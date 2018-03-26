Молоко - это яд?

Молоко всегда считалось универсальным продуктом. Однако все чаще говорят о том, что для взрослых оно -яд. Действительно ли все так страшно?

СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ КОРОВЫ

Первый пункт, вызывающий опасения – гормоны, которыми накачивают коров. Современные буренки – уже не те, что 100 лет назад. Они стали гораздо крупнее и продуктивнее. Причем не только за счет селекции, но и кормов со специфическими добавками. В США еще в 50-е годы прошлого века коров придумали подкармливать гормоном роста, чтобы росли и они, и надои. Со временем эта тенденция добралась до Европы. Однако затем стали появляться данные, что гормональные добавки могут быть опасны для человека, поэтому в европейских странах их запретили. В России с этим тоже строго. «Техническийрегламент на молоко и молочную продукцию» не позволяет производителям использовать стимуляторы роста животных, в том числе гормональные препараты. Так что официально наши потребители защищены. Однако применение подобных препаратов активно обсуждается на форумах мелких производителей молока, да и предложений по продаже стимуляторов роста (преимущественно из Китая) в интернете хватает.

ЭСТРОГЕНЫ И ФАКТОР РОСТА

Добавками тема гормонов не исчерпывается. Коровье молоко и в естественном виде содержит некоторое количество гормонов – в том числе, эстрогенов. Есть предположения, что это может негативно сказаться на здоровье тех, кто его пьет. Например, спровоцировать гормонально-зависимые злокачественные опухоли груди и яичников. А у детей стать причиной преждевременного полового созревания. Однако страхи эти беспочвенны, утверждают специалисты старейшего в США Университета штата Пенсильвания. Они подсчитали, что в теле мужчины ежедневно производится в 6 тысяч раз больше эстрогена, чем содержится в стакане молока. У женщин эта разница еще более космическая – в 28 раз! Словом, с молоком мы получаем слишком мало эстрогенов, чтобы они как-то влияли на физиологию. Что до раннего пубертата, здесь роль играют не «молочные», а собственные эстрогены ребенка, уровень которых повышается, например, из-за лишнего веса и ожирения.

Ещё в молоке млекопитающих присутствует особый гормон – инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1). Он необходим для роста и развития детенышей. Исследователи из Университета Окинавы (Япония) доказали, что в зрелом возрасте избыток этого гормона опасен. Он усиливает окислительный стресс, увеличивает воспаление тканей, снижает их чувствительность к инсулину, ускоряет старение и повышает риск возникновения рака. Однако большая часть гормона разрушается при переваривании молока в тонком кишечнике. Кроме того, ИФР-1 вырабатывается и в организме человека, причем в количествах, настолько превышающих поступление вместе с молочными продуктами, что об этом можно не беспокоиться. Если тема гормонов все же волнует, имейте в виду, что их больше в цельном молоке. Так что если хотите подстелить соломки, просто переходите на нежирный продукт.

Молоко и рак Связь молока и онкологических заболеваний до конца не изучена.Один из самых авторитетных исследователей продуктов питания профессор УолтерУиллет из Гарварда считает, что молоко действительно способно спровоцировать рак – но только в некоторых случаях и некоторые его виды. «Во многих исследованиях было показано, что молоко в больших количествах – более 3 стаканов в день – увеличивает риск рака простаты». Однако Уиллет тут же уточняет, что «Употребление молока снижает риск заболеть раком прямой и толстой кишки», Также есть сведения, что молоко за счет содержания ценного комплекса кислот, белков и витаминов может препятствовать развитию рака груди.

ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕ ПЕРЕВАРИВАЮТ

А вот непереносимость молока – проблема доказанная. Представители многих национальностей, в том числе, народы Севера, японцы и китайцы, пить его не могут совсем. У них не вырабатывается в достаточном количестве фермент лактаза, необходимый для расщепления молочного сахара лактозы. Часто активность этого фермента снижается с возрастом. В итоге у таких людей молочный сахар попадает в тонкий кишечник в нерасщепленном виде и вызывает там настоящую революцию: боли, вздутие, диарею, даже судороги!

«Раньше полагали, что если люди не могут пить молоко, то они больны, – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Вавилова РАН Светлана Боринская. – А сейчас считается, что есть два варианта нормы. Одни взрослые могут пить молоко, а другие нет. Во всем мире всего лишь около 30% взрослых могут пить молоко».

С точки зрения науки, взрослые, которые могут пить молоко, – мутанты. Точнее, потомки одного человека-мутанта, родившегося в Европе около 6000 лет назад. До появления этой генной аномалии наши предки тоже теряли способность питьмолоко, когда взрослели. Но эта мутация дала важное преимущество для выживания, поэтому и закрепилась. В итоге сейчас больше всего людей, способных усваивать молоко – 99% населения – живет в Голландии. В Скандинавии таких – около 96%. А вот в Южной Европе, например, Италии, большая часть населения (около 70%) молоко уже не переваривает. «Можно предположить, что в Древнем Риме эти цифры были такими же, потому что в трудах Марка Терция Ворона написано, что молоко можно использовать как слабительное», – говорит Светлана Боринская.

Признаки непереносимости молока • Диарея, • Метеоризм, • Общая слабость, • Тошнота и рвота, • Боль в животе. Симптомы проявляются через 0,5-2 часа после того, как человек выпил молоко. Для подтверждения диагноза назначают анализ крови на непереносимость лактозы.

