Омега-3 и IQ ребенка

В рамках большого национального проекта, изучающего связь здоровья и питания, американские ученые проанализировали данные 4 тысяч детей в возрасте 6-16 лет. И обнаружилось, что у девочек, в меню которых было больше ненасыщенных кислот омега-3 (источники – рыба, льняное масло, авокадо и т. д.), были лучше показатели сразу по 4 когнитивным тестам, включая тест на IQ, чем у тех, кого родители кормили кислотами омега-6 (типичный источник – подсолнечное и оливковое масло). На интеллект мальчиков омега-3 тоже позитивно влияет, но у девочек эта связь заметнее. Жирные кислоты необходимы нейронам для строительства аксонов, играющих огромную роль в передаче нервных импульсов между клетками. Ученые связывают дефицит омега-3 в диете со случаями насилия, депрессии, суицидов и биполярных расстройств. Словом, со всем тем, чего так боится любой родитель. А вот почему для девочек это важнее, ученые пока не разобрались.
Журнальный заголовок: "НЕ ТОЛЬКО ГЕНЫ, НО И ЕДА"
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