Невралгия тройничного нерва

История болезни нашей героини Ирины Романовой (42 года).

Хорошо, когда выражение «будто током ударило» мы произносим в переносном смысле. Наша героиня на себе испытала настоящую пронзающую боль.

Что-то хрустнуло…

На праздники я себе сделала подарок – отправилась на несколько дней в Европу. Сидела в кафе на парижской набережной, наслаждаясь прекрасными видами, ароматным кофе и свежим багетом. Почувствовала, как во рту что-то хрустнуло. Это был мой зуб! Он давно держался «на честном слове», я так и не сделала коронку.

Стоматолог, к которому я прибежала сразу по приезду, подтвердил мои опасения – остатки зуба нужно удалять и делать протезирование. Хорошо, что это была семерка, не сильно отразится на улыбке. Операция по удалению зуба шла мучительно долго, врачу было явно непросто. Пришлось наложить пару швов, рана болела и плохо заживала. Но все когда-нибудь заканчивается. Пустота на месте зуба была непривычной, но в целом чувствовала я себя хорошо…

Ухо, зуб, нерв?

Через неделю меня, как ударом тока, пронзила боль. Она шла из правого уха куда-то в шею. Казалось, что пульсирует зуб, и даже не один, а все сразу. Но зубы уже не было.Однажды у меня был отит, поэтому начать лечение решила с уха и купила знакомые мне капли. Но и на следующий день приступы боли не пропали, меня по-прежнему периодически ударяло током, я даже подпрыгивала от боли и неожиданности. Те, кто видел меня в этот момент, спрашивали, почему я гримасничаю. Это было настолько мучительно, что я старалась меньше говорить. Неосторожный зевок или чистка зубов могли стать причиной прихода боли. Как я и предполагала, лор-врач, к которому я записалась на прием, никаких проблем с ухом не нашел и отправил мне к стоматологу, чтобы исключить проблемы с зубами.

Дантист уверил, что с зубами у меня тоже все хорошо, рана прекрасно зажила, болеть нечему. Честно признаюсь, я разревелась прямо в кабинете. Получается, что боль есть, а причины для нее нет. И что мне делать? Пока медсестра отпаивала меня валерьянкой, врач вышел и вернулся с коллегой, который сказал, что в его практике были случаи, когда осложненные операции на зубах становились причиной появления похожих симптомов. Он рекомендовал идти к неврологу.

Неврологу потребовалось немного времени, чтобы поставить мне диагноз - воспаление или невралгия тройничного нерва. И плохо, что я тянула с визитом, лечение можно было начать раньше, тогда мое состояние могло бы быть лучше. Врач объяснил, что тройничный нерв охватывает изнутри практически все лицо. Боль может быть различной, но суть одна. По его мнению, именно сложное удаление зуба стало толчком для заболевания.

Тройничный нерв является 5-й парой черепно-мозговых нервов и состоит из трех веток – глазная, верхнечелюстная и нижнечелюстная. Первые две ветви содержат чувствительные волокна, третья - чувствительные и двигательные. Воспаление тройничного нерва (тригеминальная невралгия) - распространенное заболевание, которое чаще встречается у женщин старше 50 лет с поражением ветвей тройничного нерва преимущественно на правой стороне лица. Боли интенсивны, приступы длятся в течение 5-15 секунд, иногда до нескольких минут.

ВАЖНО:

Сильная простреливающая боль от ушной области до срединной линии головы свидетельствует о главном проявлении воспаления, после которого появляется грубое искажение лица. Такие изменения могут остаться пожизненно, если заболевание становится затяжным или прогрессирующим.

Комментарий эксперта: Тройничный нерв, являясь смешанным нервом, охватывает практически все лицо, обеспечивая движение некоторых групп мышц и чувствительность кожи, слизистых оболочек ротовой полости, глаз и носа. Тригеминальная невралгия может быть первичной (поражение только тройничного нерва) или вторичной (проявляется как симптом системных заболеваний нервной системы). Тригеминальная невралгия проявляется выраженным приступообразным болевым синдромом. Часто наблюдается спазм жевательной мускулатуры. Одна из причин воспаления тройничного нерва действительно связана с зубами - «неудачное» пломбирование или удаление зубов, реакция на анестезию каналов зубов, травма челюсти, воспалительные заболевания зубов и десен. Пациенты обращаются к стоматологу с жалобами на боль в зубах. Стоматолог должен исключить патологию со своей стороны и направить пациента к неврологу. При осмотре и после обследования (КТ, МРТ головы и шеи, Rg-исследование сосудов головы, при необходимости с использованием контрастных препаратов, серологические исследования) постановка правильного диагноза не вызывает затруднений.

Улыбаться без боли

Воспаление тройничного нерва оказалось серьезным заболеванием. Некоторым даже хирургическое вмешательство не помогает, приступы боли возникают вновь и вновь. Полностью избавить человека от боли получается не всегда. Мы с врачом все же решили начать с обычных таблеток. Это были нестероидные противовоспалительные препараты, релаксанты. Список был внушительный. Также невролог назначила мне уколы - витамины группы В.

То ли у меня был не самый плохой вариант невралгии, то ли в моем случае лекарства хорошо сработали, но через некоторое время я стала чувствовать себя лучше. Болевой синдром постепенно уменьшался, я уже не боялась есть и смеяться. И это оказалось так здорово.

Существует два типа заболевания: Первичная невралгия. Возникает из-за нарушения кровоснабжения или сдавливания нерва. Вторичная невралгия. Осложнение перенесенных заболеваний (гайморит, синусит, пародонтит, пульпит и др.).

На сегодняшний день могу сказать, что практически забыла об ужасных приступах. Правда, врач предупредила, что природа невралгии тройничного нерва до сих пор не ясна. Болезнь может появиться, когда ее не ждешь. Главное, не затягивать визит к врачу.

Комментарий эксперта:

Наиболее эффективное лечение тригеминальной невралгии - это терапия, направленная на устранение причины заболевания. Но в ряде случаев причину болевых синдромов установить очень сложно. Тогда прибегают к симптоматическому лечению, которое включает противосудорожные, обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты. Иногда назначают анальгетики, седативные препараты или антидепрессанты, плюс витаминотерапию (витамины группы В). Противосудорожные препараты снижают прохождение нервного импульса по чувствительным волокнам тройничного нерва. Физиотерапия (УФО, электрофорез, лазеротерапия) также эффективна, т.к. уменьшает болевой синдром, улучшает кровоснабжение, что способствует восстановлению нервных волокон.

Хирургическое лечение проводят при наличии опухолей, сосудистых аномалий, костных патологий черепа, являющихся прямой причиной тригеминальной невралгии, а также при неэффективности консервативного лечения и выраженного снижения качества жизни пациента.

Тригеминальная невралгия является хроническим заболеванием, но при своевременной диагностике и комплексном лечении можно добиться стойкой ремиссии. В качестве профилактики стоит избегать переохлаждений, стрессов, лечить заболевания ротовой полости и носоглотки.

Факторы, повышающие риск развития невралгии тройничного нерва: возраст более 50 лет,

переохлаждение лица

недостаток витаминов группы В,

нарушение обмена веществ: подагра, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,

хроническое воспаление слизистой оболочки гайморовых и других околоносовых пазух

воспалительные процессы в ротовой полости

острые и хронические инфекционные заболевания с выраженной интоксикацией.

аутоиммунные заболевания,

тяжелые аллергические заболевания