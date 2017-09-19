Операции без разрезов

В ближайшие десятилетия традиционная хирургия с большими разрезами может стать историей.

Протез в сердце через прокол

Еще совсем недавно хирургу, чтобы добраться до сердца, требовалось как минимум распилить грудину пациента. Потом ее сшивали проволокой, рана долго заживала, не меньше месяца пациенту приходилось спать исключительно на спине. В последние годы эти операции все чаще проводят через мини-торакотомию – пятисантиметровый разрез между ребрами. Иногда это делают торакоскопически, через несколько маленьких отверстий с использованием видеокамер. Это значительно сокращает время как самой операции, так и восстановления после нее. Но и на этом кардиохирурги не останавливаются – освоили операцию протезирования аортального клапана вообще без разрезов, через два прокола в бедренной артерии и вене. Речь идет об операции TAVI. Сначала искусственный клапан подводят к сердцу свернутым в трубочку, а затем расширяют, и он встает на место собственного клапана, пришедшего в негодность. Пока такие клапаны служат около 10 лет, поэтому операцию делают только в пожилом возрасте, однако ученые активно работают над тем, чтобы увеличить этот срок. Несмотря на высокую стоимость, в России уже выполнены сотни подобных операций.

Эмболизация сосудов при миоме матки

Миома матки – опухоль хоть и доброкачественная, но доставляющая много неприятностей женщинам. Еще не так давно дело нередко заканчивалось полным удалением органа. Лишиться матки – серьезная психологическая травма для женщины любого возраста. Вспомним, что по аналогии с предстательной железой у мужчин, матку называют вторым женским сердцем, именно она является символом женской состоятельности. Со временем хирурги научились оперировать миому без большого разреза, проводить органосохраняющие операции. Затем появилась и вовсе гениальная идея: что, если добраться до миомы по питающим ее кровеносным сосудам и перекрыть их? Практика показала, что идея прекрасно работает. После эмболизации кровоснабжающей артерии опухоль начинает стремительно уменьшатся в размерах и нередко вовсе исчезает. Теперь после эмболизации миомы матки женщины самостоятельно рожают здоровых детей.

Гамма-нож вместо трепанации

Раньше любая операция на головном мозге проводилась после трепанации черепа. Но не так давно ученые разработали установку, получившую название «гамма-нож». По сути, это уникальное по мощности и точности луча средство лучевой терапии, но врачи называют этот метод хирургическим. Он очень эффективен и способен достать новообразования, расположенные так глубоко, что скальпель хирурга не может удалить их без риска серьезных осложнений. Сразу после процедуры пациент может идти домой. Пока использование гамма- ножа имеет ограничение по размерам опухоли (она не должна быть больше 3 см), но ученые работают над расширением возможностей метода.

Стент тебе в сосуд! Настоящий прорыв в хирургии сердца и сосудов произошел в конце 80-х, когда было разработано и внедрено стентирование. Если раньше атеросклеротическую бляшку в любой артерии – почки, сердца, желудка или головы нужно было оперировать, то сегодня достаточно через прокол в артерии руки установить в нее стент. Операция продолжается 30-45 минут, и уже на следующий день пациент может оправляться домой. Сегодня разрабатываются все новые поколения стентов – от покрытых лекарством, которое не дает холестерину и тромбам откладываться в стенте, до биорезорбируемых, которые через некоторое время самостоятельно рассасываются.

Эндоскоп или рентгенхирургия при язве

Кровотечение из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в прошлом нередко заканчивалось хирургической операцией, при которой приходилось удалять большую часть желудка или кишки. Настоящим прорывом стало внедрение гибких гастроскопов (многие не знают, но еще 40 лет назад большинство гастроскопов были железными, и гастроскопия больше напоминала экзекуцию, чем исследование). С их помощью хирурги научились вводить в кровоточащую язву кровоостанавливающие препараты, что помогает избежать операции. Если артерия крупная, врачи используют рентгехирургическую методику. Через прокол в бедре можно проникнуть в артерию и эмболизировать ее. Результат – кровотечение остановлено, большая операция не требуется.

Склерозирование при варикозе

Операция по удалению варикозных узлов всегда была очень травматичной. Все изменилось, когда появились малотравматичные методики. Вены научились «запаивать» изнутри с помощью лазера или склерозировать просвет, вводя в него специальное вещество обыкновенным шприцом. В этом случае процесс даже трудно назвать операцией, ведь на коже не остается никакого следа.



Лапароскопия через естественные отверстия

Лапароскопия, операция на органах брюшной полости через небольшие отверстия с помощью видеокамеры и инструментов-манипуляторов, по сравнению с полостной операцией малотравматична и почти не оставляет следов на теле. А сейчас все чаще лапароскопию проводят через естественные отверстия, например, пупок и влагалище. Как бы угрожающе это ни звучало, разрезы в таких местах заживают быстрее, а следов операции вообще не остается.

Дистанционная литотрипсия при камнях в почках

Еще несколько десятков лет назад для удаления камней из почек требовалась открытая операция с большим разрезом. Но со временем урологи, как самые настоящие волшебники, научились дробить камни на расстоянии. Процедура получила название дистанционная ударно-волновая литотрипсия, ее проводят с помощью аппарата, генерирующего мощный сфокусированный ультразвук. Методичные прицельные колебания постепенно разрушают камень, и его мелкие фрагменты удаляются естественным путем. Не все камни можно разрушить дистанционно, но этот метод эффективен при лечении более половины случаев мочекаменной болезни. К тому же внедрение еще одной малотравматичной методики – стентирования мочеточника свело количество операций при этом заболевании к минимуму.