Недетские прививки

Обычно прививки воспринимаются как детская тема, однако и взрослым они бывают жизненно необходимы.

РАЗВЕ МНЕ ЭТО НУЖНО?

Когда заходит разговор о вакцинации взрослых, возникает вопрос: разве мы не получили все, что требуется, в детстве? Оказывается, получили, но не все – аллергики и часто болеющие вполне могли остаться без каких-то прививок. Значит иммунитет не сформировался. Кроме того, от некоторых инфекций раньше не прививали, потому что не существовало вакцин. А ещё - не все прививки дают пожизненный иммунитет, хотя многие об этом даже не догадываются и живут в полной уверенности, что защищены.

Поскольку в последние годы многие отказываются без медицинских показаний прививать детей, коллективный иммунитет снижается, и появляются инфекции, от которых, казалось, мы давно избавлены. В 2017 году в Европе были тысячи случаев заболевания корью, причем в 35 случаях дело закончилось смертью больных. В России за последние 2 года число заболевших удвоилось, и взрослые переносят болезнь гораздо тяжелее, чем дети.

ЗАЩИТА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Ограниченный срок действия имеют прививки от столбняка и дифтерии: последнюю плановую вакцинацию от этих заболеваний в России проводят в 14-15 лет. В 25 лет, по-хорошему, нужно снова прививаться – и повторять ревакцинацию каждые 10 лет. Более того, если с момента инъекции прошло более пяти лет и была серьезная травма с повреждением кожи, то колоть вакцину снова нужно обязательно! Потому что хуже столбняка может быть только бешенство. А подхватить инфекцию очень легко – достаточно напороться на ржавые грабли в саду или оцарапаться о колючую проволоку.

Столбнячная палочка обитает практически всюду и после того, как попадает в открытую рану, очень быстро доводит непривитого человека до ручки: паралич сердца, спазм дыхательных мышц, летальный исход.

Дифтерия для взрослых тоже опасна, особенно если человеку уже за 40. Смертность от этого заболевания даже при адекватном лечении – 10-15%. Стоит ли рисковать? Регулярная ревакцинация позволяет поддерживать в организме необходимое количество антител к возбудителю. От столбняка и дифтерии взрослых прививают комплексно, как в детстве. Разве что анти-коклюшного компонента в вакцине для взрослых нет – считается, что прицельная защита от коклюша нужна только детям до 4 лет, которые болеют очень тяжело.

Если вы не знаете, прививали вас вообще в детстве или нет, нужно привиться по схеме 0 – 30 дней – 6-9 месяцев.

Коклюш и беременность Иногда взрослые прививаются, чтобы защитить своих детей. В Израиле и США беременным женщинам, например, рекомендуется прививаться от коклюша. Малыши тяжело переносят и сам коклюш, и вакцинацию от него, а вот материнские антитела будут защищать их от инфекции в первые месяцы жизни. Для иммунизации беременных используется вакцина с пониженным содержанием коклюшного компонента. Исследования показали, что она безопасна и для матери, и для ребенка. В России вакцину планируют начать использовать в ближайшие годы.

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ ВЗРОСЛЫХ

Есть инфекции, которые легко переносятся в детстве – и очень тяжело во взрослом возрасте. И первая среди них – ветрянка. Для детей это вполне безобидное приключение, максимум – останется пара шрамиков на месте везикул. А вот у старших дело может закончиться госпитализацией и долгим лечением.

Поэтому всем, кто в детстве ветрянкой не болели, врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Если вы не помните, было такое с вами или нет, можно сдать анализ, который покажет, есть ли у вас антитела к этому вирусу. В случае если был контакт с заболевшим человеком, «сдаться» и привиться, если антител нет, нужно в течение ближайших 72 часов, чтобы не разболеться. Эта же прививка защищает от опоясывающего лишая, который вызывает тот же вирус.

Другие детские болезни, которыми взрослые болеют редко, но метко – корь и паротит. В детстве от них вакцинируют (в комплексе с краснухой), но потом нужна регулярная ревакцинация. Если в детстве вас не прививали, и вы никогда не сталкивались с этими инфекциями, привиться нужно обязательно – особенно если вы много общаетесь с детьми и подростками. Вакцина комбинированная, защищает сразу от 3 инфекций, иммунитет сохраняется 15-20 лет. Антитела к краснухе критично важно иметь беременным женщинам: эта инфекция вызывает тяжелые патологии у плода. Поэтому при планировании беременности обязательном сдается анализ на антитела к ее возбудителю.

Еще раз о кори Вакцина от кори появилась в 60-х годах и спасла немало жизней. Чтобы полностью избавиться от кори, привито должно быть не меньше 95% населения. При снижении этого показатели всего на 5% заболеваемость корью увеличивается в 3 раза. Роспотребнадзор регулярно предупреждает россиян о вспышках заболевания в Европе. Причем самые высокие риски заразиться – в таких благополучных странах, как Италия и Германия.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многие взрослые не получили защиты от инфекций, от которых начали прививать недавно. В первую очередь, от гепатита В – она появилась в национальном календаре прививок в 1996 году. По данным Международного альянса по борьбе с гепатитом, за последние 2 десятилетия в мире удвоилось число случаев заболевания раком печени. И причиной в двух третях случаев является гепатит В или С. От гепатита С вакцины не существует. От гепатита В сейчас вакцинируют детей сразу после рождения, в роддомах.

Взрослым в возрасте до 55 лет врачи тоже настоятельно рекомендуют привиться. Вакцинация проводится в 3 этапа в течение 4-6 месяцев и дает пожизненный иммунитет.

