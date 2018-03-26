НАСТОЯЩИЙ ГЕМОРРОЙ

Название этого заболевания часто используется в самых разных бытовых ситуациях. Не потому ли что от него непросто избавиться?

Не вены, но тельца

Долгое время считалось, что причиной геморроя является варикозное расширение вен прямой кишки. Но исследования последних лет показали, что расширяются не сами вены, а так называемые кавернозные тела, которые закладываются на этапе внутриутробного развития. По своей структуре они напоминают вены, но всё-таки ими не являются. Тем не менее, слабость соединительной ткани, варикозное расширение вен нижних конечностей, повышение давления в венах нижней части тела (например, во время беременности) является причиной его развития.

Кавернозные тела прямой кишки подразделяются на два вида - наружные и внутренние. Расширение наружных кавернозных телец приводит к появлению наружного геморроя, внутренних - внутреннего. Эти две разновидности геморроя отличаются тем, что при наружном геморроидальные узлы можно увидеть невооруженным глазом, а при внутреннем - нет.

Геморрой не без причины

Среди множества факторов, способных привести к геморрою или ускорить его развитие, первое место занимает наследственность. Если ваши родители, бабушки или дедушки страдали от геморроя, велика вероятность, что и вам придется помучиться. Нередко причиной является избыточный вес, который способствует застою крови в нижней половине тела, малоподвижный образ жизни, сидячая работа. Частые запоры – еще один «геморройный» фактор. Считается, что через 3-5 лет частых запоров человек обязательно столкнётся с геморроем. Существуют и временные факторы риска – например беременность. Так, у многих беременных женщин во 2-3 триместрах беременности появляются симптомы геморроя – кровавая мазня или алая кровь на туалетной бумаге, что нередко путают с маточным кровотечением и начинающимся выкидышем и в панике вызывают «Скорую». Обычно после родов симптомы геморроя проходят и нередко не возвращаются больше никогда. А вот приводит ли анальный секс к развитию геморроя - вопрос спорный. Часть учёных считают, что это возможно лишь при наличии наследственной предрасположенности, другие уверены, что связь всё-таки есть.

Стоп - геморрой

Врачи уверены - если первые симптомы геморроя уже начали проявляться, развитие болезни все-равно можно затормозить. Для этого важно изменить режим питания, отказавшись от слишком острых блюд, маринадов, грубой пищи, способной не до конца перевариться в желудке, овощей и фруктов с косточками и максимально уменьшить потребление алкоголя. Все эти продукты с помощью физического или химического воздействия раздражают слизистую прямой кишки и ускоряют развитие геморроя. Второй важный момент – отказаться от обычной туалетной бумаги. Проктологи рекомендуют использовать так называемую «жидкую туалетную бумагу», а ещё лучше – перейти на подмывания, прохладной водой. И третий немаловажный компонент профилактики -курсовой прием таблеток из группы венотоников, оказывающих расслабляющее действие на зарождающиеся геморроидальные узлы.

Бывает и поострее

Первые проявления геморроя возникают резко и остро, либо проявляться постепенно, дискомфортными ощущениями в прямой кишке, периодическим появлением крови на туалетной бумаге. В этом случае говорят о хроническом геморрое. Острый геморрой чаще всего связан с тромбозом геморроидальных узлов, и быстро развивающимися на этом фоне воспалением и даже отмиранием узлов. При хроническом геморрое тромбов в узлах нет, хроническое воспаление развивается из-за их травмирования туалетной бумагой, воздействия острой пищи, алкоголя и других раздражителей.

Кровь как отдельная история

Если геморрой сопровождается надрывом одного или нескольких узлов, развивается геморроидальное кровотечение. Оно может быть разной интенсивности. Важно уметь определить характер кровотечения и понять, где расположен его источник и о геморрое ли вообще идёт речь. Так, если кровь появляется на бумаге или в виде капель, скорее всего это действительно геморрой, но нельзя исключить анальную трещину или опухоль прямой кишки. Если прожилки крови перемешаны с калом, то источник расположен не в терминальных отделах пищеварительного тракта (прямой кишке), а в его средних отделах. Причиной может оказаться неспецифический язвенный колит, болезнь Крона или опухоль толстого кишечника.

Лечиться консервативно – это не геморрой.

