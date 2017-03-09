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Мужская контрацепция

Мы привыкли, что оральные контрацептивы - прерогатива женщин. Времена меняются, хотя и с трудом.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 9 марта 2017 г.
Тэги: контрацепция, мужское здоровье

По статистике, каждая вторая горожанка детородного возраста хотя бы раз в жизни принимала оральные гормональные контрацептивы, а каждая четвертая делала это непрерывно на протяжении нескольких лет. Более эффективного способа планировать деторождение на сегодняшний день не придумано. Поэтому женщины мирятся и с побочными эффектами и пусть небольшой, но вероятностью все-таки забеременеть, - ведь эффективность самых современных контрацептивов не превышает 98%.

Существует метод мужской контрацепции со стопроцентной эффективностью: перевязка или клипирование семявыносящих протоков. Но после этой процедуры обратного пути уже нет.

Самая большая опасность, связанная с гормональной контрацепцией, - возможное ее влияние на свертываемость крови. В этом случае в сосудах возникают тромбы, которые с кровотоком могут попасть в различные органы, вызывая опасные осложнения и даже смерть. Теоретически риск невелик: с тромбозами сталкиваются всего двое из 10 тысяч женщин, принимающих оральные контрацептивы. Но в практике чуть ли не каждого гинеколога или кардиолога наберутся такие случаи. Даже автор этого текста столкнулся с ситуацией, когда у 30-летней знакомой развился острый тромбоз воротной вены, и дело дошло до реанимации. К счастью, женщину спасли, но дальнейшее использование оральных контрацептивов ей было строго запрещено: анализ показал выраженное сгущение крови на фоне их длительного приема.

СЛАБЫЙ СИЛЬНЫЙ ПОЛ

Тысячи женщин переживают менее опасные, но оттого не менее неприятные моменты в результате побочных эффектов гормональных контрацептивов. Среди самых частых - депрессия, боль внизу живота, появление акне, различные нарушения менструального цикла. Сюда же можно приписать регулярный стресс, который предохраняющаяся женщина переживает в случае задержки месячных: ведь любая пищевая инфекция, сопровождающаяся диареей и рвотой, а также влияние некоторых продуктов питания (самые известные – грейпфрут и грейпфрутовый сок) могут свести на нет эффективность противозачаточных таблеток. Все эти риски и неудобства гормональной контрацепции и подтолкнули ученых к разработке «таблеток для мужчин».

Почти одновременно стартовали сразу несколько исследований, в ходе которых испытывали инъекцию и имплант, постоянно добавляющий в кровь андроген и прогестаген. Эти мужские половые гормоны блокируют выработку сперматозоидов, так что в результате в эякуляте их либо не будет вовсе, либо останется совсем малая концентрация, которой гарантировано не хватит для зачатия (менее 3 миллионов штук на 1 миллилитр при норме от 20 миллионов на 1 миллилитр).

Переходя на гормональные контрацептивы, нужно проконсультироваться с гематологом, а также сдать анализы на свёртываемость крови до начала приема и через некоторое время использования.

В испытаниях мужского гормонального контрацептива приняли участие в общей сложности более 1500 мужчин. После года использования у всех был достигнут стойкий эффект – не описано ни одного случая беременности у постоянных партнерш. Отмена контрацептива продемонстрировала, что способность к зачатию возвращается через 3-4 месяца после прекращения уколов или удаления импланта. Никакого негативного влияния на потенцию, продолжительность полового акта и чувствительность отмечено не было.

Однако в самом крупном исследовании, где приняли участие 320 мужчин, 20 из них пожаловались на неприятные побочные эффекты: депрессию, боли в суставах и мышцах, появление акне и изменение полового влечения. То есть те самые проблемы, что знакомы многим тысячам женщин и считаются абсолютной нормой и неизбежной платой за комфорт. Однако в случаях с мужскими испытаниями контролирующие органы сочли такие показатели слишком высокими и отправили препараты на доработку. Многочисленные СМИ с возмущением отметили этот факт как классический пример двойных стандартов и гендерного неравенства. Однако дело было сделано: внедрение мужской гормональной контрацепции застопорилось.

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Разработка принципиально новых мужских контрацептивов продолжается. Так, в университете Уолверхэмптона (Великобритания) в эти месяцы проходит исследование препарата на основе прогестагена. Форма выпуска необычная - в виде назального спрея, воспользоваться которым необходимо за несколько часов до предполагаемого секса. Разработчики обещают эффективность около 95%. Если эксперименте обойдется без серьезных побочных эффектов, спрей-контрацептив может появиться в продаже через 4 года. 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 9 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017
Журнальный заголовок: "ЗА 5 МИНУТ ДО ЭРЫ МУЖСКОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ"

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