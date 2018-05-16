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Теория и практика / Инновации

ОТКРЫТ НОВЫЙ ВИД СЕКСУАЛЬНОСТИ!

Каждый десятый по своей сексуальной ориентации является сапиосексуалом, утверждают австралийские учёные. Что это?

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 16 мая 2018 г.

Оказывается, это люди, для которых внешние данные представителя противоположного пола не являются определяющими. Они «заводятся с пол-оборота» когда понимают, что перед ними обладатель высокого интеллекта.

В ходе исследования ученые из Университета Западной Австралии изучили романтические предпочтения 383 волонтёров в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам эксперимента предложили оценить по пятибалльной шкале уровень своего сексуального возбуждения, которое они испытывали от тех или иных качеств партнёра. Среди лидирующих прогнозируемо оказались внешняя красота, доброта и понимание, способность заинтриговать и уравновешенный характер. В то же время 8% опрошенных на первое место в своём восприятии сексуальности партнера поставили именно интеллект.

Причём наиболее сексуальными им казались обладатели умственных способностей «выше среднего», чей IQ колебался в районе 120 пунктов. А вот «знатоки» с интеллектом от 121 до 135 пунктов увы, уже не возбуждали – даже для тех, кто считает мозг самой сексуальной частью тела, это оказалось слишком.

Продолжая эксперимент, учёные внимательнее изучили самих ценителей чужих умственных способностей. Оказалось, что они совсем не обязательно являются интеллектуалами: показатели IQ у них были абсолютно разными, в том числе и низкими. Кроме того, число сапиосексуалов оказалось примерно одинаковым среди мужчин и женщин. То есть и среди представителей сильного пола есть такие, которых в женщине интересует прежде всего её интеллект!

Почему же для некоторых сексуальность партнёра так сильно связана с его умственными способностями? Ученые считают, что эта черта заложена эволюцией, ведь у умного больше шансов выжить и сохранить своё потомство. Да и жизнь с умным - более комфортна.  

Феномен сапиосексуальности интересует не только ученых. Не случайно уже существует приложение для смартфонов «Sapio», помогающее найти высокоинтеллектуальную вторую половинку.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

-Пики половой активности сильно разнятся в зависимости от пола. Если для мужчин - это 18-20 лет, то для женщин – 35-40.

-Согласно двухфакторной теории интеллекта Чарльза Спирмена, базовый интеллект - это «фактор G». Напрашивается аналогия с «точкой G», - отвечающей за женскую сексуальную разрядку.

-Известно 11 видов сексуальности, среди которых асексуальность (полное отсутствие полового влечения), аромантичность (тяга к сексу без признаков романтики) и другие.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 16 мая 2018 г.

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