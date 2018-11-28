Моя история. Месяц под прицелом

«Три года назад мне поставили диагноз. Рак. Проревев сутки, я переименовала слово «рак» в «краб», запретила близким жалеть меня и решила во что бы то ни стало вылечиться…».

Героиня: Наталья Киселева, 35 лет

Эксперт: Ирина Королева, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической медицины последипломного образования Самарского медицинского университета «Реавиз».

Страшное начало

Небольшую шишку на спине обнаружил массажист. Это уплотнение не вызывало беспокойства, я не придавала ему значения. Но когда оно вдруг стало размером с куриное яйцо, я поняла, что сама эта шишка явно не рассосется, пора бы показаться врачу.

Терапевт отправил меня к хирургу, тот – на обследование. Когда я сдала все анализы и сделала компьютерную томографию, мне сказали срочно оперироваться. Для меня это была первая операция в жизни, и я долго не могла решиться. Но мнение врача было однозначным: опухоль размером в 4,5 сантиметра невозможно вылечить мазями и массажем! Вырезать нужно было еще и потому, что от новообразования шел сосуд, а кровью обычно подпитывается злокачественная опухоль.

После операции опухоль отправили на биопсию. Оперировали меня в госпитале МВД, а биоматериал отвезли на гистологию в другую лабораторию. Но там ничего не смогли понять. Поэтому продолжили исследование в онкологическом институте им. Герцена. Оттуда сообщили страшное: редкое заболевание со сложным названием - злокачественная гемангиоперицитома, высоковаскулярная опухоль, с которой живут 2-2,5 года. Я решила, что не хочу умирать в 31 год и вылечусь любой ценой.

Звонок ценою в жизнь

После того, как я перерыла всю информации в интернете и на форумах, моя паника только усилилась. По совету знакомых я решила ехать сразу в Израиль, к одному доктору. Позвонила ему, он изучил присланные мной заключения и велел лететь к нему – надо делать повторную операцию, проходить лучевую и химиотерапию.

Привезла биоматериал и сдала там повторно все анализы. Результаты нужно было ждать три дня. За это время тысячи мыслей ели меня изнутри.

Помню тот звонок как сейчас: врач сказал, что после проведенных исследований он на 99% уверен, что это не рак. Это была доброкачественная жировая опухоль липома. Я сползла по стене, не веря своим ушам. Меня тошнило, слезы катились гладом, руки тряслись. У меня нет рака! Нет рака!

Наступила невероятная эйфория, из которой я не вышла, кажется, до сих пор. Конечно, у меня были сомнения: а что, если это вторые врачи ошиблись? По возвращении в Москву я еще раз проверилась – все в порядке. Каждый год прохожу плановые обследования, но уже как все обычные люди – ни в какую группу риска я не вхожу.

Жить здесь и сейчас

Только сейчас, спустя 4 года, я могу снова вернуться к этой теме. Многие знакомые советовали мне разобраться, как такое могло произойти, но после месяца ада единственное, чего хочется – поскорее забыть все пережитое, как страшный сон. Не хочется разбираться, как произошла такая ошибка, а хочется просто перелистнуть страницу, потому что это не про тебя.

После такого опыта сознание полностью «перетряхивается», происходит переосмысление всего вокруг и самой жизни. До «рака» я была нетерпимой ко многим вещам и к людям, не замечала, что вокруг такая классная жизнь. Я стала счастлива просто от того, что жива. Радуюсь любой мелочи. Радуюсь, потому что этого всего могло не быть.

Я поделилась своей историей в блоге, и мне стали писать люди с подтвердившимся диагнозом. Моя история их поддержала, они стали мысленно прогонять рак, относиться к ситуации с юмором, у них тоже произошло некоторое переосмысление. Мне писали люди и без диагноза. Одна девушка призналась: вот я ходила и ныла, что грудь не того размера, ребенок плохо себя ведет, муж цветы не дарит... А теперь я радуюсь просто тому, что у меня есть муж и ребенок.

Мы часто думаем, что сейчас – не жизнь, а вот через 5 лет, или когда я поменяю работу, или когда дети вырастут – вот тогда-то жизнь и начнется. Мы думаем так, будто бессмертны, и совсем не о том. В то время как настоящая жизнь – она здесь и сейчас.

Комментарий эксперта:

Гистологическое исследование проводит морфолог - это живой человек, он смотрит в микроскоп и, опираясь на свой многолетний опыт, выдает заключение. В спорных ситуациях мы отправляем материалы сразу троим морфологам. Бывает, что получаем мнения с некоторыми различиями.

Любой диагностический метод не бывает 100-процентным, в нем всегда заложена ошибка. Возможно, произошла ошибка гипердиагностики.

А возможно, ошибки не было, ведь бывает, что в доброкачественной опухоли самое начало перерождения. Один врач напишет, что это доброкачественное начало перерождения, а другой, что уже злокачественное.

Никто бы такую молодую пациентку не отправил сразу на химиотерапию или повторную операцию. Ее отправили бы на повторное обследование, на консультацию к узкому специалисту, собрали бы консилиум. И в итоге точно так же не подтвердили бы рак. В Москве можно пройти ПЭТ-обследование (позитронно-эмиссионная томограафия), которое покажет, есть ли в организме признаки какой-либо злокачественной опухоли.

Другой вопрос - почему героиня не обеспокоилась раньше своим новообразованием, а жила с опухолью в 5 см, которая так хорошо заметна.

По статистике Всемирной Организации Здравоохранения в России с онкологическими заболеваниями живет 3,5 млн человек. Как и во всем мире, в нашей стране отмечается рост заболеваемости раком на 1,5% в год. Наибольшее число ежегодных случаев смерти от рака происходит от рака легких, желудка, печени, толстой кишки и молочной железы. При этом по крайней мере треть всех случаев заболевания раком предотвратима. Здоровый образ жизни и ранняя диагностика - основа борьбы с онкологическими заболеваниями. Самый верный способ ранней диагностики – профилактические осмотры и лечение имеющихся сопутствующих заболеваний.

Опубликовано: 29 ноября 2018 г.