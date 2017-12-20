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Новогодний ужин за час

Как без хлопот накрыть праздничный стол? Наши читатели делятся хитростями, которые ускорят и облегчат процесс готовки
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

Праздничный мастер-класс

Обычно мы готовим столько, что к полуночи валимся с ног. И я решила подключить к приготовлению ужина всю семью и гостей. Готовка превратилась в веселый кулинарный мастер-класс. Каждому дается поручение – мыть, резать, тушить, варить. Через пару часов на столе несколько вкуснейших блюд.

Татьяна, учитель

Главное блюдо

Каждый год 31 декабря мы с мужем ходим в консерваторию и возвращаемся сразу к столу. Заранее готовлю один салат и две закуски. Основное блюдо – запеченная утка. Надо приправить ее специями, медом и цедрой апельсина и отправить целиком в духовку – к нашему возвращению птица готова.

Елена, редактор

Дым столбом

Я готовлю одновременно несколько блюд. Поварам же удается следить за шестью блюдами сразу. Но сначала составляю меню, закупаю все ингредиенты и делаю заготовки. Например, зелень, лук, помидоры идут в два салата и горячее. Все режу и начинаю комбинировать, загружая не только плиту, но и аэрогриль, духовку, микроволновку.

Ольга, менеджер по рекламе
 

Вечеринка с фуршетом

Третий год подряд  проводим новогодний вечер в формате вечеринки с фуршетом. Для этого готовим легкую еду, которую можно брать руками - куриные крылышки, глазированные свиные ребрышки, жареные креветки с чесноком, канапе и брускетту. Ставим на стол все сразу. Общаемся, танцуем и играем, наведываясь к столу.

Вика, стюардесса

Заготовки экономят время

О новогоднем ужине лучше подумать заранее. Многие закуски выигрывают во вкусе, если дать им день постоять. Это куриный паштет и хумус. Домашний луковый мармелад и имбирное печенье готовим вообще за неделю до праздника. Мясной и овощной бульон можно сварить хоть за три недели - процедить и заморозить.

Светлана, администратор

Маленькие хитрости

Сваренное яйцо поместите в стакан с холодной водой, накройте рукой и потрясите три секунды. Извлеките скорлупу и яйцо - готово! Чтобы быстро разморозить мясное филе или стейк, оберните продукт в пищевую пленку и положите в пустое блюдо. На мясо поставьте кастрюлю с горячей водой, ждите 10 минут. Чтобы быстро порезать помидоры черри, положите их между двумя плоскими тарелками и проведите острым ножом.

Ирина, блогер
 

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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