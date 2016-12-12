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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Офисный конъюктивит

Как работать, когда в глазах пелена, резь и слезы? Не стоит недооценивать эти симптомы - они могут привести к заболеванию глаз.
Автор: Александра Руденко
Опубликовано: 12 декабря 2016 г.
Тэги: глаза и зрение

А слезы капают…

Я по профессии дизайнер интерьеров, обожаю делать жизнь людей красивой. Объем работы бывает такой, что я просиживаю за компьютером не только дни, но и ночи. На зрение я никогда не жаловалась, а тут стала замечать - что-то мешает, как будто соринка попала. Даже друзья сказали, что я начала постоянно тереть руками глаза и щуриться. Работать стадо некомфортно, после часа за компьютером глаза буквально деревенели.

ФАКТЫ

- В России от синдрома сухого глаза страдает около 17% населения, при этом 9 из 10 - женщины.

- Если раньше синдром настигал людей старшего возраста, то сегодня в группе риска - молодые люди, работающие за компьютером более 8 часов в Использования отопительных систем и кондиционеров – дополнительный фактор риска. Сухой воздух вызывает повышенное испарение жидкости с поверхности глаз.

Однажды я и вовсе попала в нелепую ситуацию – показывала клиенту эскизы и вдруг из глаз потекли слезы и  появилась сильная резь в глазах. Промокнув салфеткой слезы,  я возвращалась к монитору, но все начиналось заново.  Пришлось перенести встречу.

Ромашка нам поможет

Вспомнив свою сестру, которая начинала рыдать после общения с моим котом, я решила, что у меня аллергия. Раньше не было, но ведь бывает, что люди неожиданно становятся аллергиками. Я провела генеральную уборку, проветрила комнату, постирала все пледы и выбила подушки. На всякий случай три дня пропила антигистаминный препарат. Поделала примочки с чайной заваркой и  отваром ромашки, протирала веки льдом. По совету знакомой купила специальные очки, которые вроде бы защищают от компьютерного излучения.

 Улучшения были незначительными и недолговременными. У меня на глазах - будто пелена повисла, все та же резь и  чувство усталости. Я поняла, что самостоятельно не справлюсь и  отправилась к врачу. Офтальмолог еще до осмотра, по одним рассказам понял, что имеет дело с типичной историей - синдромом сухого глаза. Оказывается, его еще называют «офисный или компьютерный конъюнктивит».

Комментарий эксперта:

За последние годы количество пациентов, страдающих синдромом сухого глаза, стало в разы больше. Это связано с глобальной компьютеризацией и появлением различных гаджетов.

Синдром проявляется в виде ощущения песка в глазах, непереносимости ветра, света, солнца, дыма, контактных линз. Обильное слезотечение – тоже симптом, он вызван механизмом компенсации: глаз «чувствует» недостаток влаги и начинает слишком активно вырабатывать слезу. Возникает это из-за того, что нарушается качество слезной пленки, которая тонким слоем покрывает поверхность глаза и служит смазкой между ним и веками при движении. Слезная пленка защищает глаза от высыхания и болезнетворных микробов, а также содержит в себе вещества, питающие роговицу

Распространенной формой этого синдрома является так называемый «компьютерный сухой глаз». Человек, глядя в монитор, моргает реже, следовательно, и глаз смазывается слезной жидкость недостаточно. Ухудшается состояние слезной пленки, меняется ее химический состав, защита глаза ослабевает. Влияние на качество слезной пленки оказывают плохое или слишком яркое освещение, кондиционеры и батареи отопления, которые высушивают воздух.

Работа по ночам отменяется

Офтальмолог проверила мое зрение - оно оказалось в норме. Конечно, никаких противоаллергических таблеток пить мне было не надо, примочки чая и ромашки сняли покраснение с глаз и припухлость век, но не более того. Мне назначили специальные капли – аналог слезной жидкости. Рекомендовали делать перерывы в работе, а также специальную гимнастику для глаз. Когда работаешь в нон-стопе выполнять эти предписания сложнее всего, поэтому я ставила звуковое напоминание на телефоне через каждые 45 минут.

Синдром сухого глаза (ксерофтальмия) – это состояние недостаточной увлажненности поверхности роговицы и конъюнктивы вследствие нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки.

Еще врач посоветовала употреблять больше воды, так как синдром сухого глаза связан с обезвоживанием организма. По слова доктора, у некоторых пациентов состояние становилось лучше, если они начинали активно пить воду. И, конечно, соблюдать режим работы. Не истязать свои глаза ведь они еще пригодятся!

Комментарий эксперта:

Лечение синдрома сухого глаза заключается в назначении увлажняющих или противовоспалительных (при инфекционных осложнениях) капель, а также слезозаменителей. Очень важно снять зрительную нагрузку, правильно организовав рабочий день и рабочее место. При работе на близком расстоянии соблюдайте зрительный режим: по 15 минут отдыха через каждый час работы. Глаза отдыхают, когда мы смотрим вдаль – изучайте жизнь улицы, стоя у окна. Также можно посидеть с закрытыми глазами и при этом послушать музыку.

Часто синдром сухого глаза принимают за обычную усталость глаз. Тем не менее, при появлении первых симптомов советую обратиться к врачу, поскольку патология слезной пленки и изменение ее состава может привести к нарушению различного рода зрительных функций и к повреждению наружных оболочек глаза, в основном роговицы. Причинами развития синдрома сухого глаза могут быть и некоторые заболевания. Важно их исключить.

Профилактика синдрома сухого глаза.

Соблюдение режима работы и отдыха.

Использование специальных очков для работы за компьютером и увлажняющих капель для глаз.

Прием витаминно-минеральных комплексов для зрения

Ежедневные упражнения для глаз.

Гимнастика для глаз на 5-7 минут

Пройдите тест

Не пора ли проверить зрение?

Несколько раз сильно зажмурьтесь и откройте глаза.

Сделайте несколько вращений глазами по часовой стрелке и обратно. То же самое повторите с закрытыми веками.

Сосредоточьтесь на отдаленном объекте (не ближе 10 м), а затем переведите взгляд на предмет вблизи. Проделайте несколько раз.

Постреляйте глазами «в угол, на нос, на предмет».

Интенсивно поморгайте.

Автор: Александра Руденко
Опубликовано: 12 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016

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