Не в то горло: как помочь тому, кто подавился

Каждому нужно знать, кто делать, если рядом кто-то подавился.

Когда я ем, я глух и нем

Самая частая причина попадания пищи в дыхательные пути – это банальная невнимательность. Обычно дыхательную и пищеварительную систему разделяет своего рода заглушка – надгортанник, который плотно закрывает гортань при глотании (это безусловный рефлекс). Если широко открыть рот перед зеркалом и постараться увидеть глубины собственного горла, вероятно, сможете разглядеть что-то вроде белой косточки. Только это не кость, а хрящ – тот самый надгортанник. Если во время еды смеяться и болтать, синхронность глотания и закрытия надгортанника нарушится, и пища попадет вместо пищевода в трахею. С этого момента счет идет на минуты. Проходимость дыхательных путей нужно восстановить как можно быстрее!

О, Генри!

Многие слышали про метод Геймлиха, настоящую панацею от попадания пищи в дыхательные пути. Но не все знают, что американский хирург Генри Геймлих -- наш современник, он скончался совсем недавно, 17 декабря 2016 года в Цинциннати, дожив до 95 лет. Что его мать Мария Эпштейн эмигрировала в США из Российской Империи. Что в начале восьмидесятых он был одним из вдохновителей общества советско-американской дружбы, поддерживая идею создания совместных компьютерных технологий в медицине. Что кроме метода первой помощи, он подарил медицине еще целый ряд полезных изобретений, среди них клапан Геймлиха, спасающий людей при возникновении открытого пневмоторакса (ранение грудной клетки, когда в плевральную полость попадает воздух), а также устройства для проведения постоянной кислородотерапии через трахею. В 1977 году в одном из научных журналов появилась статья о эффективной методике первой помощи при попадании инородного предмета в дыхательные пути. И уже через год она была официально включена в стандарты оказания первой медицинской помощи. В такой консервативной специальности, как медицина, это считается фантастическим успехом.

Техника спасения

Что же такого изобрел Генри Геймлих, до чего не могли додуматься остальные? Просто он в очередной раз доказал, что все гениальное просто. Ведь для того, чтобы кусок еды или предмет удалить из трахеи, нужно заставить легкие максимально быстро выдохнуть содержащийся в них воздух. Но сжать защищенную ребрами грудную клетку не так-то просто. Поэтому Геймлих предложил использовать для этого диафрагму. Человек, оказывающий помощь, встает со стороны спины пострадавшего и обеими руками словно обхватывает его за талию. Левую руку необходимо сжать в кулак и положить на солнечное сплетение подавившегося, а вторую руку раскрытой ладонью сверху. Затем нужно наклонить пострадавшего вперед, и резко нажать обеими руками по направлению назад и чуть вверх. Если с первого раза не получилось, нужно повторить процедуру – пока не будет результата. Повышение внутрибрюшного давления, подъем диафрагмы и уменьшение объема легких – все это вкупе должно физически вытолкнуть чужеродный предмет из просвета трахеи.

Метод Геймлиха практически всегда дает эффект, но знают про него не все, чаще встречается убеждение, что подавившемуся человеку нужно как можно увесистее и дольше стучать по спине. Врачи категорически против: в результате кусок может провалиться еще глубже в трахею. Поэтому если не помогли 2-3 сильных удара, нужно незамедлительно переходить к методу Геймлиха.

МЕТОД ГЕЙМЛИХА Подойти к пострадавшему сзади, поставить одну ногу между его ног и обхватить руками за талию.

Положить кулак левой руки на живот пострадавшего на 2 пальца выше пупка.

Правую ладонь положить поверх кулака и обхватить его.

Наклонить подавившегося вперед и сильно надавить обеими руками по направлению к себе и вверх.

Ритмично повторять надавливания до освобождения дыхательных путей.



Если подавился ребенок

Однако метод Геймлиха эффективен только для взрослых и подростков, у младенцев и маленьких детей свои особенности первой помощи. Если подавился ребенок до года, сначала его можно просто взять за ноги и подержать вниз головой, чтобы инородное тело вышло из дыхательных путей под действием силы тяжести. Если не помогло, нужно как можно быстрее положить ребенка животом на свою руку и несколько раз достаточно сильно похлопать по спине. Если пища попала не в то горло малышу после года, используется облегченная версия метода Геймлиха – ребенка ставят спиной к себе и пять раз одной рукой нажимают на верхнюю часть живота, чередуя с пятью сильными похлопываниями по спине.

Рыбья кость

Пожалуй, чаще всего люди давятся рыбными костями. С одной стороны, мелкая косточка не так опасна, как крупный кусок мяса или курицы, попавший в дыхательные пути. С другой, кость может впиться в ткани гортани или пищевода и долго осложнять жизнь, а рану на слизистой будет постоянно раздражать слюна и пища. Тем более, что рана может воспалиться. Поэтому от косточки нужно избавиться как можно быстрее. Для этого доктора рекомендуют проглотить небольшой кусочек теплого сливочного масла, а если его под рукой не оказалось, подойдет чайная ложка подсолнечного или оливкового. Через некоторое время попробуйте хорошо прокашляться, в этом случае можно попросить окружающих постучать по спине, это поможет косточке сдвинуться с места. После того как кость была удалена, рекомендуется прополоскать рот или даже выпить (если косточка сидела глубоко в пищеводе) раствор антисептика, подойдет фурацилин или слабый раствор марганцовки.

Это инсульт! Нередкой причиной нарушений глотания, из-за которых человек внезапно начинает давиться, может оказаться инсульт. Его часто не сразу распознают, головокружение и дурноту принимают за что угодно, только не за симптом нарушения мозгового кровообращения. И первым явным признаком окажется как раз дисфагия, или затрудненное глотание. Если вы заметили, как человек среднего или пожилого возраста во время еды стал постоянно поперхиваться, не оставайтесь в стороне, предложите ему на время прекратить прием пищи и расспросите о других симптомах – оцените его речь, память, симметрию лица и языка, равноценность силы рук и ног. Если что-то настораживает, нужно как можно быстрее вызвать врача.