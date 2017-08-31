Опасен ли глутамат натрия?

На самом деле это скорее «городская легенда», чем научно подтверждённый факт.

Глутамат натрия - распространенный усилитель вкуса, создающий определенное ощущение на языке - «умами», в переводе с японского «приятный вкус». Азиаты этот пятый вкус различали давно, а вот европейцы научились сравнительно недавно, отсюда и многочисленные страшилки про вред глутамата натрия. Глутаминовая кислота служит своеобразным маркером белка для организма. Другими словами, вкус умами как бы намекает дегустатору, что в угощении содержится белок и его нужно срочно съесть. Умами часто добавляют в различные сыры (пармезан, рокфор), соевый соус и пр. Однако, глутамат натрия может образовываться в продуктах и естественным образом – например, в том же рокфоре, орехах, брокколи, помидорах. Чтобы отравиться глутаматом натрия надо очень постараться и съесть его целый мешок за один раз. Он не более опасен, чем соль или сахар, а, может, даже менее.