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Нейробика – гимнастика для извилин

Вы пробовали чистить зубы левой рукой или ходить по квартире с закрытыми глазами? Не развлечения ради. Делая привычные вещи необычным способом, мы тренируем мозг.
Автор: Олег Сеньков
Опубликовано: 7 марта 2019 г.
Тэги: память и интеллект

Вот уже более 10 лет во всем мире пользуется популярностью одна из самых простых, но эффективных методик тренировки мозга – нейробика.

Умственную гимнастику изобрели два американца – нейробиолог Лоренс Кац и писатель Меннинг Рубин. Они исходили из известного факта: когда мы изо дня в день выполняем одну и ту же работу, становится труднее сосредоточиться на новом – память ослабевает, концентрация внимания падает. Наши умственные способности снижаются, потому что между нервными клетками головного мозга ухудшается связь. 

УПРАЖНЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Аллегро – адажио
Это упражнение можно сделать в выходной. Если вы обычно занимаетесь готовкой и уборкой медленно, постарайтесь ускорить темп в два раза. Если же вы торопливый холерик, заставьте себя все делать неспешно. Включите соответствующую музыку.
Деньги на ощупь
Научитесь различать монеты разного достоинства только пальцами. Это занятие отлично помогает скоротать время, когда вы кого-нибудь или чего-нибудь ждете.

Прежде считалось, что однажды давшая сбой клетка мозга не восстанавливается, но сейчас это утверждение опровергнуто. Оказывается, нервные клетки, а также клетки головного мозга можно воссоздать в ходе регулярных умственных тренировок. Именно для этого и была разработана нейробика.

Чтобы тренировать мозг и поддерживать его в рабочем состоянии, надо постоянно его удивлять, заставлять работать по-разному. Именно в этом суть нейробики: сломать привычный ход событий, внести новизну буквально во все, что вы обычно делаете изо дня в день, на автомате, не задумываясь. Ведь именно необычное стимулирует мозг, внимание и память.

Делать упражнения для улучшения памяти и развития интеллектуальных способностей можно и нужно в любом возрасте. Что самое приятное, тренироваться можно в любое время и в любой обстановке: дома, по дороге на работу, в обеденный перерыв, стоя у плиты и даже принимая ванну.

МЕНЯЕМ ПОЛУШАРИЯ
Чистите зубы, застегивайте пуговицы на рубашке, печатайте на клавиатуре компьютера левой рукой (а если вы левша, то правой).

Механизм. Активизируется моторная кора правого полушария. Это благотворно влияет на творческие способности и нестандартное мышление.

ПРЕВРАЩАЕМСЯ В ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ
Передвигайтесь по собственной квартире, которую хорошо знаете, с закрытыми глазами. 

 

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Механизм. Включаются сенсорные области мозга, которые обычно мало задействованы или совсем не работают. Это также является хорошей гимнастикой для нейронов во всем мозге.

РОЖДАЕМСЯ ЗАНОВО
Не бойтесь менять имидж. Носите новую необычную одежду, пробуйте новый макияж, экспериментируйте с цветом волос и прической.

Механизм. Человек по-разному ощущает себя, примерив новый облик. Вспомните хотя бы «эффект пиджака» для мужчины или «высоких каблуков» для женщин. Вместе с новым самоощущением приходит и новый образ мыслей.

МЕНЯЕМ СИСТЕМУ КООРДИНАТ
Ходите или ездите на работу непривычными маршрутами, пусть даже новый путь длиннее. Ходите по музеям и выставкам, больше путешествуйте, каждый отпуск проводите в новом месте.

Механизм. Развивается пространственная память. Последние исследования показали, что в результате даже слегка увеличивается размер гиппокампа.

А как вы тренируете мозг? Расскажите о своих упражнениях на нашем форуме.

РАЗБИВАЕМ РУТИНУ
Почаще меняйте интерьер в квартире и офисе, еженедельно переставляйте вещи на рабочем столе. Обновляйте картинку рабочего стола на компьютере. Готовьте дома новые блюда и пробуйте в ресторанах экзотические кушанья. Экспериментируйте с парфюмерией.

Механизм. Резко активизируются органы чувств. Новизна стимулирует сенсорные входы мозга, становится прочнее ассоциативная память.

УЧИМСЯ РИТОРИКЕ
Даже на банальные вопросы типа «как дела?», «что нового?» старайтесь отвечать нетривиально. Откажитесь от стереотипов, пустых, ничего не значащих фраз, каждый раз придумывайте новые ответы. Запоминайте анекдоты, придумывайте новые шутки и обязательно делитесь ими со знакомыми.

Механизм. Стимулируется левая височная область мозга, зона Вернике, отвечающая за понимание информации, и центр Брока, ответственный за связную речь.

 

Автор: Олег Сеньков
Опубликовано: 7 марта 2019 г.

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