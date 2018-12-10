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Здоровье
Люди и истории / Личный опыт

Моя история. В поисках себя

Одни еще в школе находят себя и свое призвание, другие проходят для этого большой путь. И это того стоит, ведь жизнь одна…
Опубликовано: 10 декабря 2018 г.

Эксперт: Евгения Харитонова, тренер по личной эффективности для женщин

Годы метаний

В детстве я мечтала быть стюардессой, но за компанию с любимой подругой пошла учиться в саратовский медицинский колледж на акушерку. Прямо со студенческой скамьи попала в родблок. Работа меня радовала – я буквально плакала от счастья после каждых родов. Но под конец второго года меня перевели в послеродовое отделение, где не было ни эмоций, ни переживаний. Я стала думать: неужели я тут и состарюсь? Буду всю жизнь делать уколы и оставаться на вторых ролях? Так я совершила первый жизненный кульбит - пошла учиться в институт, поступив на третий курс отделения психологии. Однако моей медицинской зарплаты не хватало на обучение. Я стала подрабатывать официанткой.

Новая учеба, подработка и смутное ощущение неудовлетворенности заставили меня двигаться дальше. Я все бросила и переехала в Москву.

Новый этап

Работу официанткой я не рассматривала как постоянную, а в итоге проработала в ресторанном бизнесе 10 лет. Оказалось, что «соскочить» с этого очень сложно – ты привыкаешь к молодежному коллективу, постоянным деньгам и удобному графику. В 20 лет хочется проводить время весело, интересно, в компании людей своего возраста. И, тем не менее, я постоянно задавалась вопросом: что дальше? Не могу же я всю жизнь работать официанткой? Кем стать, и чего я на самом деле хочу?

С этими мыслями я ехала отдыхать на Бали. А когда очутилась там, то забыла обо всем на свете. Было ощущение, что этот кусочек земли и есть мой дом, то место, которое я так давно ищу.   

Три года я продолжала работать в Москве - копила деньги, мечтала, строила планы. И, наконец, решила: пора. Написала заявление об увольнении, обняла друзей, купила билет в один конец и улетела.

Остров надежды

На втором месяце жизни на Бали я познакомилась с Беном, и мы зажили вместе. Я стала много готовить: пекла хлеб, делала пельмени, копченые колбаски, домашний майонез. Затем вместе с Беном и другими русскими ребятами мы запустили производство сыра, открыли магазин и начали вести легальную торговлю. Я специально завозила молоко с Явы, потому что на Бали его попросту нет. Видя мои мучения, друг подарил мне две козы на день рождения.

Я думала, что раз есть козы, то появится много молока. Но все оказалось намного сложнее: живые существа требуют много внимания, времени и денег. Они как дети! И, тем не менее, процесс производства сыров и других домашних продуктов меня очень вдохновлял. Я стала проводить дегустационные вечеринки, где собираются интересные люди. Здесь пригодился и мой ресторанный опыт. Пока мое увлечение не приносит большого дохода, но энтузиазма я не теряю.  

Думать о хорошем

Иногда теплыми балийскими вечерами я сижу и размышляю от том, как так вышло, что я нашла себя именно здесь, в другой стране. С одной стороны, я потратила уйму времени в своей жизни на то, что было совсем не моим, а с другой - весь этот опыт не пропал бесследно, он пригодился. Я могу принять роды у своих коз, я разбираюсь в людях и в торговле. Конечно, у меня не все гладко, приходится решать кучу проблем и порой делать не то, что мне интересно. Но жизнь научила меня относиться к сложностям философски: пусть я сейчас сделаю шажочек назад, зато это даст мне возможность сделать два шага вперед. А в целом я здорова, у меня есть дом, любимый мужчина, животные, которые меня встречают и провожают. Здесь и сейчас я счастливый человек.

Комментарий эксперта:

Почему кто-то проводит всю жизнь на нелюбимой работе, живет в нелюбимом городе и с нелюбимым человеком? Эти люди боятся перемен: а вдруг станет еще хуже... Чтобы найти себя и свое дело жизни, прежде всего, нужно признать, что текущая ситуация вас не устраивает. Тогда будет проще решиться на изменения. Даже если эти изменения вдруг не принесут желаемого результата, они в любом случае гарантируют развитие. Постарайтесь понять, к чему вас тянет, к чему есть стойкий интерес, и начните двигаться в этом направлении. Для этого не обязательно сразу переезжать и увольняться с работы. Пусть ваши начинания будут в виде хобби. Только вступив на этот путь, вы сможете понять - ваше это или нет. При этом весь опыт, полученный ранее, всегда пригодится. Будьте гибкими, слушайте себя. 

Опубликовано: 10 декабря 2018 г.

Комментарии

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