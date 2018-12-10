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Теория и практика / Лекарства

Осторожно! ЛЕКАРСТВА ОТ ИЗЖОГИ !Как погасить огонь.

У человека даже с небольшим стажем изжоги всегда под рукой препараты, помогающие от неё избавиться. Так ли они безобидны?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 30 декабря 2018 г.

Как погасить огонь

Когда на нежную слизистую пищевода, привыкшей к щелочной среде, попадает кислое желудочное содержимое, оно словно кипяток  вызывает ощущение внутреннего ожога, пожара, который хочется потушить как можно быстрее. Ситуация усугубляется, если продукция соляной кислоты в желудке повышена.  Тогда огонь полыхает с двойной силой, и рука сама тянется к аптечке..

Принимать лекарства от изжоги приходится не только потому, что она сама по себе болезненна. Частое воздействие соляной кислоты приводит к изменениям в структуре нижнего отдела пищевода. Клетки его слизистой не выдерживают и их постепенно заменяют новые, более приспособленные к кислоте клетки желудочного эпителия. Такое изменение носит название пищевод Барретта и считается предраковым заболеванием.

Основная причина изжоги – наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, когда желудок и пищевод свободно перемещаются через диафрагмальное отверстие, которое в идеале должно быть чёткой границей между первым и вторым.

Двое среди равных

Препаратов от изжоги довольно много, но самое большое распространение имеют блокаторы протонной помпы и жидкие антациды с местным обволакивающим и анестезирующим действием. И те и другие являются антацидами, то есть в первую очередь снижают продукцию соляной кислоты либо нейтрализуют её, уже выделившуюся в просвет желудка.

Первые чаще встречаются в виде таблеток и действуют длительно, от 12 часов до суток, вторые  же чаще выпускают в виде геля, их необходимо принимать 3-4 раза в день, зато, благодаря содержанию соединений алюминия, они дополнительно защищают слизистую, обволакивая её.

В наши дни миллионы людей принимают эти лекарства, поэтому очень важно знать о возможных побочных эффектах, возникающих при  их длительном применении.

Железу нужна кислая среда

В 2018 году завершилось крупное совместное исследование учёных из университетов Мельбурна, Утрехта и Маастрихта о  безопасности длительного приёма блокаторов протонной помпы. Они выяснили, что длительный приём этих лекарств, с одной стороны приносит пользу, создавая пониженную концентрацию соляной кислоты в желудке, с другой - мешает процессу всасывания железа, для которого необходима кислая среда.

Всего в исследовании, продолжавшемся с 2005 по 2016 год, приняли участие более 50 тысяч пациентов по всему миру. Критериями отбора был возраст более 19 лет и  постоянный  приём блокаторов протонной помпы в течение года и более. Оказалось, что такая терапия почти в 3 раза повышает вероятность хронического  дефицита железа, в дальнейшем приводящего к железодефицитной анемии, серьёзной мировой проблеме. Ведь ей страдают более 2 миллиардов людей, большая часть заболевших – женщины.

Кислотность против бактерий?

Микробиологи из клиники города Плимут (Великобритания) провели другое исследование, в котором изучали микрофлору желудка и кишечника  у людей, не получающих регулярного лечения и тех, кто постоянно принимает препараты от изжоги.

Они обнаружили, что люди, находившиеся на терапии, чаще являются носителями патогенных штаммов кишечной палочки – условно-патогенного микроорганизма, обретающего болезнетворные свойства лишь в определённых условиях. Именно такие условия возникали, когда кислая среда в желудке становилась более мягкой и больше не сдерживала размножение бактерий. У части больных была обнаружена особо опасная разновидность бактерии, устойчивой к действию антибиотиков. Большинство заражённых ей пациентов длительно принимали лекарства, снижающие кислотность желудка.

Просто нужно всё делать правильно

Не смотря на то, что кислая среда, которая, нередко является причиной изжоги, необходима для всасывания железа и контроля над условно патогенными бактериями, ученые не рекомендуют отказываться от лечения изжоги. Гораздо важнее периодически делать в нем перерывы, чтобы позволить желудку восстановить кислотность, и не забывать простые правила поведения, которые могут избавить от изжоги и без лекарств.

Например, не переедать, не есть за 3 часа до сна, спать на подушке со слегка приподнятым изголовьем, избегать острых и провоцирующих изжогу продуктов, бросить курить и стараться не злоупотреблять алкогольными напитками.

К слову, врачи назначают именно такую схему лечения изжоги, а многолетний постоянный прием препаратов без измерения образа жизни чаще всего является «самодеятельностью» пациентов.

 СКАЛЬПЕЛЬ ПРОТИВ ИЗЖОГИ

С недавнего времени хирурги успешно проводят пластическую операцию на пищеводном отверстии диафрагмы. Благодаря эндоскопической технике она не оставляет после себя шрамов и позволяет навсегда отказаться от  таблеток, поэтому ежегодно количество операций во всём мире растёт. Более 10 лет её успешно выполняют и в нашей стране.

 Кислая среда желудка не только повреждает слизистую, но и защищает от патогенных бактерий.

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 30 декабря 2018 г.

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