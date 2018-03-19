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Эко-жизнь / Среда обитания

НЕДЕЛЯ. И НЕ ДНЕМ БОЛЬШЕ

В хорошем отеле постельное белье меняют раз в три дня. А как часто это нужно делать дома?
Опубликовано: 19 марта 2018 г.

Ответить на этот вопрос решили микробиологи из Университета Нью-Йорка под руководством Филиппа Тиерно.

Оказывается, постельное белье является идеальной средой для накопления и размножения бактерий. В ночное время у человека вырабатывается примерно 98 литров пота в год и большую часть этой жидкости впитывают в себя простыни, наволочки и пододеяльники. А пот — это не просто вода, он содержит большое количество солей, минеральных веществ, и даже белка. Если к этому коктейлю добавить многочисленные клетки эпидермиса, волосы и кожное сало,  получаются идеальные условия для жизни бактерий и грибков,которые попадают в постель тоже с нашей помощью. Выздоровев или помывшись, мы избавляемся от опасной микрофлоры, а вот в постели она способна задержаться надолго.

В ходе исследования учёные провели полный цитологический, биохимический и микробиологический анализ постельного белья, использовавшегося в течение различного периода времени — от пары дней до месяца. Оказалось, что по мере использования постель заселялась грибками и бактериями, а также загрязнялась потом, слизью, отмершими клетками кожного эпидермиса, перхотью, пылью, носовыми выделениями и даже отделяемым из половых органов и кишечника.

Кроме того, многие частицы быстро становились местом обитания пылевого клеща, и к нашим выделениями присоединялись его экскременты, нередко являющиеся причиной аллергических реакций и даже развития бронхиальной астмы.

Были изучены и подушки, срок службы которых составлял от нескольких недель до двадцати лет. Оказалось, что уже через полтора-два года использования на их поверхности можно обнаружить до 17 видов различных грибков, многие из которых патогенны.

Удалось установить срок, после которого количество бактерий, грибков и клещей нарастает в нашей постели в геометрической прогрессии. Это неделя. Именно столько наше постельное бельё остаётся достаточно чистым, но на седьмой день приходит время его сменить.

«Если бы вы увидели под микроскопом то, что происходит на вашей любимой постели через неделю, вам бы вряд ли захотелось туда ложиться», — уверен профессор Тиерно. И напоминает, что не лишним будет менять подушки один раз в два года, если вы, конечно, не хотите выращивать в постели грибницу.

Ну и конечно не стоит забывать простые, знакомые с детства правила. Не ешьте в постели! Завтрак для любимого человека имеет право на существование, но должен быть принесён на подносе, чтобы избежать крошек. Принимайте душ перед сном, дабы не нести в постель многочисленных микробов, собранных за день. Носите пижаму: она служит своеобразным барьером между вами и постельным бельём. И, конечно, меняйте постельное бельё вовремя.

Факты в тему:

-Древние римляне использовали постельное бельё уже в 4 веке до нашей эры. Будничным считалось белое, а для любовных утех вышитое цветами льняное.

-В первой половине 20 века в СССР практически не производилось двуспальное постельное бельё. Недостаток жилой площади диктовал необходимость использовать одно- и полутораспальное.

-Специалисты считают самым гигиеничным, гипоаллергенным и термостатичным шёлковое постельное бельё.

Опубликовано: 19 марта 2018 г.

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