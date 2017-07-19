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Обратная сторона ЗОЖ

Бывает, что стремление к здоровой жизнь приводит к самым неожиданным последствиям. Что делать, если ваш ЗОЖ – уже не совсем ЗОЖ?
Опубликовано: 23 июля 2017 г.
Тэги: диеты и системы питания, здоровое питание, похудение, чувства и эмоции

Вы заметили, что в Instagram стало меньше фото из серии «Я на пробежке, потому что я молодец» и опять стало больше котиков на аватарках? Модели не стесняются заявлять о том, что и у них есть целлюлит, а у бодипозитива поуменьшилось хейтеров, потому что всем  поднадоело разбираться, кто тут толстый, а кто нет. Можно сказать, что человеческая лень берет свое. Но на самом деле, свое берет инстинкт самосохранения. Потому что ЗОЖ из хорошей в целом идеи незаметно превратился в еще одну форму порабощения.

ЧЕЛОВЕК-КОНТЕЙНЕР

Что есть ЗОЖ в понимании большинства? Вовсе не повышающие шансы жить долго и счастливо знания, помноженные на здравый смысл и умение слышать сигналы своего организма. В первую очередь это - совершенное тело, фитнес до потери пульса и строго контролируемый аппетит. Прекрасное желание «немного похудеть к лету» или «позаботиться о своем здоровье», подчас заканчивается страхом перед едой и ужасом от мысли, что из-за высокой температуры придется пропустить тренировку.

Поначалу это выглядит вполне невинно: из рациона убираются десерты и полуфабрикаты – вредно же! Затем следует отказ от сахара, потом – от мяса. Переход на исключительно органическую еду, а затем - безглютеновую. На работу и в гости человек начинает ходить с контейнером еды, потому что есть «что попало» не может. Ему становится трудно общаться с друзьями (снова они закажут эту свою пиццу), путешествовать (поиск правильной еды в незнакомом месте особенно мучителен), работать (невозможно сосредоточиться, когда все мысли крутятся вокруг того, сколько калорий получено и сколько отработано). Пропуск тренировки, даже из-за травмы или болезни,  вызывает ужас и приступ ненависти к себе, поиск правильных рецептов превращается в манию, список разрешенных продуктов становится все короче, а запрещенных все длиннее... Закончиться это может по-разному. Кто-то просто бросает все на полпути, отметив это событие фаст-фудом, а у кого-то (по статистике, это 35% поклонников разных диет) со временем развиваются настоящие расстройства пищевого поведения. 

Четвертый всадник

Официально признаны три наиболее распространенных и изученных расстройств пищевого поведения (для взрослых): нервная анорексия (патологическое желание худеть), булимия (очистительное поведение после еды, чаще всего вызывание рвоты) и приступы обжорства (поглощение еды в количествах, в разы превышающих привычные порции). Скорее всего, вскоре появится и еще один диагноз – орторексия, или мания выбора здоровой безопасной еды.

У МЕНЯ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Есть еще один аспект зацикленности на ЗОЖ, на который обычно не обращают внимания. Очень часто человек решает вести здоровый образ жизни в непростой для себя период – пережив травму, потерю, оказавшись в трудной ситуации. Находясь в среде, которая проклинает сахар, муку и глютен, он, не сумев справиться со своими эмоциями, переключается на «проблему» правильной еды и пищевого перфекционизма. Ощущая потерю контроля над жизнью, он пытается контролировать хоть что-то – тренировки, еду. Тем более, что все вокруг обещают нирвану в зависимости от того, что вы едите, как тренируетесь и как выглядите. После достижения идеального тела все в жизни магическим образом должно встать на свои места. Однако реально этого не происходит, поскольку проблемы решаются, когда мы учимся справляться с эмоциями и  контролировать свои действия, а не когда перестаем избегать их, переключаясь на «проблемы с едой».

ТЫ ВИДИШЬ ВЕРШИНУ АЙСБЕРГА

Что же делать, если вы заподозрили у себя расстройство пищевого поведения? Представьте, что еда, тренировки и вес – это вершина айсберга. Это все, что вы можете видеть и поэтому фокусируетесь на псевдопроблеме. В следующий раз, когда вы обнаружите, что все мысли поглощены тренировками и едой, спросите себя – что меня беспокоит на самом деле? Оглянитесь вокруг – насколько ограничивает жизнь ваше пищевое поведение? Подумайте, можете ли вы выйти хотя из зоны привычных запретов? Может быть, вы давно хотели сходить на какие-то курсы (которые бы не касались фитнеса и еды)? Попробуйте встретиться со старыми друзьями или начать новое дело. Посмотрите на себя другими глазами: многочисленными исследованиями доказано, что самокритика и ненависть к телу лишь ухудшают эмоциональное и физическое состояние. Никто не спорит, что нормальная физическая активность улучшает самочувствие,  а ежедневный рацион в 5000 ккал вреден. Однако грань между настоящим ЗОЖ и пародией на него – очень тонкая, и нужно учиться ее не переступать. Кстати, это надо учитывать не только самим зожникам, но и тем, кто их окружает. Не всегда одобрение – «вау, какая у тебя сила воли, ты отказалась от тирамису!», «похудела, мне бы так, завидую!» – человеку на пользу. Иногда это поглаживание по шерстке его внутренних демонов. 


Тест «Проблемные отношения с едой»

Честно ответьте на эти вопросы:

  1. Окружающие говорят, что я стройная, но я чувствую себя толстой.
  2. Я становлюсь тревожной, если пропускаю тренировку.
  3. Я постоянно беспокоюсь о том, что буду есть.
  4. Если набираю вес, я погружаюсь в тревогу и депрессию.
  5. Когда я начинаю есть, боюсь, что не смогу остановиться.
  6. Если бы я похудела, нравилась бы себе гораздо больше.
  7. Я коллекционирую рецепты и кулинарные сайты, книги и журналы по диетологии и фитнесу.
  8. Я пропускаю учебу или работу из-за пищевых привычек или своего отношения к телу.
  9. Я испытываю чувство вины, когда ем.
  10. Я принимаю слабительные или мочегонные или вызываю рвоту, чтобы контролировать свой вес.
  11. Я делаю странные вещи с едой (разделяю на маленькие кусочки, тайком выбрасываю, жую и выплевываю и т.п.).
  12. Я испытываю тревогу, когда люди смотрят на меня, когда я ем.
  13. Я хочу быть стройнее моих друзей.
  14. Я часто думаю «лучше умереть, чем поправиться».
  15. Я голодаю, чтобы сбросить вес.
  16. Во время романтической встречи я не могу расслабиться, потому что думаю о своем жире и складках.

Если на 5 и более пунктов вы ответили «да», ваши отношения с едой стали для вас проблемой. Может понадобиться профессиональная помощь

 

Опубликовано: 23 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "Обратная сторона ЗОЖ"

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