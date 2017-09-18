Семья

Омега-3 и IQ ребенка

Все родители мечтают, чтобы дети росли умными. Учат их читать с пеленок, водят на кружки и к репетиторам. И часто забывают такую простую вещь: интеллект ребенка зависит не только от генетики, образования родителей и обучения, но и от того, чем вы его кормите. Особенно если этот ребенок – девочка.