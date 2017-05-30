Остеохондроз: выстрел в спину

Эта болезнь стремительно молодеет. Сейчас среди тех, кому ставят диагноз “остеохондроз”, есть даже подростки! Кто находится в зоне риска?

Исследователи говорят, что остеохондроз – плата за прогресс, благодаря которому наша физическая активность снизилась, а эмоциональные нагрузки, наоборот, возросли. Современный человек мало времени проводит на воздухе, нерегулярно занимается спортом, часами сидит в одном положении – все это приводит к ослаблению рессорной функции мышц позвоночника. При этом нагрузка на межпозвонковые диски и связочный аппарат усиливается, что приводит к их микротравмам. А там – и к остеохондрозу.

Офисные служащие – одни из первых в группе риска. Еще бы: изо дня в день по 7-8 часов проводить “в позе банана”! В офисном кресле непроизвольно сгибается шейный отдел позвоночника, голова как бы втягивается в плечи,– объясняет врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Борщенко.– Увеличивается прогиб грудной клетки назад (так называемый грудной кифоз), а прогиб вперед в области поясницы (так называемый поясничный лордоз), наоборот, исчезает. В результате происходит сильный спазм мышц, которые прикреплены к лопаткам, нижним шейным и верхним грудным позвонкам. В один прекрасный день человек может ощутить острейшую боль в области 6–7-го шейного позвонка.

Как этого избежать?

Купите специальное наклоненное вперед ортопедическое сиденье.

Сидите в нем как можно прямее, откинувшись на спинку стула (“королевская осанка”), не сильно наклоняя голову. Ноги должны доставать до пола, а еще лучше поставить их на подставку, чтобы колени оказались выше уровня бедер.

Клавиатуру расположите достаточно низко, на уровне пупка, лучше на специальной выдвижной полке стола. А монитор, наоборот, стоит поднять повыше – на уровень глаз.

Если приходится подолгу читать, то на столе можно установить пюпитр, поддерживающий книгу на достаточной высоте и под углом к столу, чтобы не надо было при чтении наклоняться вперед.

Избавьтесь от вредной привычки шлепаться на сиденье со всего маха. Это дорого обходится позвоночнику, и в особенности его грудному отделу. Из-за частого сотрясения диски быстро изнашиваются, а позвонки стираются.

Почаще делайте перерывы в работе. Не для того, чтобы заварить себе кофе, а чтобы прогуляться по офису, размяться. Или сделать небольшую гимнастику, чтобы расслабить мышцы.

Автолюбители. Во время вождения огромная нагрузка ложится на позвоночник, особенно на шейный отдел. Статичная поза за рулем, резкое торможение при быстрой езде приводит к ухудшению амортизационных свойств межпозвонковых

СМОТРИТЕ, КТО ЕЩЕ Получить неприятный диагноз рискуют и… …те, кто, наоборот, слишком интенсивно занимается спортом. Профессиональные спортсмены, “фитоняшки”, проводящие в зале по 6-8 часов в день.

…любительницы высоких шпилек, тяжелых (например, каракулевых) шуб, дубленок и сумок через плечо.

…те, кто страдает от нарушения осанки и плоскостопия.

…люди, занятые тяжелым физическим трудом.

…те, у кого остеохондрозом страдали близкие родственники: эта болезнь передается по наследству.

…обладательницы большой груди.

…те, кто часто впадает в уныние. Именно с лпохого настроения начинаются многие заболевания, и остеохондроз в том числе.

дисков и нестабильности в шейном отделе позвоночника, травмируются близлежащие нервы. Возникают боль и онемение в области плеч и шеи, а также частые мигрени. Считается, что достаточно 3 года ездить за рулем по 3–5 часов в день, чтобы заработать остеохондроз.

Как этого избежать?

Не сидите за рулем больше 2–3 часов без перерыва.

* Не опирайтесь на подлокотник или открытое окно. Кроме деформации

позвоночника, такая поза вредит печени и поджелудочной железе.

* Используйте пассивные средства профилактики: массажеры, грелки,

спецнакидки на кресла, ортопедические сиденья из латекса и геля, которые

снижают нагрузку на позвоночник и давление на органы малого таза до 60%.

* Плавайте в бассейне и/или почаще ходите пешком.

ТРИГГЕР – КРОВАТЬ

Причиной остеохондроза может стать «неправильная» кровать со слишком мягким или наоборот излишне жестким матрасом. Идеальный вариант – когда матрас полужесткий, эластичный и повторяет естественные изгибы позвоночника. Никаких раскладушек, гамаков, пуховых перин и деревянных щитов под простыней! Если сон на жесткой опоре предписан врачом, постелите поверх нее 2 плоских матраса. Модные водяные матрасы тоже не подходят, особенно если остеохондроз уже есть. Они не гасят колебания и сотрясения: пошевелившись во сне, можно запросто получить травму диска.

Пройдите тест Нужна ли помощь вашей спине? Излишки жира наш организм складирует в так называемые жировые депо. Самый большой «склад», как правило, находится в брюшной полости, в сальнике. В результате центр тяжести тела смещается вперед. Позвоночник перегружается, его суставы деформируются и развивается остеохондроз.

Есть и еще одна причина хронической боли в спине, вызванная ожирением. От спинного мозга отходят так называемые корешки, окруженные небольшим количеством жировой ткани, которая выполняет амортизирующую и защитную функции. У полных людей эта жировая ткань разрастается и начинает сдавливать нервные окончания.

Как этого избежать?

Лучший способ – это, конечно похудеть. Причем, если ненужных килограммов много, достаточно сбросить хотя бы 10%, чтобы уже ощутить легкость и улучшить все показатели здоровья.

Пересмотрите меню, уменьшив долю алкоголя, сладостей и выпечки в рационе: именно они «ответственны» за абдоминальное ожирение (когда жир скапливается в области живота).

Начните больше двигаться: ходить, плавать, заниматься аквааэробикой. Эти нагрузки помогают и похудеть, и укрепить мышечный корсет, и “разгрузить” спину.

Носите корректирующее белье. Особенно это важно для обладательниц большой груди: бюстгальтер должен хорошо “держать” спину, но лямки при этом не должны ничего передавливать.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Остеохондроз неприятен еще и тем, что может спровоцировать развитие других заболеваний. Например, из-за шейного остеохондроза может начаться сбой в работе щитовидной железы или снижаться слух или зрение. Начинаются приступы головной боли и головокружения. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника увеличивается риск возникновения бронхитов, воспаления легких, бронхиальной астмы. Остеохондроз среднего и нижегрудного отдела может быть причиной заболеваний печени и органов пищеварения. А остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника способен вызвать воспалительные процессы органов малого таза.