Опра Уинфри

Опра в цифрах:
Возраст: 64 года (родилась 29 января 1954)
Рост: 169 см
Вес: 77 кг
Ее диета
Несмотря на безоговорочную любовь миллионов зрителей, всю жизнь Опра боролась с лишним весом. В 2005 году весила 72 кг, а в 2007 – 107 кг. Начались проблемы с щитовидной железой и не только. «У меня были сильные отеки ног и учащенное сердцебиение. Деньги и успех ничего не значат, если вы не можете вписаться в свою одежду», - говорила Опра. В 2015 г. она начала худеть по системе компании Weight Watchers («Весонаблюдатели»): мало есть и много двигаться. Продуктам присваиваются очки, съедать надо конкретное количество. Опра похудела за год на 28 кг и стала совладелицей компании. «Вы должны планировать свое питание так же, как планируете свою жизнь, - советует звезда. - Определите для себя маленькие, здоровые, но сытные приемы пищи».
Ее форма
Опра всегда говорила, что не любит спорт. Но выбрав правильный образ жизни, изменила мнение: «Чем старше вы становитесь, тем больше мышечной массы вы теряете. Нет другого способа быть в тонусе и поддерживать вес без регулярных кардио-тренировок». Помимо занятий на степпере, телезвезда сформировала 15-минутный ежедневный набор упражнений, в котором есть приседания, отжимания и планка.
Ее красота
Когда Опра весила более 90 кг, то хотела выбрать в качестве оправдания идею бодипозитива. Но быстро отвергла это из-за риска для здоровья и призвала женщин не сводить к абсурду «принятие себя». Звезда любит экспериментировать с прическу, одевается ярко, но без китча, а еще предпочитает не демонстрировать свое богатство – часто выходит на улицу в сланцах и трениках. «Считайте себя королевой, - советует она. - Позвольте себе светиться счастьем, получайте удовольствие от жизни и от того, чем вы занимаетесь. Это лучший секрет красоты».
Ее жизнь
Одна из самых влиятельных женщин США родилась и росла в нищете, в 14 лет забеременела, но потеряла ребенка. Отец помог Опре ей поступить в Университет. Тогда же она начала работать на телевидении. В 1986 году в эфир вышло первое «Шоу Опры Уинфри», сделав ее знаменитой на весь мир. Уинфри создала свой телеканал, киностудию, радио и журнал, став одним из самых богатых людей мира: ее состояние оценивают в $2,9 млрд. Более 20 лет Опра помолвлена с бизнесменом Стэдманом Грэхэмом, детей у нее нет, а есть два кокер-спаниеля.
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