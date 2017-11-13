Новые методы лечения мужских заболеваний

Мужчины не любят ходить к врачам и зачастую откладывают посещение специалиста до тех пор, пока боль и дискомфорт не станет невыносимым. Однако такой подход связан с риском не только для здоровья, но и для жизни.

Урологические проблемы - запретная тема

Заболевания почек, мочевого пузыря, мочеточника и мочеиспускательного канала, заболевания половых органов и сексуальные расстройства затрагивают значительную часть мужского населения. Особенно часто они дают о себе знать в возрасте 50 лет, вызывая физические недомогания, ограниченную мобильность или социальные сложности- проще говоря, приводят к снижению благосостояния и качества жизни. Вышеперечисленные проблемы нередко замалчиваются и груз страданий достигает своего пика, прежде чем мужчина решается прийти на консультацию к врачу.

Новые методы лечения приносят успех

Урология достигла за последнее время значительных успехов. Например, в венской частной клинике «Конфратернитет» жалобы, вызванные доброкачественными расширениями предстательной железы, с недавнего времени стало возможным устранить благодаря новому методу эмболизации артерии простаты. Минимально инвазивная процедура выполняется под местной анестезией и считается щадящим методом для пациента по сравнению с обычной операцией. За короткий период времени пациент не только избавляется от недуга, но и необходимости в длительном приёме медикаментов. Этот метод и успешно применяется в Австрии благодаря тесному междисциплинарному сотрудничеству уролога профессора Маркуса Марграйтера и интервенционного радиолога профессора Флориана Вольфа.

Медицинская экспертиза и чуткий подход к проблеме

Специалисты частной клиники «Конфратернитет» завоевали хорошую репутацию также в решении других урологических заболеваний. Среди них лечение инконтинеции как следствие удаления простаты. В своем собственном Центре лечения инконтиненции профессор Вильгельм Хюбнер и его команда практикуют эффективные методы лечения, которые отвечают индивидуальным потребностям пациентов. Помимо медицинского ноу-хау огромное значение придается чуткому и отзывчивому отношению к каждому отдельному случаю.

Опубликовано: 13 ноября 2017 г.