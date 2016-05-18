Почему вы не худеете: 4 причины

Стоит пожаловаться, что никак не удается похудеть, обязательно услышишь: "Ешь меньше". Гениально! Только вот моя порция в четыре раза меньше, чем у советчицы, а вес не уходит...

Жалкие полкотлеты и бодрящийся лист салата – это обед. На нем нужно продержаться до конца рабочего дня. Главное – не думать о еде. Не думать об отбивной, жареной картошке, бисквите с кремом и толстой плитке молочного шоколада с орехами. Особенно о бисквите. Не думать. Потому что надо работать! Как-то дотянуть до вечернего кефира с яблоком, и уснуть...

Но почему тогда весы застыли на мертвой точке – 75 килограммах? Почему даже при такой диете не удается похудеть? Очевидно, потому что вы что-то делаете не так. Может быть, вы просто...



…ЕДИТЕ НЕ ТО, ЧТО НУЖНО

Точнее, считаете калории, но не учитываете сытность. Представьте столовую ложку растительного масла и миску вареного риса или гречки. И там, и там примерно 150 ккал, но крупы-то значительно сытнее! Может, вы отказываетесь от гарниров, считая их чересчур калорийным? Но если запрещать себе хлеб, макароны, крупы, то для поддержания хоть какого-то чувства сытости поневоле будешь есть больше другого, причем значительно более калорийного.

Еще одна распространенная ошибка — слишком много фруктов. Худеющие принимают их за легкую еду.



Но современные импортные дары природы слишком сладкие, достаточно калорийные и при этом не очень-то сытные. К тому же фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка и повышают аппетит.



Поэтому... При составлении меню учитывайте не только калорийность, но и сытность блюд. Чтобы облегчить себе выбор, старайтесь есть менее жирную пищу. По подсчетам экспертов, если человек не злоупотребляет маслом и жирным мясом, жарит на антипригарных сковородках, то одним этим он снижает калорийность питания на 15-20%. И не забывайте о коварстве фруктов — ни в коем случае не отказывайтесь от них, но учитывайте их калорийность.



…ЕДИТЕ РЕЖЕ, ЧЕМ НУЖНО





Голодный и худой – не одно и то же.

У многих худеющих понятие "меньше" как-то само собой замещается понятием "реже". Мы не успеваем завтракать, в пылу трудового энтузиазма не прерываемся на обед, а уж от ужина отказаться — святое! И в результате получается, что за весь день – три чашки кофе, пара крекеров, впопыхах сгрызенное яблоко… и полбатона вареной колбасы, когда среди ночи проснулись от голода.

Слишком редкие приемы пиши чреваты постоянным чувством голода и более обильной трапезой, когда удается дорваться до еды. Да и просто проблемами со здоровьем.

Поэтому... Нужно с точностью до наоборот – есть частно, но небольшими порциями. Чтобы похудеть, нужно не менее 4-5 приемов пищи раз в день. При таком режиме можно добиться снижения суточной калорийности в среднем на 10-15%. Объясняется это просто: питаясь дробно, мы всегда как бы немного сыты, поэтому нам легче контролировать аппетит.



…ЕДИТЕ СЛИШКОМ БЫСТРО

Мало того что редко, так еще и норовите уложиться в пять минут! Даже не "на ходу", а "на бегу" стремитесь съесть свою порцию. И еще одну. Потому как есть зверски хочется.

Складывается впечатление, что худеющие втайне надеются, что если сократят время обеда или ужина, то и калорий проглотят меньше. Ничего подобного! Обмануть организм не удастся. Наоборот, вы сами не заметите, как съедите больше.

Поэтому... Чем медленнее мы едим, тем меньшим количеством пищи наедимся — ведь чувство насыщения приходит не сразу. Этот прием тоже позволяет вам выиграть процентов десять от суточной калорийности. Чтобы "замедлить" питание, полезно составлять сложные блюда. Например, положить на тарелку два гарнира, овощную нарезку, консервированный зеленый горошек или кукурузу... И тогда всякий раз, отправляя в рот вилку, вы будете замечать появление нового вкуса и инстинктивно замедлять процесс, чтобы лучше распробовать пищу. Да и удовольствия от еды вы получите гораздо больше.



…ВЕДЕТЕ БЕСПОЩАДНУЮ БОРЬБУ С ГОЛОДОМ

Даже если сто раз подряд с выражением сказать себе: "Я не хочу есть", урчание в животе не прекратится. Чувство голода будет мешать сконцентрироваться на делах и элементарно доставить массу неприятных ощущений. А когда наконец дойдет до еды, так трудно не увлечься!

Поэтому… Научитесь мягко обманывать голод. В этом вам поможет прием, который называется "Предварительная еда". Небольшая закуска (стакан кефира с отрубной булочкой, или молока с ложкой хлопьев, или ряженки с нежирным творогом) перед основным приемом пищи снизит аппетит. Особенно хорош этот прием перед обильными трапезами - например, перед походом в гости к маме или на торжество в ресторан.

Доказано, что "предварительная еда" помогает безболезненно снизить калорийность последующего обеда или ужина на 30-35%.



…МАЛО ДВИГАЕТЕСЬ

Все вышеперечисленные советы очень хороши. Но чтобы похудеть, одних только перемен в питании недостаточно.

Поэтому... После сегодняшнего ужина отправляйтесь-ка на прогулку. Или пройдите до дома тот путь, который вы обычно совершаете на маршрутке. Или выйдите на одну остановку метро раньше. И не забудьте прихватить с собой хорошее настроение. Мы же знаем, что успешное похудение обеспечивают три составляющие: питание, движение и позитивный настрой.

Опубликовано: 20 ферваля 2019 г.