С 2014 года в Национальном календаре прививок появилась иммунизация от пневмококковых инфекций. Существует 9 десятков вариантов пневмококков., Доступная на сегодня вакцина защищает от 23 самых распространенных, вызывающих пневмонию, отит, пневмококковый менингит, воспаление сердечной мышцы и суставов, сепсис. Для взрослых пневмококки так же опасны, поэтому им тоже нужна иммунизация. Вакцину вводят разово, ревакцинация обычно не требуется. Однако если человек входит в группу риска, вакцинироваться придется каждые пять лет. В первую очередь это касается людей старше 65 лет, диабетиков, тех, у кого есть заболевания сердца и крови, почечная недостаточность.

Еще одна новая вакцина – от вируса папилломы человека (ВПЧ). Ее разработали 11 лет назад. В 70 странах она внесена в обязательный список прививок. В наш Национальный календарь вакцинацию от ВПЧ пока не внесли, однако делать ее стоит – в первую очередь, девушками и молодым женщинам до 26 лет ради профилактики рака шейки матки.

За последнее десятилетие в нашей стране уровень заболеваемости этим видом рака вырос на 25%! Также ВПЧ может вызывать рак влагалища, вульвы, ротовой полости, глотки, полового члена, поэтому мужчинам прививка от ВПЧ тоже нужна. В зависимости от конкретной вакцины схема вакцинации может быть такой: 0-1-3 месяца или 0-2-6 месяцев.

В Университете Буффало (США) разработали вакцину, которая защищает сразу от 72 штаммов пневмококка. Опыты на животных показали ее эффективность. Впереди клинические испытания.

Прививка от рака Американское общество против рака опубликовало список факторов, которые связаны с развитием 26 видов злокачественных опухолей у взрослых. В их числе – курение, лишний вес, алкоголь, избыток ультрафиолета, ВИЧ, гепатит С и ВПЧ. Половины смертей от этих видов рака можно было бы избежать только за счет изменения образа жизни и вакцинации, утверждают эксперты.

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Поездки в некоторые регионы и страны без прививок превращаются в самоубийство– риск подхватить инфекцию может быть очень велик.

Отправляясь в эндемичные по этим заболеваниям регионы, прививаться нужно обязательно.

Клещевой энцефалит. Встречается не только на Дальнем Востоке и во Вьетнаме, но в Московской области, Австрии, Германии и Чехии. До 20% всех клещей являются переносчиками заболевания! Поэтому весна – самое время позаботиться о вакцинации, если вы, конечно, не собираетесь провести все лето в городе. Прививаться нужно в несколько этапов. По-хорошему, начинать нужно было еще осенью. Однако для тех, кто опоздал, есть ускоренная схема вакцинации 0 - 2 недели - 3 месяца.

Желтая лихорадка. Переносчики заболевания – комары, половина инфицированных людей умирает. Вакцинация необходима всем, кто собирается в Африку или Южную Америку, где до сих пор нередки вспышки этой инфекции. Вакцину вводят однократно, не позже, чем за 7-10 дней до поездки. Иммунитет формируется примерно на 6 лет.

Гепатит А. Всем известная желтуха передается через воду (в том числе, и морскую), продукты питания и грязные руки. Вирус очень устойчив в окружающей среде, и подхватить его проще простого. Вакцинироваться нужно всем, кто планирует поездки на юг и в страны третьего мира, где до сих пор все плохо с гигиеной. Вакцинация проходит в 2 этапа. Через 3 недели после первой инъекции можно отправляться в поездку, однако чтобы сформировался пожизненный иммунитет, через 6-12 месяцев нужно сделать еще один укол.

Бешенство. Это заболевание встречается практически везде, однако в некоторых странах риск быть укушенным инфицированным животным особенно велик. Это Индия, Лаос, Филиппины, Таиланд, Китай, страны Южной Америки. Привиться придется не позже, чем за месяц до отъезда. Вводятся три дозы вакцины по схеме 0-7-21 (или 28) день. Защиты хватит на 3 года.

Брюшной тиф. В большинстве цивилизованных стран уже и забыли, что это такое. Однако в Африке, Азии и Южной Америке тифом болеют до сих пор. Поэтому лучше подстраховаться. На формирование иммунитета после вакцинации уйдет минимум 2 недели. Кстати, вакцинация от тифа – это не обязательно уколы. Для этого используют и таблетки, которые нужно принимать по определенной схеме.

Менингококковая инфекция. Вызывает менингит, артрит, эндокардит и другие серьезные заболевания. Ее все чаще привозят из хаджа – в первую очередь, из Саудовской Аравии. Также инфекция активно циркулирует в Центральной Африке и некоторых странах Южной Америки. Так что всем, кто планирует путешествия в эти места, необходимо сделать прививку – это всего одна инъекция, которая дает иммунитет на 3-5 лет. Правда, защищает она не от всех разновидностей менингококков, которых известно больше 2 десятков. Но все же это лучше, чем ничего!

Этих не колоть! Противопоказаний у вакцинации не так много, но они есть. Прививки нельзя делать при обострении хронических заболеваний, приступах аллергии, вирусных и бактериальных инфекциях. То есть больное горло и недышаший нос – это однозначное противопоказание, однако временное. Также прививаться нельзя тем, кто проходит химиотерапию или лечение иммуносупрессорами, беременным (за некоторыми исключениями) и при аллергии на компоненты конкретной вакцины – например, куриный белок.

Сезонная защита К прививкам от гриппа отношение неоднозначное даже во врачебном сообществе. Однако если в 1996 году в России были привиты 5 млн. человек, то в 2016 – уже 45 млн. Вакцинация не дает стопроцентной защиты, однако привитые люди, если и заболевают, переносят заболевание легче и с минимумом осложнений..

Опубликовано: 4 июля 2018 г.