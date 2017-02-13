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Опасен ли кондиционер?

Правда ли, что кондиционер может стать причиной серьезного заболевания ? Да, если речь идет о централизованной системе кондиционирования воздуха. Легионеллез или так называемая «болезнь легионеров» - это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами бактерий.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 17 ферваля 2017 г.
Тэги: экологичное жилье

Оно сопровождается выраженной лихорадкой и общей интоксикацией организма. Возможны осложнения в виде поражения легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Название болезни связано со впервые задокументированной вспышкой легионеллеза в Филадельфии в 1976 году в ходе съезда «Американского легиона» - организации ветеранов войны  США. Хотя с тех пор и было замечено, что заболевают «болезнью легионеров» в основном туристы в Европе и США, ученые  долго не могли найти источник инфекции. Возбудители заболевания в природе предпочитают жить в теплой воде и почве. Зачастую их обнаруживают в пресных водоёмах как симбионтов сине-зелёных водорослей или паразитов некоторых организмов. Но всемогущий технический прогресс создал еще одну искусственную нишу обитания для этих бактерий - водные системы, где циркулирует вода оптимальной температуры, а именно жидкости кондиционеров, бойлерных и душевых установок. Неудивительно, что по сей день люди чаще всего заражаются в гостиницах, где не особо следуют санитарно-гигиеническим нормам и инструкциям по уходу за техникой!

 

 

 

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 17 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №12 2016 Журнал "Здоровье" №12 2016
Журнальный заголовок: "вопрос-ответ"

Комментарии

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andreyvorn [10 часов назад]
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