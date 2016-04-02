5 мифов о соли: где правда?

В чем только ее не обвиняют! Но все ли упреки в адрес соли обоснованы?

1. Люди, которые едят много соленого, рискуют заработать гипертонию.

Считается, что соль, а точнее, входящий в ее состав натрий в большом количестве способен повышать давление. Некоторые врачи даже советуют гипотоникам в тех случаях, когда сладкий чай и шоколадка не «работают», съесть чего-нибудь соленого – хотя бы бутерброд с селедкой. Но провоцирует ли соль гипертонию – большой вопрос.

Эта болезнь «набирает обороты» с возрастом. Часто поражает заядлых курильщиков, людей, злоупотребляющих алкоголем, страдающих ожирением, постоянно переживающих стрессы. И, как недавно выяснили американские ученые, всего 30-40% тех, кто любит соленое. «17 лет специалисты медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк, США) наблюдали, как питаются 11 тысяч человек,- рассказывает профессор эпидемиологии Майкл Альдер-Манц. – И мы пришли к выводу, что есть люди, высочувствительные к соли. Их давление действительно зависит от того, сколько соли они едят. Но примерно у такого же количества (30-40%) испытуемых подобной зависимости не обнаружено. Более того, мы выяснили, что хлорид натрия в некоторых случаях даже снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний».

Слова Альдера-Майнца подтверждают и результаты другого исследования, в ходе которого гипертоников «посадили» на бессолевую диету. Пресная пища помогла снизить давление лишь некоторым больным, да и то в среднем лишь на 3%. Ученые пришли к выводу, что соль далеко не всегда является причиной скачков давления. И еще никем не доказано, что, если не есть ее в молодости, это предотвратит проблемы с АД в будущем.

Но, несмотря на это, перебирать с солью не стоит. Доказано, что избыток натрия повышает возбудимость нервной системы и снижает плотность костей, делая их слабыми и хрупкими (с возрастом это может привести к остеопорозу). Не любят соль сердце и почки – тем, у кого есть хронические заболевания, придется резко ограничить ее потребление.

2. Соль – это наркотик. Попробовав раз, от нее невозможно отказаться.

Одна из самых интересных работ, посвященных влиянию соли на мозг, была опубликована в 2008 году исследователями из Университета Айовы. Авторы проанализировали результаты проведенных к тому моменту исследований и пришли к выводу, что это одно из многих веществ, становящихся опасными при превышении определенной дозы. Крысы, лишенные соли, быстро становятся грустными и раздраженными, но как только их снова начинают баловать солененьким, демонстрируют бодрость и отличное настроение. Когда же ученые сканировали мозг грызунов, которые страдали от недостатка соли, и крыс-наркоманов, испытывающих настоящую наркотическую ломку, результаты оказались практически идентичными! По словам исследователей, «соль, как и секс, физические упражнения, жиры, углеводы и шоколад, имеет свойство вызывать зависимость».

Однако это не значит, что от нее невозможно (или очень трудно) отказаться. Специалисты из Центра Монелла (США) установили наблюдение за женщинами и мужчинами, которые должны были снизить потребление соли наполовину, отказавшись от некоторых готовых продуктов. Первые недели не принесли результатов, разве что участники страдали без привычной пищи. А затем начались медленные, но важные перемены. Тестируемые не перестали любить соль и не утратили способность чувствовать соленый вкус. Наоборот, рецепторы во рту, ответственные за восприятие соли, стали более чувствительными. И для получения удовольствия от еды соли требовалось гораздо меньше – настолько, что участники легко смогли соблюдать ограничения. Через 12 недель такой диеты им разрешили снова солить пищу, как им захочется, и они использовали всего 20% от первоначального объема соли.

КАК СЪЕСТЬ МЕНЬШЕ? 1. В магазине внимательно изучайте этикетки и выбирайте продукты с пониженным содержанием соли. 2. Добавляйте соль в конце приготовления, а еще лучше – уже в готовое блюдо на тарелке. 3. Кладите меньше соли, чем предусмотрено в рецепте. 4. Для придания вкуса используйте не содержащие соли приправы и зелень, а также фруктовый сок или небольшое количество уксуса. 5. Не злоупотребляйте кетчупом, майонезом, уксусом, соевым соусом, готовыми соусами: во всех них очень много соли. 6. Если «перебрали» с соленой пищей, постарайтесь восстановить баланс, употребляя больше овощей и фруктов. 7. Купите солонку с меньшими отверстиями и храните ее в кухонном шкафу, а не на столе, где она всегда под рукой. 8. Старайтесь как можно реже есть полуфабрикаты. 9. В кафе и ресторанах просите подавать соусы и заправки к блюдам отдельно.

3. Больше всего соли в домашней еде. Мы же все время ее подсаливаем и пересаливаем! Поэтому если хотите значительно снизить потребление соли, придется выбросить солонку.

