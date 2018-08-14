НОВЫЙ КОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА

Как театр начинается с вешалки, любой диагноз - с правильной диагностики. За последнее десятилетие в диагностике онкологических заболеваний появилось много нового.

Эксперт: Кристоф Зелинский, профессор, почётный доктор Венского Университета, Руководитель онкологического центра Венской частной клиники.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ)

Этот метод совершил настоящую революцию в онкологии. У врачей появилась возможность не гадать, где находится первичная опухоль, если подозрения на возникают на основе анализов крови и симптомов, характерных сразу для нескольких видов рака. Метод используется и для контроля результатов лечения. ПЭТ позволяет обнаружить рецидив опухоли или появление микрометастазов задолго до того, как их выявляют другие методы исследования, в том числе - мультиспиральная компьютерная томография. ПЭТ «ловит» не анатомические образования, а ускоренный метаболизм опухолевых клеток. Для этого питательные вещества, например глюкозу, метят с помощью радиоактивных изотопов (в результате получается так называемый радиофармпрепарат), а затем фиксируют место его максимального накопления. Применение ПЭТ и компьютерной томографии даёт точную локализацию поражения.

Комментарий эксперта: Процедура ПЭТ-КТ стала неотъемлемой частью диагностики злокачественных лимфом, когда важно отслеживать прогресс в лечении, а также в оценке операбельности рака лёгких, рака пищевода, рака желудка и рака поджелудочной железы. Помимо этого, мы используем ПЭТ-КТ для оценки степени распространения раковых клеток, а также для их обнаружения, когда есть только подозрение на заболевание. Если раньше исследование проводилось «по особым показаниям», сегодня доказана его высокая информативность и эффективность практически у всех онкологических больных.

Оценка гистологических препаратов и иммуногистохимическое исследование.

К сожалению, проблема неверного гистологического диагноза по-прежнему актуальна. Онкологи советуют проводить патоморфологическую диагностику онкологических заболеваний только в крупных, специализированных онкологических центрах. А если диагноз установлен в другом месте, забирать «стекла» и «блоки» на пересмотр. Если у онкопатоморфолога возникают сомнения в диагнозе, он проводит иммуногистохимическое и другие молекулярные исследования. И нередко, после проведения всех необходимых тестов онкологический диагноз снимается.

Комментарий эксперта: В своей клинике мы запрашиваем первичные образцы опухолевой ткани, так как зачастую не проводятся необходимые молекулярные исследования, которые служат фундаментом для определения метода лечения. Дополнительно мы рекомендуем пациентам сделать пункционную биопсию под контролем КТ, чтобы получить свежий образец раковой ткани и назначить лечение с учётом стадии заболевания. Это чрезвычайно важно, поскольку часто свойства опухолей меняется в процессе лечения. На какой-то стадии эффективной может оказаться терапия, которая до этого не подходила. Это особенно актуально, когда мы предлагаем пациенту индивидуальный план лечения, основанный на наличии некой молекулярной мутации, обнаружить которую крайне важно.

Важные изменения произошли и в лечении, которое стало менее токсичным, более «мягким» и более эффективным.

Таргетная терапия

Молекулярные мутации опухолевых клеток стали основной для разработки нового метода лечения в онкологии – таргетной терапии. В отличие от химио- и лучевой терапии, задачей которых является уничтожение злокачественных клеток, таргетная (или биологическая) терапия основана на блокировке их роста с помощью воздействия на специфические молекулы, появляющиеся в результате мутации и играющие важную роль в развитии опухоли. Важнейшие плюсы нового метода лечения – он не токсичен и не несёт лучевой нагрузки, поэтому переносится гораздо легче.

Комментарий эксперта: Благодаря Атласу ракового генома, опубликованному около 15 лет назад, мы знаем, какие гены и их молекулярные изменения способствуют развитию и распространению раковых клеток. После создания Атласа началась интенсивная разработка препаратов для лечения рака толстой кишки, груди, лёгких, почек, саркомы.. Такие препараты воздействуют целенаправленно на молекулы, предотвращая рост опухоли. Они оттеснили традиционную химиотерапию, которая уничтожает раковые, а вместе с ними и нормальные клетки, не имея направленного действия. Тем не менее, во многих случаях мы по-прежнему назначаем химиотерапию как основную форму лечения и дополнительно применяем таргетную терапию, а также иммунотерапию, эффективность которых в качестве дополнительных методов лечения регулярно подтверждается на практике.

Иммунотерапия

Каждую минуту в нашем организме появляются дефектные, потенциально злокачественные клетки, которые иммунная система уничтожает. Но когда иммунитет «пропускает» переродившуюся клетку и даёт ей возможность бесконтрольно делиться, это позволяет ей «закрепиться», и опухоль тут же начинает вырабатывать биологически активные вещества, которые словно «парализуют» иммунные клетки. Задача иммунотерапии – не атаковать опухоль, а защитить иммунитет от её действия и просто дать ему спокойно работать. Для этого разработаны препараты, содержащие моноклональные антитела, цитокины и другие иммунные субстанции. В последние годы с помощью иммунотерапии, которая является разновидностью таргетного лечения, удаётся добиться многолетней ремиссии у больных с четвёртой стадией заболевания, которые до этого умирали в течение нескольких месяцев.

Комментарий эксперта: Иммунотерапия открыла новую страницу в лечении многих онкологических заболеваний. Концепция «помощи иммунитету» подтвердилась на практике в ходе лечения рака лёгких, злокачественной меланомы, рака почек, мочевого пузыря после того, как химиотерапия не принесла результатов, а также в лечении рака желудка, ротовой полости и гортани. Кроме того, иммунотерапия применяется при некоторых формах лимфомы, рака толстой кишки и поджелудочной железы.

Благодаря этим нововведениям, отношение к онкологии значимо изменилось. Если ещё двадцать лет назад людей с третьей стадией врачи негласно относили к условно неизлечимым, то сегодня даже четвёртая стадия заболевания при многих локализаций не только не приговор, а продление жизни на многие годы, причём без потери ее качества, а нередко и о полном регрессе заболевания. Еще одна возможность, которую предоставляют новые виды терапии – перевод опухоли из неоперабельной в операбельную и её радикальное удаление.

Мы вплотную подошли к осуществлению мечты многих поколений онкологов, что рак 4 стадии излечим.

Пересмотр гистологических препаратов нередко позволяет не просто уточнить, но и полностью «снять» онкологический диагноз. Перевод опухоли из неоперабельной стадии в операбельную и её удаление стало возможным благодаря новым видам терапии рака. Опухоль парализует иммунитет, а мы парализуем эти вещества с помощью иммунотерапии – так описывают основу нового метода лечения учёные.