Лечение геморроя всегда комплексное. При появлении симптомов важно не забывать профилактические мероприятия, о которых мы говорили в начале. С их помощью можно добиться редких рецидивов заболевания. Не менее важно проводить постоянную борьбу с запорами – придерживаться питания, способствующего активной перистальтике, своевременно принимать слабительные таблетки и ставить свечи. Для улучшения состояния слизистой прямой кишки применяют специальные антигеморроидальные кремы и свечи, обладающие противовоспалительным, смягчающим и обволакивающим действием.

Между свечой и скальпелем

Когда геморроидальные узлы мешают жить в прямом смысле слова, приходит время для более серьезных действий. Еще 20-30 лет назад вам предложили бы скальпель хирурга, но в наши дни появились несколько методик на стыке терапии и хирургии. Они позволяют эффективно справиться с геморроем в большинстве случаев.

Склеротерапия заключается в ведении в полость геморроидальных узлов специального химического вещества – склерозанта. Разновидность метода – так называемая пенная склеротерапия, когда внутрь узла вводится не жидкая субстанция, а пена. Через некоторое время узел скукоживается уменьшаясь в размерах, при этом кровоток внутри него полностью прекращается. Со временем узел просто исчезнет.

Инфракрасная коагуляция проводится с помощью специального аппарата. Коагулятор инфракрасного спектра воздействует на слизистую прямой кишки в зоне геморроидального узла, вызывая её ожог. Впоследствии здесь формируется рубчик, благодаря которому прекращается поступление крови в узел. Через 7-10 дней после процедуры геморроидальный узел полностью отторгается.

Латексное лигирование геморроидальных узлов по своему принципу напоминает процедуру инфракрасной коагуляции. Только вместо мощного луча, направляемого на узел, здесь используют технику пережатия основания узла. Это может происходить автоматически с помощью вакуумного воздействия на узел, либо механически, когда хирург использует технику надевания кольца на узел с помощь геморроидальных щипцов. В отличие от склеротерапии, инфракрасная коагуляция и латексное лигирование предназначено для лечения внутреннего геморроя и не применяется при наружном расположении узлов.

Скальпель, но очень маленький

К минимально-инвазивным хирургическим методам лечения геморроя относят трансанальную геморроидальную деартерилизацию. Методика проводится с помощью специального лечебно-диагностического инструмента: он оснащен доплерографическим датчиком для выявления сосудов и одновременно способен накладывать на слизистую кишки довольно глубокие швы. Инструмент вводится в прямую кишку, обнаруживает в толще слизистой артерии, питающие геморроидальные узлы, после чего хирург прошивает их и перевязывает. В течение недели узлы, лишенные питания, уменьшаются в размерах и отторгаются.

Операция по Лонго - ещё один мини инвазивный метод, заключающийся в использовании «медицинского степлера». С его помощью слизистую вокруг геморроидального узла иссекают и сразу же закрепляют, подобно скреплению листов бумаги. В результате узел подтягивается внутрь слизистой, кроме того на этом месте в ближайшее время формируется рубец. Обе операции обладают хорошей эффективностью и относительно легко переносятся больными.

Большой хирург – большой разрез

Классическая геморроидэктомия. В ряде случаев не удаётся обойтись без классической геморроидэктомии. При этом хирург удаляет узлы вместе со слизистой прямой кишки и перианальной области, после чего ушивает места дефектов. Операция проводится под наркозом и достаточно травматична, требует ежедневных перевязок и госпитализации на 7-10 дней. Но сложное течение геморроя, сочетание внутренней и наружной форм, множественные узлы, повторные тромбозы требуют того, чтобы хирург хорошо видел операционное поле и, отвечал за результат своими руками. Из плюсов – после проведения классической геморроидэктомии в самых сложных случаях человек начинает жить заново и вероятность рецидива при исполнении рекомендаций хирурга, чрезвычайно мала.

Плюсы операции по Лонго

Госпитализация на 1-2 дня.

Продолжительность хирургического вмешательства - 10-15 минут.

Местная анестезию.

Отсутствие сильных болевых ощущений во время операции и после нее.

Отсутствие эстетических дефектов после операции.

Врачи уверены: геморрой можно вылечить окончательно только при условии правильного подхода к питанию и личной гигиене.

Опубликовано: 22 апреля 2018 г.