно эволюционирующего человека. Правая рука стала доминировать в качестве побочного эффекта. «Босс правой руки стал главным, и ее тоже повысили», - шутят ученые.

НЕ РУКОЙ ЕДИНОЙ

Многие даже не догадываются, что являются частичными левшами. Например, предпочитают рассматривать предметы левым глазом или прислушиваются левым ухом. А ведущая нога, которую в спорте называют толчковой, левая у 20% людей.

БЛИЖЕ К ДЬЯВОЛУ В средние века католическая церковь объявляла левшей слугами дьявола. Западноевропейская традиция носить обручальное кольцо на левой руке родом из той эпохи: таким образом отпугивали нечистого, демонстрируя ему своё целомудрие

Чтобы выяснить, какой глаз у вас «основной», можно провести простой тест: вытяните перед собой руку с поднятым вверх большим пальцем и посмотрите на него сначала двумя глазами, а затем поочередно правым и левым. Ведущий - глаз, который дает ту же картину, что при взгляде двумя глазами. Еще проще определить право- или левоухость: просто вспомните, у какого уха вы чаще держите телефон.

В любом случае, касается ли дело глаз, ушей или рук, левши оказываются в меньшинстве. По мнению ученых, частичная левосторонность - остатки той давней эволюционной истории, когда левшей и правшей было поровну. Несмотря на то, что развитие речи и постоянная практика сделала правую половину нашего тела ведущей, гены из прошлого всплывают то в одном, то в другом органе.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ ВОЗРАСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Впрочем, до сегодняшнего дня окончательно не ясно, в генетике ли дело. Есть гипотеза, что способность лучше работать той или иной рукой кодируют около 40 генов нашей ДНК, но достоверно это никто не доказал. Способности передавать ведущую руку «по наследству» также не отмечено: среди потомков левшей соотношение лево- и праворуких точно такое же, как и в общей популяции. Зато в 2012 году исследование канадского ученого Стенли Корен показало, что чем старше родители, тем выше вероятность, что их дети будут леворукими. Так, у 30—35-летних людей рождается на 25% больше левшей, чем у пар моложе тридцати. Если родителям по 35—39 лет, этот показатель повышается до 69 %, а у партнеров старше 40 лет вероятность родить левшу в 2 раза больше, чем у молодых семей.

ХОДЯТ С ЛЕВОЙ Среди знаменитых левшей есть и люди искусства, такие как Леонардо да Винчи, Чарли Чаплин, музыканты Джимми Хендрикс и Пол Маккартни, голливудские актеры Анджелина Джоли, Брюс Уиллис и Вупи Голдберг, так и политики, полководцы и общественные деятели – например, Юлий Цезарь, Александр Македонский, Жанна д’Арк, Наполеон, Уинстон Черчилль и Барак Обама.

Некоторые исследования подтверждают обывательское мнение, что левши более талантливы: так, отмечено, что их очень много среди известных музыкантов и архитекторов. В то же время процент левшей выше и среди страдающих некоторыми заболеваниями психоэмоциональной сферы, например дислексией и аутизмом, а также эпилепсией и синдромом Дауна. Правда, в этом случае непонятно, где причина, а где следствие, оговариваются исследователи.

ЭМБРИОН, А УЖЕ ЛЕВША

Интересно, что люди разделяются на левшей и правшей уже в утробе матери. Питер Хеппер из университета Квинс в Белфасте с помощью трехмерного УЗИ изучал движения рук плода у нескольких десятков беременных, а через несколько лет встретился с участвовавшими в исследовании семьями. Оказалось, что все дети, до рождения сосавшие правый палец, стали правшами, а левый - левшами.

Результатами этого исследование заинтересовались инженеры. Новые модели ультразвуковых аппаратов будут оснащены программой, которая определит не только пол будущего ребенка, но и его праворукость или леворукость. Практическая польза очевидна: будущие родители смогут купить специальные игрушки для левшей, правильно ориентировать в комнате кроватку и пеленальный столик.

Если ребенок родился левшой (а сейчас это определяют по тому, какой рукой он чаще держит соску), то детскую кроватку и пеленальный столик лучше поставить так, чтобы подходить к ребенку именно с левой стороны. Это поможет сделать его общение с вами более комфортным, малыш быстрее научится держать бутылочку и погремушки, которые также нужно вешать «под левую руку»..

Откуда берутся левши? Каждый десятый житель Земли – левша, и антропологи подтверждают, что так было всегда. Леворукость – это врожденная особенность, которая может передаваться по наследству. С точки зрения эволюции, она дает фору в ситуациях соперничества. В драке, например, у левши выше шансы. Но двигатель эволюции – не только борьба за выживание, но и способность кооперироваться, работать вместе. Здесь левши не так успешны, ведь большая часть инструментов создана правшами для правшей. В целом современные ученые полагают, что левши – это стабильное меньшинство, отражающее эволюционный баланс между конкуренцией и кооперацией.

СИЛА СЛОВА

Во все времена левши были более или менее изгоями: их побаивались, им не доверяли, порой они испытывали серьезную дискриминацию. Может показаться, что это из-за того, что они отличаются от основной массы людей, но некоторые ученые придерживаются лингвистической теории.

Дело в том, что слово «левый» в большинстве языков имеет второе значение «слабый, неполноценный». Например, английское «left» происходит от англосаксонского «lytf», «слабый»; в немецком “die linke” – это и «левый», и «плохой, чужой, поддельный, фальшивый». Что уж говорить о русском: фразу «какой-то левый

40% людей левоухие, 30% - левоглазые, и 20% - левоногие. Истинных левшей, которые лучше работают левой рукой, - около 10%.

телефон» мало кто трактует как «телефон, расположенный слева». По мнению лингвистов, связка «левый – плохой» возникла из-за слабости левой руки большинства людей: ей нельзя доверять, она не так надежна, как правая, может подвести в нужный момент. То есть никакого отношения к левшам, у которых левая рука, наоборот, сильнее, не имеет. Но, прочно закрепившись в языке, отрицательная окраска слова «левый» на протяжении веков портила жизнь тысячам людей.

ОСТАТЬСЯ СОБОЙ

Еще несколько десятилетий назад левшей было принято переучивать. Многие прекрасно помнят подобную практику по себе, и воспоминания эти весьма неприятные. Теперь известно, что переучивание способствует формированию психологического синдрома, получившего название «декстрастресс»: у ребенка развивается депрессия, апатия, неврозы вплоть до появления симптомов эпилепсии.

И всё же левши пробивали себе дорогу - возможно, именно благодаря давлению, заставлявшему становиться хитрее, умнее, выносливее. Но скорее, в основе лежит совокупность факторов, главный из которых - функционально иное строение мозга, позволяющее мыслить и действовать нестандартно. В наши дни переучивание левшей считается грубейшим нарушением педагогической практики. Напротив, для леворуких детей разработаны специальные программы, помогающие раскрыть заложенные природой способности.