Опасен ли кондиционер?

Правда ли, что кондиционер может стать причиной серьезного заболевания ? Да, если речь идет о централизованной системе кондиционирования воздуха. Легионеллез или так называемая «болезнь легионеров» - это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами бактерий.

Оно сопровождается выраженной лихорадкой и общей интоксикацией организма. Возможны осложнения в виде поражения легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Название болезни связано со впервые задокументированной вспышкой легионеллеза в Филадельфии в 1976 году в ходе съезда «Американского легиона» - организации ветеранов войны США. Хотя с тех пор и было замечено, что заболевают «болезнью легионеров» в основном туристы в Европе и США, ученые долго не могли найти источник инфекции. Возбудители заболевания в природе предпочитают жить в теплой воде и почве. Зачастую их обнаруживают в пресных водоёмах как симбионтов сине-зелёных водорослей или паразитов некоторых организмов. Но всемогущий технический прогресс создал еще одну искусственную нишу обитания для этих бактерий - водные системы, где циркулирует вода оптимальной температуры, а именно жидкости кондиционеров, бойлерных и душевых установок. Неудивительно, что по сей день люди чаще всего заражаются в гостиницах, где не особо следуют санитарно-гигиеническим нормам и инструкциям по уходу за техникой!