Вроде бы все логично. Солонка есть в каждом доме, она стоит в центре кухонного стола, ее передают друг другу за едой и оставляют на виду после обеда как символ будущей трапезы. Кажется, она – главный источник всех бед. Но как же тогда объяснить тот факт, что женщины съедают примерно по чайной ложке соли в день, а подростки и мужчины старше сорока – больше 10 г соли, то есть 2 полных чайных ложки? Медики смогли ответить на этот вопрос в 1991 году. Двое исследователей из Центра Монелла собрали группу из 62 человек, признавшихся, что любят соленую пищу, и выдали им солонки, которые те должны были использовать дома в течение недели. Объемы соли были точно измерены. Участников эксперимента также попросили тщательно записывать все, что они будут пить и есть. Чтобы повысить надежность отчетов, исследователи использовали соль с изотопным индикатором (меченый атом), который было легко определить в моче. Регулярные анализы показывали точное количество съеденной соли из солонок. В конце недели ученые проанализировали все данные.

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4. Для пищевой промышленности соль – настоящий клад. Она многократно повышает привлекательность продуктов.

В воде, которую пили участники, натрий отсутствовал. Некоторые продукты, например, листовая свекла или шпинат, богаты натрием, но, чтобы повысить его уровень в организме, пришлось бы есть эти овощи килограммами. Натрий из природных источников составлял чуть больше 10% от общего недельного объема. А на долю солонок приходилось… всего 6%! Откуда же берутся еще 80 с лишним %? Из полуфабрикатов, которые участники эксперимента покупали в обычном супермаркете! Производители не просто добавляют в них соль. Они буквально мешками сыплют ее в макароны с сыром, пиццу, кетчуп и супы. Даже в диетических и диабетических продуктах с низким содержанием жира и сахара исследователи обнаруживают огромные дозы соли. Она входит в состав начинок, соусов и приправ. Поэтому, чтобы действительно уменьшить количество соли в рационе, придется отказаться от готовой еды. А вот солонку лучше не выкидывать. Одно оригинальное по замыслу исследование показало: если готовить блюда совершенно без соли, но присаливать еду за столом, в организм поступит гораздо меньше соли. Ведь она попадает непосредственно на вкусовые сосочки, создавая впечатление, что еда гораздо солонее, чем на самом деле.

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Это действительно так. В мире производства соль – универсальный помощник, способный устранить практически любую проблему. Кукурузные хлопья приобретают без нее металлический привкус, крекеры кажутся горькими и непропеченными, ветчина на вкус напоминает резину. На хлебозаводах соль защищает огромные, быстро работающие станки от засорения. Она замедляет процесс поднятия теста, и за счет этого печи справляются с производственными объемами. А еще она отлично борется с прогорклым вкусом! Он возникает в результате окисления жиров в мясе при приготовлении полуфабриката. Вы наверняка его знаете – например, в нашей столовой любят подавать жареную свинину, а на следующий день делать из остатков мяса рагу или плов. Так вот, по вкусу мясо «повторного использования» напоминает картон. Между тем, мясо, которое можно спокойно подогревать или охлаждать,- основа производства полуфабрикатов. Поэтому пищевики не стесняются добавлять в них соль, она маскирует этот самый вкус картона.

Кстати, соль не единственный источник натрия в полуфабрикатах. Десятки содержащих его ингредиентов добавляют, чтобы замедлить рост бактерий, связать компоненты или создать такие сочетания продуктов, которых невозможно добиться естественным путем (например, предотвратить разделение белков и жиров в плавленом сыре). Благодаря цитрату натрия, фосфату натрия и кислому пирофосфату натрия готовая еда лучше выглядит, кажется приятнее на вкус и дольше хранится.

5. Соль не нужна нашему организму. Это не более чем вкусовая добавка.

Конечно, мы съедаем ее больше, чем нужно, и каждый мог бы безболезненно сократить ее потребление. Но совершенно обойтись без соли невозможно! Ее составляющие – натрий и хлор. А это важные питательные вещества, которые помогают поддерживать в организме водный баланс. Ионы хлора необходимы для образования соляной кислоты в желудочном соке, а ионы натрия незаменимы для поддержания кислотно-щелочного равновесия. Они способствуют возникновению и проведению электрических импульсов в нервных клетках, с их помощью в кровь и ткани поступают глюкоза и аминокислоты, благодаря им работают внутриклеточные ферменты.

К тому же вы все равно будете есть соль, даже если откажетесь от полуфабрикатов, консервов, перестанете ходить в кафе и рестораны и начнете выпекать дома хлеб (в ломтике «магазинного» белого хлеба содержится как минимум 150 мг натрия). Натрий есть даже в овощах и зелени. Например, в одном стебельке сельдерея содержится 35 мг натрия, в запеченной картофелине – 15 мг, в стручке сладкого перца – 2 мг.

Выводы «Здоровья» Соль необходима нам, но лишь в известном количестве – не больше чайной ложки в день. Ее много в готовых соусах, приправах, ресторанных блюдах и полуфабрикатах, поэтому норму легко превысить. Чтобы значительно ограничить потребление соли, придется в первую очередь отказаться от магазинной еды. Соль не любят сердце, почки и сосуды, а вот ее роль в развитии гипертонии сильно преувеличена.