Козы вместо коров

Коровье молоко – один из самых распространенных аллергенов. По статистике, аллергия на него есть у 1 из 12 детей. Чаще всего реакцию вызывает белок бета-казеин А1. Некоторые компании даже освоили выпуск молока, в котором нет этого белка. В качестве альтернативы аллергикам предлагают пить козье молоко.,в котором гораздо ниже содержание бета-казеина А1, поэтому оно редко вызывает аллергию. Другие плюсы козьего молока – в нем много олигосахаридов, полезных для микробиоты кишечника и меньше, чем в коровьем, лактозы, что упрощает процесс его усвоения.

А КАК ЖЕ КАЛЬЦИЙ?

Мутацию, которая позволяет во взрослом возрасте пить молоко, получили в основном народы, живущие там, где мало солнца. Нехватка солнечного света вызывает дефицит витамина D. В результате плохо усваивается кальций, возникает рахит. Так что в малосолнечных регионах людям нужен дополнительный источник витамина D.

Интересно, что японцы и китайцы, во взрослом возрасте поголовно страдающие непереносимостью молока, почти никогда не разводили коров и не пили молока. Однако у детей нужный фермент еще активен, поэтому в последние годы подрастающему поколению дают этот продукт и даже запустили рекламную кампанию по телевидению. Как показывают исследования, за это время обе нации подросли почти на 10 см! «Из молока кальций усваивается гораздо лучше, чем из рыбы и говядины», – объясняет этот удивительный факт Наталья Тихомирова, профессор кафедры технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения МГУПП.

Но у взрослых не все так мажорно. Карл Михаэльсон, профессор Уппсальскогоуниверситета в Швеции, в течение 25 лет изучал пищевые привычки своих соотечественников. Прежде всего, пожилых женщин, которые больше всего страдают от остеопороза. Выяснилось, что обилие молока в рационе не укрепляет, а наоборот, разрушает костную ткань! «Мы увидели, что у женщин, которые употребляют 2 и более стакана молока в день, чаще случались переломы». Еще больше настораживает другое открытие. У женщин, которые выпивали 3 и более стакана молока в день, были гораздо выше средних показатели сердечно-сосудистой заболеваемости. Все эти молочные беды, похоже, происходят от молочных сахаров – лактозы и галактозы. «Исследования на животных показывают, если давать им то количество галактозы, которое соответствует 1-2 стаканам молока в день для человека, у них развиваютсясердечно-сосудистые заболевания и остеопороз», – рассказывает Михаэльсон. Правда, тут же добавляет, что он не готов рекомендовать полный отказ от молока. По его наблюдениям, безопасный минимум – это 1 стакан молока в день.

НОВЫЕ НОРМЫ

Как видим, молоко – продукт неоднозначный. Демонизировать его не стоит, но и оставлять без внимания новые данные уже не получится.

Первыми на них отреагировали британские специалисты. Они выпустили новое «Руководство по правильному питанию» (Eatwell Guide). Главное отличие обновленной версии – дневная норма молочных продуктов в меню (молока, сыра, йогурта) снижена в 2 раза. Их доля уменьшилась с 15% до 8% от суточного рациона, что составляет около 160 ккал – это примерно один йогурт без наполнителя или полстакана молока. Молочные продукты должны быть преимущественно с низкой жирностью и без добавленного сахара.

Отечественные диетологи пока не столь строги. Россиянам рекомендуют выпивать 1 стакан молока в день. Плюс съедать 3-4 порции молочных ферментированных продуктов (сыра, йогурта, кефира, простокваши). Они содержат меньше лактозы и галактозы, а также богаты пробиотиками и полезными микроорганизмами.

Судя по тому, как часто научные журналы публикуют статьи о молоке, нас ждет еще много интересного: «Мы не до конца изучили свойствамолока, – говорит профессор Наталья Тихомирова. – Оно как галактика Млечный Путь, о которой нам еще очень многое неизвестно».

Сколько молочных продуктов нужно съедать за день 1 стакан молока + 1 йогурт + 1 порция творога + кусок сыра

ФАКТЫ О МОЛОКЕ Это миф, что кальций лучше усваивается из жирного молока. «Здесь какая-то путаница, – говорит финский нутриционист Тару Пилви.– Жирорастворимые витамины (например, витамин D) действительно не усваиваются без жира, однако для усвоения кальция жир не нужен. Необходимо движение: физическая активность способствует тому, что кальций задерживается в организме. Можете спокойно есть маложирные молочные продукты, они не повредят». Оно повышает когнитивные способности. Тесты на память и сообразительность, проведенные в Университете штата Мэн, показали: те, кто выпивает минимум 1 стакан молока в день, справляются с задачками лучше, чем те, кто молока совсем не пьет. Альтернатив нет. Веганы и вегетарианцы заменяют коровье молоко растительным – соевым, миндальным, кокосовым, овсяным и т. д. Однако эти варианты не могут заменить исходный продукт. Исследование, проведенное в Университете Суррея, показало, что потребители «альтернативного» молока часто сталкиваются с дефицитом йода. Этого элемента в растительном молоке всего 2% от того количества, что содержится в «оригинале». Кроме того, дети, которых родители поят заменителями, получают в 2 раза меньше витамина Д, чем вскормленные обычным молоком.

В молоке содержится оптимальное количество белков, жиров и углеводов, всего около 400 ценных веществ. Им поили детей, чтобы росли здоровыми, давали его «за вредность», считали прекрасной заменой мясу и рыбе. Физиолог Иван Павлов считал молоко уникальным продуктом, «дарованным природой». Но в наше время представления о молоке меняются появляются новые исследования, доказывающие, что все не так однозначно.

Опубликовано: 4 апреля 2018 г.