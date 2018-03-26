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Опра Уинфри

Знаменитая телеведущая Опра Уинфри в 62 года похудела на 28 кг всего за 12 месяцев. Сегодня черная женщина-миллиардер пишет книги о кулинарии, выращивает овощи и пропагандирует правильное питание
Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Опра в цифрах:

Возраст: 64 года (родилась 29 января 1954)

Рост: 169 см

Вес: 77 кг 

 

 

Ее диета

Несмотря на безоговорочную любовь миллионов зрителей, всю жизнь Опра боролась с лишним весом. В 2005 году весила 72 кг, а в 2007 – 107 кг. Начались проблемы с щитовидной железой и не только. «У меня были сильные отеки ног и учащенное сердцебиение. Деньги и успех ничего не значат, если вы не можете вписаться в свою одежду», - говорила Опра. В 2015 г. она начала худеть по системе компании Weight Watchers («Весонаблюдатели»): мало есть и много двигаться. Продуктам присваиваются очки, съедать надо конкретное количество. Опра похудела за год на 28 кг и стала совладелицей компании. «Вы должны планировать свое питание так же, как планируете свою жизнь, - советует звезда. - Определите для себя маленькие, здоровые, но сытные приемы пищи».

Ее форма

Опра всегда говорила, что не любит спорт. Но выбрав правильный образ жизни, изменила мнение: «Чем старше вы становитесь, тем больше мышечной массы вы теряете. Нет другого способа быть в тонусе и поддерживать вес без регулярных кардио-тренировок». Помимо занятий на степпере, телезвезда сформировала 15-минутный ежедневный набор упражнений, в котором есть приседания, отжимания и планка.

Ее красота

Когда Опра весила более 90 кг, то хотела выбрать в качестве оправдания идею бодипозитива. Но быстро отвергла это из-за риска для здоровья и призвала женщин не сводить к абсурду «принятие себя». Звезда любит экспериментировать с прическу, одевается ярко, но без китча, а еще предпочитает не демонстрировать свое богатство – часто выходит на улицу в сланцах и трениках. «Считайте себя королевой, - советует она. - Позвольте себе светиться счастьем, получайте удовольствие от жизни и от того, чем вы занимаетесь. Это лучший секрет красоты».


Ее жизнь

Одна из самых влиятельных женщин США родилась и росла в нищете, в 14 лет забеременела, но потеряла ребенка. Отец помог Опре ей поступить в Университет. Тогда же она начала работать на телевидении. В 1986 году в эфир вышло первое «Шоу Опры Уинфри», сделав ее знаменитой на весь мир. Уинфри создала свой телеканал, киностудию, радио и журнал, став одним из самых богатых людей мира: ее состояние оценивают в $2,9 млрд. Более 20 лет Опра помолвлена с бизнесменом Стэдманом Грэхэмом, детей у нее нет, а есть два кокер-спаниеля. 

Мнение эксперта
 
ЮЛИЯ ЧЕХОНИНА, к. м. н., диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», автор книг по здоровому питанию:
 
– ИМТ Опры равен 27 кг/м2, что соответствует избыточной массе тела (норма – до 25). Но для здо ровья женщины этого возраста лучше иметь несколько лишних кило, чем дефицит массы тела. Небольшие сытные приемы пищи и регулярные кардиотренировки
способствуют улучшению обмена веществ, а также помогают поддержать мышечную массу и предотвратить ее возрастные потери. Двигательная активность способствует синтезу «гормонов счастья» и хорошему настроению, которым Опра делится с поклонниками, чем и заслужила их любовь.
Опубликовано: 26 марта 2018 г.

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