Непроходимость труб: что делать?

Каждая шестая пара сталкивается с проблемой бесплодия. И в 30% случаев «виновата» непроходимость маточных труб.

Оплодотворение яйцеклетки происходит именно в маточной трубе, откуда она затем должна попасть в полость матки. Если проходимость нарушена, встреча сперматозоидов с яйцеклеткой не состоится. А если и состоится, это будет внематочная, или трубная беременность, которую придется прерывать.

СТАНДАРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки состояния труб обычно используют два метода диагностики – гистеросальпингографию и классическую лапароскопию.

В первом случае в полость матки и маточные трубы вводят контрастное вещество, а затем делают серию рентгеновских снимков. Основные минусы метода – это достаточно больно, а наркоз применить нельзя, потому что пациентка должна быть в сознании и выполнять команды врача. К тому же, по словам репродуктологов, диагностическая эффективность метода низкая и нередко полученные снимки не помогают прояснить ситуацию.

Лапароскопия – метод хороший и информативный, но слишком серьезный чтобы его использовать для банальной диагностики состояния труб. Ведь это полноценная операция с применением наркоза: в животе делают несколько отверстий для камеры и инструментов-манипуляторов, а в брюшную полость закачивают углекислый газ, который вызывает неприятные спазмы после процедуры.

ТРЕТИЙ МЕТОД

Другое дело – фертилоскопия, которую специалисты называют «мягкой лапароскопией». У этого метода есть несколько важных преимуществ. Во-первых, после него не остается шрамов. Небольшое отверстие делается позади шейки матки в области заднего свода влагалища, в непосредственной близости от маточных труб. Во-вторых, для проведения фертилоскопии не обязательно применять наркоз, достаточно эпидуральной анастезии и внутривенного обезболивания. Пациентка на протяжении всего исследования остается в сознании и при этом не чувствует боли. В-третьих, при фертилоскопии в полость малого таза вводят не газ, а жидкость. Это делает диагностику более точной (кишечник «поднимается» выше и не мешает осмотру, а маточные трубы и яичники, напротив, оказываются ближе к лапароскопу). Фертилоскопия не оставляет шрамов, проводится без наркоза, домой отпускают в день исследования.

Лапароскоп для фертилоскопии проще, чем тот, что используется при выполнении классической лапароскопии. Тем не менее, с его помощью врач может не только детально обследовать трубы, но и рассечь небольшие спайки, коагулировать очаг эндометриоза или обработать яичники при синдроме поликистоза.

Причин непроходимости труб немало. Самая частая – инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз, гонорея, трихомониаз. Они вызывают воспаление в трубах и «убивают» ворсинки, выстилающие трубу изнутри и необходимые для продвижения яйцеклетки в матку. Другая - спаечный процесс, который может развиться после операций на органах брюшной полости или малого таза (в том числе и лапароскопических), медицинских абортов. К появлению спаек также могут привести эндометриоз и травмы живота – например, полученные в ДТП.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Фертилоскопия нужна не всем. Если у пациентки хронический хламидиоз или гонорея скорее всего есть и непроходимость труб, препятствующая зачатию. Похожая ситуация возникает и тогда, когда на органах малого таза была большая открытая операция. Если же инфекции нет,серьезных операций не было и гормональный фон в порядке, а долгожданная беременность не наступает,более эффективного метода, чем фертилоскопия, не найти.

Типичный случай

На фертилоскопии, выявлен двусторонний врожденный изгиб маточных труб, не поддающийся коррекции. Становится ясно, что дальнейшие попытки зачатия тщетны и без экстракорпорального оплодотворения не обойтись.

Чтобы пройти исследование, потребуется направление лечащего врача из женской консультации или центра репродукции. Процедура выполняется одним днем, то есть вечером уже можно идти домой. Для подготовки потребуется стандартный набор предоперационных анализов. Поскольку в стандарты включены гистеросальпингография и лапароскопия, а фертилоскопия - относительно новый метод, скорее всего её придется делать на коммерческой основе. Стоимость фертилоскопии колеблется от 30 до 60 тысяч рублей.